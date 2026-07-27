Comienza el 17º Festival Internacional de Cine Judío con 13 películas de seis países

El 17º Festival Internacional de Cine Judío comenzará el próximo 30 de julio con una programación integrada por 13 películas provenientes de Israel, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que proponen un recorrido por distintas historias, miradas y expresiones de la cultura judía. El encuentro se realizará del 30 de julio al 12 de agosto en Montevideo y, desde el 6 de agosto, también en Punta del Este.

Las funciones se desarrollarán del 30 de julio al 12 de agosto en Life Cinemas Cultural Alfabeta, en Montevideo, y del 6 al 12 de agosto en Life Punta Shopping, en Maldonado.

A lo largo de sus 17 ediciones, el festival se ha consolidado como un espacio de referencia para el público interesado en producciones que exploran temas vinculados con la identidad, la memoria y la diversidad cultural, reuniendo tanto obras premiadas en festivales internacionales como películas de realizadores consagrados y nuevas voces del cine contemporáneo.

La edición 2026 ofrecerá 13 títulos que abarcan distintos géneros, entre ellos ficción, drama, comedia y documental, con el objetivo de acercar al público historias que invitan a la reflexión y al diálogo a través del lenguaje cinematográfico.

Las producciones seleccionadas llegan desde seis países y presentan diferentes perspectivas sobre la experiencia judía, desde relatos íntimos y familiares hasta historias atravesadas por la historia, la migración, la tradición y la vida contemporánea.

Películas que se exhibirán

LA OTRA

Ella tiene 34 años y trabaja como vestuarista teatral. También es la amante de un hombre casado. Asiste a su Shivah (un ritual de luto judío) mientras mantiene su identidad en secreto y se sumerge en un mundo que antes le estaba vedado. A través de encuentros íntimos con el hermano, los padres y, sobre todo, la esposa de él, Ella examina su lugar en la vida de su amante y acaba exigiendo su legítimo derecho al luto. Un drama oscuro y cómico.

Director: Ma’ayan Rypp

Reparto: Dana Ivgy, Ania Bukstein, Itamar Rothschild

UN NUEVO MORDEJAI

En esta comedia un superviviente del holocausto, nacido y criado en otra época, debe enfrentarse ahora a las realidades del mundo moderno. Ante un objeto desconocido, un iPhone, ¿será capaz Mordejai de encajar en un mundo que ha cambiado tanto?

Director: Marvin Samel

Reparto: Judd Hirsch, Carol Kane, Sean Astin

HOLA! CHAU

Una historia divertida, dramática y conmovedora sobre la reunión en Israel de una familia judía argentina disfuncional cuyos miembros no se han visto durante diez años.

Director: Yohanan Weller

Reparto: Pablo Rozenberg, Danna Semo, Coral Maltz

HOME

Un joven ortodoxo recientemente casado sueña con abrir un negocio de computación en un barrio ultra-otodoxo de Jerusalén. Su proyecto se convierte en una pesadilla en tanto el barrio lo percibe como una amenaza proveniente del mundo exterior. Su propio matrimonio es puesto a prueba, mientras él enfrenta una realidad predeterminada. ¿Qué sucederá?

Director: Benny Fredman

Reparto: Roy Nik, Yarden Toussia-Cohen, Dror Keren

LA NOVILLA ROJA

La existencia de una novilla cuya piel está pigmentada de color rojo tiene para la religión judía un significado simbólico y ritual muy particular, ligado a la purificación y a la preparación para la llegada del Mesías. Con gran habilidad la realizadora Barkai utiliza esta creencia para vincularla con la forma en la que una adolescente -no por casualidad, pelirroja- arriba no solo a una inclinación sexual sino también a un atisbo de posición respecto del ámbito en el que la está criando su viudo padre.

Director: Tsivia Barkai

Reparto: Avigail Kovari, Gal Toren, Moran Ronseblatt

EL VIAJE DEL VIOLINISTA HACIA LA GRAN PANTALLA

Hace 61 años se estrenaba en Broadway una obra musical que dejó una huella imborrable en los escenarios de todo el mundo: FIDDLER ON THE ROOF-EL VIOLINISTA EN EL TEJADO. Siete años después, llegaba a la gran pantalla la versión fílmica bajo la dirección del laureado realizador Norman Jewison. El Festival de Cine Judío de Montevideo se complace en presentar una extraordinaria producción que nos cuenta -con preciosos detalles y con los testimonios de sus principales figuras- cómo fue el fantástico viaje de la obra musical en el escenario hacia la pantalla cinematográfica. Una absoluta delicia para interiorizarse con la interna de la meticulosa realización de»El Violinista en el Tejado», además de reflejar la extraordinaria personalidad de su realizador.

