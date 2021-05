Cómo asegurar la repetición de los ataques con cohetes de Hamas

Gatestone Institute- por Alan M. Dershowitz

Existe una forma infalible de garantizar que Hamás seguirá empleando el terrorismo contra Israel y que otros grupos terroristas aumentarán el uso del terrorismo contra la población civil en todo el mundo. Esa forma infalible es recompensar a los terroristas que emplean esta táctica y castigar a las víctimas que intentan contraatacar. Esta es una de las lecciones más importantes que se pueden aprender de los recientes acontecimientos en Gaza, pero no es una lección nueva. Este artículo se publicó originalmente en una forma ligeramente diferente en 2009. Nada ha cambiado.

En 2002, en un libro titulado Por qué funciona el terrorismo , hice una afirmación que es aún más relevante hoy que entonces:

«La verdadera causa fundamental del terrorismo es que tiene éxito; los terroristas se han beneficiado constantemente de sus actos terroristas. El terrorismo persistirá mientras siga funcionando para quienes lo utilizan, siempre que la comunidad internacional lo recompense, cosa que ha estado haciendo durante los últimos treinta y cinco años «.

Hamás ha sido recompensado enormemente por la comunidad internacional, los grupos de derechos humanos, los medios de comunicación, muchos académicos y millones de personas decentes, por su indecente táctica de doble crimen de guerra de disparar cohetes contra civiles israelíes detrás de escudos humanos palestinos. Israel ha sido castigado significativamente por intentar proteger a sus ciudadanos de estos cohetes. Aunque Hamás sufrió una derrota militar significativa a manos de las FDI, ha ganado una bonanza de relaciones públicas. Su estatus en Europa se ha mejorado, al igual que en las Naciones Unidas y en toda la calle árabe. Perdió la batalla sobre el terreno en Gaza, pero es posible que haya ganado la guerra en los corazones y las mentes de muchas personas decentes y muchas más indecentes en todo el mundo. Y ganó esta guerra con muy poco costo. Si el número de muertos fue de 500 a 600, como Corriere della Sera sugirió, o 1300 como ha informado Hamas, los civiles muertos sirven a los intereses de Hamas, que los considera mártires. No pertenecen al lado de los costos del libro mayor, de acuerdo con la extraña cultura de la muerte que perpetúa Hamas, sino al lado de los beneficios del libro mayor.

Así que aquí, en términos simples, está el programa de doce pasos que Hamas y la comunidad internacional deben seguir si realmente quieren que el terrorismo se convierta en la táctica principal utilizada contra las democracias.

Paso 1: Usa cohetes terroristas dirigidos a civiles, atentados suicidas con bombas en pizzerías y discotecas, bombas colocadas en autobuses escolares, tiroteos en las aulas … lo más ampliamente posible contra tus enemigos, hasta el punto en que no tengan más opción que responder militarmente.

Paso 2: Asegúrate de que los terroristas y sus armas, cohetes, explosivos … estén ocultos entre los civiles en zonas densamente pobladas.

Paso 3: Cuando ocurran los inevitables ataques, emplee escudos humanos, cuanto más jóvenes mejor. Reclútelos voluntariamente, si es posible, pero comandalos si es necesario, incluso si son bebés o niños pequeños.

Paso 4: Asegúrese de que sus combatientes terroristas estén vestidos de civil. Reclutar a tantas mujeres y jóvenes adolescentes como sea posible para que se conviertan en terroristas.

Paso 5: Esté preparado con cámaras de video y periodistas comprensivos para grabar cada muerte y transmitir las imágenes lo más ampliamente posible a los medios de comunicación de todo el mundo.

Paso 6: Reciclar imágenes de civiles muertos, especialmente niños, y trasladarlas a los medios, multiplicando así el número de civiles aparentemente muertos.

Paso 7: Asegúrese de que los médicos comprensivos y el personal de las Naciones Unidas exageren el número de civiles muertos, contando a todas las personas menores de 18 años y a todas las mujeres como civiles, incluso si son terroristas.

