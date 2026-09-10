Cómo la mentira del genocidio de Gaza se convirtió en una licencia para hostigar y matar judíos

El artículo alerta sobre cómo las acusaciones de “genocidio” contra Israel están siendo utilizadas para alimentar el antisemitismo y justificar el hostigamiento y la violencia contra judíos en distintas partes del mundo. Crédito foto: Raya Sharbain, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons

Desde Los Ángeles hasta Washington y Sydney, está surgiendo un patrón preocupante de antisemitismo y violencia.

En diciembre pasado, activistas antiisraelíes enmascarados asaltaron el templo Wilshire Boulevard, la sinagoga judía más antigua de Los Ángeles, lanzando insultos antisemitas a los invitados y calificándolos de “monstruos genocidas”. En dos semanas, el FBI arrestó a cuatro miembros del grupo que promovió el asalto. El autodenominado “Frente de Liberación de la Isla Tortuga” enfrenta ahora cargos federales relacionados con el terrorismo por supuestamente conspirar para detonar bombas caseras en cinco sitios en todo el sur de California en la víspera de Año Nuevo. La presunta cabecilla, Audrey Carroll, se identificó a sí misma como “una fanática de Hamás”.

No son valores atípicos. En mayo de 2025, Yaron Lischinsky, un empleado de la embajada de Israel, y su prometida, Sarah Milgrim, fueron asesinados frente al Museo Judío de la Capital en Washington por Elías Rodríguez, quien dijo a la policía: “Lo hice por Gaza”. Días después, en Boulder, Colorado, Mohammed Soliman atacó con bombas incendiarias a judíos que marchaban por la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás en Gaza, gritando que “quería matar a todo el pueblo sionista”. La sobreviviente del Holocausto Karen Diamond murió a causa de las heridas recibidas. Y en el último Janucá, dos hombres armados musulmanes, Sajid Akram y su hijo Naveed Akram, que se habían filmado condenando a los “sionistas”, abrieron fuego en una celebración de Janucá en la playa Bondi de Sydney, asesinando a 15 personas, entre ellas a una niña de 10 años.

En 1.144, los judíos de Norwich, Inglaterra, fueron acusados ​​de matar ritualmente a un niño cristiano para extraerle su sangre. Durante casi nueve siglos, el libelo de sangre dio la vuelta al mundo, seguido de cerca por las turbas. Nunca se trató de lo que los judíos hicieron o no hicieron. Existió para dar permiso a las turbas para hostigar y asesinar judíos. Hoy, ese mismo libelo de sangre tiene un nuevo nombre: Genocidio de Gaza.

Considere la línea de tiempo. La acusación de genocidio salió a la luz pocos días después del 7 de octubre, mientras Israel todavía estaba identificando los cuerpos de 1.200 hombres, mujeres y niños asesinados y mientras más de 250 rehenes israelíes sufrían abusos en Gaza. A los pocos días de la masacre, las violaciones y la quema de niños, incluso antes de que comenzara la operación terrestre de Israel, los activistas ya agitaban carteles de “detengan el genocidio” en las ciudades occidentales.

El 13 de octubre, Zohran Mamdani publicó en X: “Estamos al borde de un genocidio de palestinos en Gaza en este momento”. El 15 de octubre, 800 organizaciones antiisraelíes aseveraron que “se necesitan medidas inmediatas y efectivas mientras se desarrolla el genocidio en la Franja de Gaza”.