Cómo Hamás mantiene rehenes en el corazón de Gaza, junto a familias y niños

UnidosxIsrael (traducido de Israel Hayom)

Si bien el uso indiscriminado de escudos humanos por parte del grupo terrorista está bien documentado, el reciente rescate de rehenes reveló una nueva profundidad de depravación al incrustar a cautivos en hogares y vecindarios civiles.

Abdel Rahman Al Jamal, un veterano de 63 años del consejo legislativo de Gaza, está profundamente arraigado en el aparato de Hamás y ha desempeñado un papel central en la reciente crisis de los rehenes. En su libro «Léxico del Movimiento Hamas», Guy Aviad, un experto en organizaciones terroristas palestinas y en la historia militar de Israel, dice que Al Jamal nació en el campo de refugiados de Nuseirat, Al Jamal comenzó como estudiante de ley islámica antes de obtener un doctorado y y finalmente se desempeñó como decano de estudios religiosos en el Colegio Islámico de Gaza.

Si bien no es miembro oficial del ala militar de Hamás, Al Jamal está acusado de coordinar ataques terroristas del ala contra las fuerzas egipcias en el Sinaí después de reunirse con el líder del movimiento Khaled Mashaal, según una acusación egipcia. Su familia extensa, estrechamente vinculada al régimen de Hamas, es un clan rico que posee varias propiedades en Nuseirat, incluida la casa donde tres de los cuatro rehenes israelíes rescatados el sábado estuvieron cautivos durante meses.

El escondite civil de la familia Al Jamal

Una de las casas pertenecientes al clan de Al Jamal se convirtió en el lugar de cautiverio de Almog Meir Jan, Andrey Kozlov y Shlomi Ziv. La casa es propiedad de un pariente, Abdullah, un ex periodista de la agencia de noticias Palestina Now, afiliada a Hamás, que publicó artículos en Al Jazeera. El padre de Abdullah, Ahmed Youssef, de 74 años, anteriormente se desempeñó como asesor principal del ex líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y mantiene vínculos con el liderazgo actual, lo que ilustra el prestigio y las conexiones de la familia dentro del régimen.

Durante medio año, los terroristas de Hamás tomaron el piso superior de esta espaciosa casa de la familia Al Jamal en Nuseirat, manteniendo a los tres rehenes bajo vigilancia armada. Según informó The Wall Street Journal, los cautivos fueron confinados en una habitación individual con finos colchones para dormir, pasando el tiempo jugando a las cartas y aprendiendo árabe. Kozlov, un inmigrante ruso reciente en Israel, también aprendió hebreo. El acceso a la televisión era poco común y cualquier violación de las estrictas reglas impuestas por sus captores resultaba en castigos, incluido el confinamiento en el baño o amenazas de ejecución.

Sorprendentemente, durante toda esta terrible experiencia, los miembros de la familia Al Jamal, incluidos los niños, continuaron residiendo en el piso inferior de la casa donde estaba ubicada la cocina. En una ocasión, cuando la familia se fue, a los rehenes se les permitió utilizar las instalaciones de la cocina. Cuando las fuerzas de las FDI finalmente irrumpieron en la casa para liberar a los cautivos, Abdullah, su padre y su esposa murieron en la operación.

Una declaración de las FDI después de la redada destacó cómo «los rehenes fueron retenidos junto con los familiares de Abdullah en la casa de su familia», condenándolo como «una prueba más de que la organización terrorista Hamás utiliza a la población civil como escudos humanos».

Esta táctica se extendió a Noa Argamani, otra rehén rescatada de un apartamento a sólo 200 metros de la residencia Al Jamal. Las imágenes de la habitación donde estuvo detenida, que circularon en las redes sociales árabes, revelaron un armario, una cama y dos muñecas: pequeñas comodidades en medio de las duras condiciones que soportó mientras estuvo confinada durante meses y obligada a permanecer en silencio para evitar enojar a sus captores. Argamani afirmó más tarde que la casa pertenecía a una familia adinerada de Nuseirat, quienes le dijeron que era afortunada de estar retenida por ellos y no por otros, sugiriendo que el clan Al Jamal también podría haber estado involucrado en ese lugar de detención.

