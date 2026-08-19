Cómo el programa de la Autoridad Palestina de financiar a terroristas facilitó los atentados del 7 de octubre

Un estudio del 30 de julio del Centro de Jerusalén para la Seguridad y Asuntos Exteriores concluyó que la política de la Autoridad Palestina de apoyar financieramente a terroristas facilitó significativamente la capacidad de Hamás para preparar y ejecutar la masacre. El autor del informe, el teniente coronel (en la reserva) de las Fuerzas de Defensa de Israel, Maurice Hirsch, espera que su estudio sirva de base sólida para demandas contra la Autoridad Palestina.

El programa de la Autoridad Palestina de «pago por asesinato» contribuyó a que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 fuera posible. Esta es la tesis de un estudio del 30 de julio del Centro de Jerusalén para la Seguridad y Asuntos Exteriores (JCFA), que concluyó que la política de la Autoridad Palestina de apoyo financiero a terroristas «facilitaba materialmente» la capacidad de Hamás para «preparar y ejecutar» la masacre.

El programa de «pago por asesinato» de la Autoridad Palestina brindó apoyo indirecto a los atentados del 7 de octubre, según declaró a JNS el teniente coronel (en la reserva) Maurice Hirsch, autor del estudio y director de la Iniciativa de Rendición de Cuentas de la Autoridad Palestina del JCFA.

Su informe, titulado «¿Facilitó la política de ‘pago por asesinato’ de la Autoridad Palestina la masacre del 7 de octubre?», captó la atención del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. «La política de pago por asesinato de la Autoridad Palestina contribuyó a financiar a los futuros líderes de Hamás», publicó el ministerio en su cuenta de X.

El estudio se centró en los terroristas liberados en el acuerdo de Shalit de 2011. En dicho intercambio de prisioneros, 1027 terroristas fueron liberados para asegurar la liberación del soldado de las FDI Gilad Shalit, capturado en una incursión transfronteriza de Hamás en 2006. De ellos, varios cientos fueron liberados y regresaron a sus hogares en la Franja de Gaza. Muchos de ellos organizaron y llevaron a cabo la masacre, incluido Yahya Sinwar, líder de Hamás y cerebro de los atentados del 7 de octubre.

Todos podían recibir pagos de la Autoridad Palestina como «empleados», una recompensa por sus actividades terroristas. «Si los terroristas hubieran tenido que trabajar, en lugar de vivir de los pagos por terrorismo de la Autoridad Palestina/OLP, no habrían podido dedicarse a planificar y ejecutar la masacre», escribió Hirsch en su informe.

La responsabilidad de la Autoridad Palestina (AP) por la masacre del 7 de octubre va más allá de la «incitación y promoción general del terror» y la «ratificación a posteriori» de ataques terroristas mediante pagos por asesinato, afirmó. «La responsabilidad de la AP/OLP por la masacre del 7 de octubre radica también en que emplearon terroristas, simplemente por ser terroristas, y estos, mientras estaban al servicio de la AP, perpetraron la masacre».

Zaher Jabarin, Rawhi Mushtaha y Tawfiq Abu Naim participaron en la planificación, dirección, financiación y ejecución de la masacre del 7 de octubre. Jabarin fue apodado el «director ejecutivo de Hamás» por The Wall Street Journal en enero de 2024 por su papel en la obtención de fondos para atacar a Israel. Cumplió 18 años de cadena perpetua antes del acuerdo de Shalit. Exiliado, reside en Turquía.

Mushtaha, mano derecha de Sinwar en el momento de la masacre del 7 de octubre, cumplió 23 años de sus cuatro cadenas perpetuas. Abu Naim cumplió 22 años de prisión. Dirigió la fuerza de seguridad interna de Hamás durante la masacre del 7 de octubre. Sus muchos años en prisión israelí antes de su liberación en el acuerdo de Shalit les dieron derecho a altos cargos en la Autoridad Palestina con salarios acordes.

Otro terrorista, Wessam Farhat, pasó 10 años en prisión. Él también tenía derecho a una remuneración de la Autoridad Palestina, aunque no en la misma escala salarial que los demás. Ayudó a planificar el 7 de octubre y dirigió a los terroristas de la Fuerza Nukhba para infiltrarse en el kibutz Nahal Oz y en un puesto de las Fuerzas de Defensa de Israel. Mushtaha, Abu Naim y Farhat fueron abatidos en ataques aéreos israelíes. Solo Jabarin sigue con vida. «Actualmente tiene la tarea de implementar la decisión de reanudar los ataques suicidas dentro de Israel», dijo Hirsch.

Si bien Hirsch no puede mostrar recibos de pago de la Autoridad Palestina para Sinwar y los demás, todo indica que recibieron pagos. Según la ley palestina, todo terrorista liberado tiene derecho a una remuneración sin excepción, un hecho que funcionarios de la Autoridad Palestina admitieron ante Hirsch, abogado de profesión, durante el interrogatorio en los tribunales israelíes.

Otra prueba de que Sinwar y los demás recibieron salarios es que «la Autoridad Palestina modificó específicamente la ley para beneficiar a estas personas», afirmó Hirsch, refiriéndose a una enmienda de 2013 a la Ley de Prisioneros tras el acuerdo de Shalit, que obligaba a la Autoridad Palestina a proporcionar empleo a los presos de seguridad liberados. Si no lograba encontrarles trabajo, les proporcionaba una suma mensual. Otra disposición de las enmiendas se refería específicamente a los terroristas del acuerdo de Shalit expulsados ​​de Judea, Samaria y Gaza, garantizando que también ellos recibieran un pago.

En Judea y Samaria, los pagos se realizan a través de cajeros automáticos independientes. En Gaza, la Autoridad Palestina realiza los pagos a través de prestamistas autorizados. Se desconoce la cantidad exacta proporcionada a los terroristas encarcelados y liberados. Hirsch estima que asciende a varios cientos de millones de séqueles anuales.

Hirsch espera que su estudio proporcione una base aún más sólida para las demandas contra la Autoridad Palestina por su papel en la masacre del 7 de octubre. Si bien se han presentado miles de demandas similares, su argumento es que la Autoridad Palestina recompensó a los atacantes de Hamás mediante el pago por asesinato. Hirsch afirmó que podría argumentarse, como lo hace en el informe, que la Autoridad Palestina era la empleadora de los atacantes de Hamás.

«Cuando uno trabaja para alguien y realiza una acción que se considera parte de su empleo, y esa acción causa daños, entonces su empleador será responsable de dicha acción», explicó. «La Autoridad Palestina pagó a estos terroristas porque eran terroristas».

Tras señalar que el jefe de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha pedido desde entonces la liberación de todos los terroristas, Hirsch declaró: «No solo los empleó por ser terroristas, sino que los ha acogido bajo su protección y está luchando por su liberación».