Paso 8: Circule informes totalmente falsos sobre víctimas civiles y su ubicación, por ejemplo, afirmando que numerosos civiles murieron en una escuela de las Naciones Unidas cuando se sabe que ninguno de los muertos estaba realmente dentro de la escuela. Puede estar seguro de que los medios de comunicación publicarán sus informes exagerados en la página 1 y, cuando finalmente salga a la luz, después de una cuidadosa investigación días o semanas después, quedará enterrado en las últimas páginas.

Paso 9: Acusar a la democracia de crímenes de guerra y presentar casos contra sus líderes y soldados en tribunales que simpatizan con Hamas en todo el mundo. Presentar las demandas creará una presunción de culpabilidad, incluso si los cargos se desestiman meses o años después.

Paso 10: Programe varios «debates» de las Naciones Unidas en los que dictaduras tiránicas de todo el mundo se alineen en el podio para condenar a Israel por los crímenes cometidos habitualmente por estas dictaduras, pero no por Israel.

Paso 11: Saque a relucir el establisment habitual de académicos antiisraelíes confiables para inundar los periódicos y programas de televisión con algunas de las peores tonterías sobre el derecho internacional, los derechos humanos y las leyes de la guerra: tonterías que les permitirían a los estudiantes reprobar cualquier ley objetiva o curso escolar sobre estos temas.

Paso 12: Asegúrese de que Hamás entienda que si repite su estrategia de doble crimen de guerra, será recompensado una vez más, y si Israel contraataca, será castigado una vez más.

Estos doce pasos son para que los usen grupos, naciones y organizaciones terroristas, como las Naciones Unidas, que parecen decididas a fomentar el terrorismo.

Ahora, aquí hay seis pasos para aquellas democracias que realmente quisieran poner fin a los ataques terroristas contra sus civiles.

Paso 1: Nunca, bajo ninguna circunstancia, recompense un acto de terrorismo o un grupo que emplea el terrorismo para lograr sus objetivos.

Paso 2: Castigue siempre a los terroristas y a los grupos de terroristas que emplean el terrorismo contra civiles.

Paso 3: Nunca castigue a las democracias que buscan prevenir actos de terrorismo contra sus civiles, especialmente cuando los terroristas se esconden entre sus propios civiles para provocar que las democracias maten a civiles.

Paso 4: Nunca permita que los defensores del terrorismo y los enemigos de la democracia se apropien de los derechos humanos, las organizaciones internacionales o los tribunales de crímenes de guerra para castigar solo a aquellos que buscan proteger a sus civiles contra el terrorismo. Esto es especialmente cierto cuando las democracias han respondido con paciencia y no tienen otra alternativa razonable que no sea la autodefensa militar.

Paso 5: Nunca manipule las emociones de las personas decentes mostrando solo los escudos humanos que han sido asesinados por las acciones de autodefensa militar de las democracias, sin explicar que fueron los terroristas quienes causaron estas muertes.

Paso 6: Asegúrese de que la causa defendida por los terroristas sea revertida por cada acto de terrorismo.

Como escribí en 2002:

«No sólo el terrorismo no debe nunca ser recompensado, sino que la causa de quienes lo emplean debe verse que empeora como resultado del terrorismo de lo que hubiera estado sin él… Quienes emplean el terrorismo tienen sus propios criterios para evaluar el éxito y el fracaso , y al implementar el principio inmutable de que quienes emplean el terrorismo deben estar en peor situación por haber recurrido a esta táctica, debemos empeorarlos según su propio criterio «.

La comunidad internacional, en general, ha estado haciendo lo contrario… No es de extrañar que Hamás y otros grupos terroristas consideren su táctica de crímenes de guerra como una ventaja para el terrorismo y una pérdida para la democracia.

Alan M. Dershowitz es profesor de derecho Felix Frankfurter, emérito de la Facultad de Derecho de Harvard y autor del libro The Case Against the New Censorship: Protecting Free Speech from Big Tech, Progressives and Universities , Hot Books, 20 de abril de 2021. Su El nuevo podcast, «The Dershow», se puede ver en Spotify, Apple y YouTube. Es miembro de la Fundación Benéfica Jack Roth en el Instituto Gatestone.