La amplia red de escondites civiles de Hamás

El papel del clan Al Jamal en la crisis de los rehenes ejemplifica cómo Hamás explota cínicamente a la población civil de Gaza para promover sus objetivos militares. Si bien el uso indiscriminado de escudos humanos por parte del grupo terrorista está bien documentado, la reciente crisis de rehenes revela una nueva profundidad de depravación al incrustar a cautivos en hogares y vecindarios civiles.

A medida que los cautivos han sido liberados o rescatados, sus testimonios, junto con las ideas de los funcionarios y analistas de seguridad, han ido exponiendo gradualmente el modus operandi de Hamás de ocultar rehenes en el corazón de la sociedad civil de Gaza. El éxito de la operación, a pesar de que Israel ha carecido de una presencia física de inteligencia en Gaza durante dos décadas, subraya la eficacia del grupo terrorista en este sentido –al menos inicialmente.

Los rehenes informaron que fueron trasladados entre varios escondites durante su cautiverio, ocasionalmente transportados en ambulancias o disfrazados con atuendos tradicionales árabes para evitar ser detectados. Argamani relató haber encontrado a otros cautivos como Itay Svirsky y Yossi Sharabi, quienes fueron asesinados en cautiverio, durante estos traslados. Meir Jan corroboró que él, Kozlov y Ziv fueron trasladados repetidamente entre apartamentos escondidos por sus captores de Hamás.

Algunos rehenes, como las familias Marman y Limberg secuestradas en el Kibutz Nir Yitzhak, fueron retenidas en apartamentos vacíos sin familias residentes. Mia Limberg, de 17 años, detenida en Gaza durante 53 días, describió haber sido retenida en el segundo piso de una casa de Rafah que había sido evacuada, rodeada por un «barrio civil» con las «voces de vendedores y niños» audibles desde las calles.

«El barrio estaba lleno de gente de Hamás y quienes nos custodiaban eran terroristas», relató Limberg. «Los terroristas nos dijeron que no hiciéramos ruido porque si nos oían vendrían y nos asesinarían». Los constantes sonidos de los bombardeos de las FDI aumentaron su terror, ya que temía que el colapso del edificio expusiera su ubicación, lo que resultaría en violencia colectiva o ejecución por parte de sus captores.

Cautivos liberados como Limberg ayudaron en la operación posterior de las FDI para extraer a los rehenes restantes en ese apartamento de Rafah, Luis Herr y Fernando Simon Marman.

«Estábamos en el apartamento de una familia en Rafah, en el segundo piso, pero la familia no estaba allí, sólo nuestros guardias», recuerda Herr. «Escuchamos las voces de la gente y sobre todo los bombardeos de las FDI. Estaba claro que había una guerra entre Israel y Gaza».

Los confidentes civiles de confianza de Hamás

Esta extensa red de escondites civiles surge del antiguo arraigo de Hamás en el tejido social de Gaza, habiéndose originado como un movimiento de base antes de convertirse en una entidad terrorista y un gobierno de facto. A lo largo de los años, el grupo ha desarrollado procedimientos operativos para ocultar a los agentes en apartamentos designados entre la población en general, ampliando este protocolo para ocultar a soldados israelíes secuestrados como Nachshon Wachsman y Gilad Schalit.

Gilad Schalit, que fue secuestrado en Gaza en 2006, estuvo recluido durante cinco años en apartamentos escondidos en la franja. Estaba custodiado por un grupo aislado de terroristas de Hamás que formaban parte de la «unidad en la sombra» de la organización. «Este es un grupo muy pequeño, completamente aislado del mundo, cuyo trabajo es vigilar a los prisioneros las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante un período prolongado», dijo Aviad. «Es un grupo concentrado de terroristas profesionales cuyo trabajo es este». Sin embargo, los miembros de la «unidad en la sombra», al igual que los apartamentos escondidos, son un recurso limitado. Parece que antes del 7 de octubre, Hamás preparó una gran cantidad de apartamentos escondidos y centros de detención en túneles a lo largo de la franja.