Director: Daniel Raim

Reparto: Jeff Goldblum, John Williams, Norman Jewison

LAS COSAS HUMANAS

Esta película envuelve al espectador convirtiéndolo en un testigo y a la vez un jurado que deberá fallar en un juicio sumamente complejo. Hay una acusación, y el devenir de la Aun así, el caso es de incierto juzgamiento. En lo humano, para derivar del título del film, están todas las posibilidades. En este caso posiciones presuntas. Ingenuidad y vergüenza, por un lado. Atrevimiento y avasallamiento por el otro. Con delicadeza y precisión, el director Attal nos propone una encrucijada. Y al mismo tiempo un film arrebatador, del cual es imposible abstenerse -tal la extraordinaria virtud de la realización, impecablemente interpretada por lo mejor que se puede encontrar hoy en día en la plana actoral francesa.

Director: Ivan Attal

Reparto: Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Ben Attal

LOS ESPÍAS DE CHURCHILL

Poco antes de que los EEUU ingresaran de lleno a integrar la alianza contra el Eje (principalmente Alemania y Japón), Gran Bretaña ya estaba en una situación desesperante, con Churchill decidido a utilizar todos los recursos posibles. Fue entonces cuando habilitó utilizar mujeres como espías, ubicándolas en Francia, el país bandera de Hitler para conquistar el resto de Europa. El guion de la también protagonista Sarah Megan Thomas prioriza la actitud de valientes mujeres al tiempo que resalta el solapado antisemitismo de los propios británicos.

Director: Lydia Dean Pilcher

Reparto: Sarah Megan Thomas, Stana Katic, Radhika Apte

MAX EN EL BOSQUE

La extraordinaria historia real de supervivencia de un niño judío escondido y perseguido en los bosques de la Europa del Este ocupada por los nazis, y su impactante resolución más de 60 años después.

Director: Rebecca Snow

Reparto: Jett Klyne, Richard Armitage, David Kohlsmith

NUESTRA HISTORIA

Él es un agente que representa a cantantes de moda. Ella es una cantautora insegura que escribe exclusivamente para sí misma. Para descubrir quiénes son realmente, primero deberán encontrarse, superar sus diferencias y dejar que el amor por la música haga el resto. «Nuestra Historia» narra el camino de jóvenes que, juntos y por separado, encuentran el valor para liberarse de las opiniones externas a fin de reconectar con sus sueños y pasiones.

Director: Yaron Araz

Reparto: Lee Biran

TIEMPO DE CAMBIO

Paul tiene 12 años y sueña con convertirse en artista. Su padre no lo aprueba, pero Paul encuentra consuelo en las palabras alentadoras de su abuelo y en la amistad con su compañero de clase. A medida que el tiempo avanza en el viaje de su vida, las experiencias por las que atraviesa lo fascinan, tanto como lo preparan para su soñada adultez.

Director: James Gray

Reparto: Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Jeremy Strong

EL PRÍNCIPE DE EGIPTO: EL MUSICAL

En Octubre de 1994 nació un nuevo gran estudio en Hollywood: DreamWorks SKG, correspondiendo la S a Steven Spielberg, la K a Jeffrey Katzenberg (provenía de ser CEO en Walt Disney) y la G a David Geffen, líder en la industria discográfica. La primera gran producción animada del nuevo estudio fue El Príncipe de Egipto;, la gesta de Moisés por liberar a los hebreos del látigo de Egipto, estrenada en 1998 con gran éxito en todo el mundo. Veintidós años después, Stephen Schwartz, quien había compuesto las canciones del film, originó el estreno de la versión teatral/musical en Londres, nuevamente con un éxito monumental. Esta película es la versión filmada del musical, a sala llena en el Dominion Theatre de Londres, en el famoso distrito del West End. Un lujo visual y musical, con nuevas canciones compuestas por Schwartz especialmente para esta extraordinaria puesta en escena. Un excepcional disfrute para todo amante de los musicales, y también para revivir la íntima historia no solo de la liberación, sino también del vínculo entre los hermanos Moisés y el faraón Ramsés.

Director: Scott Schwartz, Brett Sullivan

Reparto: Luke Brady, Liam Tamne, Christine Allado

EL EXILIO DE LOS MÚSICOS

Este film está basado en una investigación llevada a cabo por la musicóloga y docente Silvia Glocer, cuenta que entre 1933 y 1945 más de cien músicos europeos, la mayoría de ellos judíos, advirtieron el peligro nazi y vinieron a refugiarse y a establecerse en el Cono Sur, principalmente en Argentina pero también en Montevideo en la figura de Kurt Pahlen, quien dictó la cátedra de Historia de la Música en la UdelaR. Su vínculo con Uruguay fue estrechísimo, tanto a nivel académico como familiar, ya que su hija Yvonne, destacada bailarina y coreógrafa, se radicó y custodia el valioso archivo personal de su padre. A través de testimonios y también de exclusivo material de archivo, el film constituye una excepcional panoplia que nos revela cómo estos músicos aportaron a la cultura judía a través no solo de su talento, sino del arraigo y el amor por los suelos que les dieron acogida.

Director: Iván Cherjovsky