En cuanto a las familias encargadas de «alojar» a los cautivos en sus hogares, son examinadas meticulosamente basándose en vínculos multigeneracionales y lealtad absoluta a la ideología de Hamas, a menudo cimentada a través de matrimonios mixtos.

«Se trata de conexiones que se remontan a años atrás y, como resultado, se desarrolla la confianza entre las partes, que es la palabra clave aquí», explicó Harel Chorev, un historiador que sigue las redes de Hamás. «Hamás está fuertemente arraigado dentro de la población, generalmente a través de ciertas familias identificadas con él… Una vez que Hamás logró penetrar este espacio, se convirtió en una parte inherente de la identidad de esos clanes».

Si bien algunos expertos sugieren que la intimidación influye, la mayoría afirma que las creencias ideológicas genuinas y la lealtad tienen prioridad. «Aparte de la lealtad y la fe en Hamás, ese padre de familia sabe que si no coopera con Hamás, le separarán la cabeza del cuerpo», señaló el ex coordinador del Shin Bet, Adi Carmi. «Y sin embargo, en mi opinión, el miedo es el componente menos importante. El componente principal es la confianza».

Sin embargo, la investigadora Ronit Marzan ofrece una perspectiva diferente, retratando a los civiles de Gaza como rehenes bajo el régimen opresivo de Hamás. «Los residentes de Gaza que han huido dicen que cualquiera que quede en Gaza no tiene otra opción que cooperar con Hamas y permanecer en silencio», dijo, citando informes de brutales represalias contra familias enteras por cualquier disidencia, incluyendo tortura, encarcelamiento y denegación de atención médica y trabajos.

Superar los obstáculos de la inteligencia

El uso de confidentes civiles de confianza para ocultar a los cautivos impidió significativamente los esfuerzos de inteligencia israelíes para localizar a los rehenes. «Las personas que aparentemente no están involucradas y no son conocidas como agentes del ala militar son personas con las que la inteligencia israelí no necesariamente está familiarizada», reconoció Carmi. «Y, de hecho, vemos que este método funciona».

Durante las dos décadas posteriores a la retirada de Israel de Gaza, el Shin Bet careció de presencia física en el territorio y dependía principalmente de señales de inteligencia. Sin embargo, la operación terrestre generalizada durante el reciente conflicto permitió recopilar inteligencia humana a través de interrogatorios y fuentes locales, lo que permitió a la agencia reconstruir gradualmente las posibles ubicaciones de los rehenes.

Carmi continuó: «Después de que las FDI entraron en el área, el Shin Bet comenzó a esforzarse por establecer contacto, hasta que finalmente logró localizar dónde estaban retenidos los cautivos. Una vez que comienzas a arrestar personas, interrogarlas y operarlas, conoces el área en un resolución mucho mayor.»

Es crucial señalar que los cautivos «estratégicos» que permanecen en manos de Hamás son soldados de las FDI capturados durante operaciones de combate, incluidos los oficiales de observación de Nahal Oz. Según funcionarios del Shin Bet y expertos en seguridad consultados, estos prisioneros representan la última moneda de cambio de Hamás, que el grupo será muy reacio a entregar a Israel.

A diferencia de los rehenes retenidos en hogares civiles, es probable que estos soldados cautivos no estén detenidos en la superficie, sino en instalaciones subterráneas designadas por Hamás construidas específicamente para este propósito. Se cree que estos sitios de detención están ubicados en lo profundo de las redes de túneles que subyacen a Rafah y Khan Younis.

El consenso entre los funcionarios indica que las condiciones de vida que soportan estos militares cautivos son considerablemente más duras que las que experimentan los rehenes refugiados en viviendas residenciales en la superficie.

Hasta ahora, la única mujer soldado rescatada del cautiverio de Hamás mediante una operación militar es Ori Megidish, quien fue extraída de Gaza durante las primeras etapas de la guerra. Sin embargo, según algunas fuentes, ni siquiera Megidish estuvo recluida en un complejo de túneles, sino en una residencia privada.