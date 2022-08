Combatir el antisemitismo y la deslegitimación en las redes sociales: ¿Tenemos alguna posibilidad?

PorIsrael- por Noam Koren (The Jerusalem Post)

La lucha contra la abundancia de mentiras dirigidas a Israel, así como los tropos antisemitas en las plataformas de redes sociales, es una batalla continua. Y, sin embargo, con estas luchas surge una oportunidad real, y la arena digital finalmente está demostrando que puede usarse para un cambio positivo y efectivo. La voz pro-Israel está teniendo un impacto real y viendo un cambio, actuando como un rayo de esperanza en medio de los oscuros océanos de información falsa contra Israel.

El poder que tienen los gigantes de las redes sociales en la esfera pública ya está bien establecido. Esta enorme presencia en nuestra vida diaria ha cambiado la sociedad para siempre, otorgando al público un poder significativo para hablar y marcar una diferencia real en la sociedad. Sin embargo, este poder puede esgrimirse como un arma peligrosa que permite narrativas falsas y desinformación y proporciona un escenario para el discurso de odio y la incitación bajo la apariencia de la libertad de expresión contra el «otro». En este clima, un grupo se destaca como especialmente vulnerable: los judíos.

Ya sea en publicaciones públicas, en la sección de comentarios o en mensajes privados, los judíos son constantemente acosados ​​y silenciados en línea, lo que crea un ambiente tóxico en el que muchos informan que se sienten inseguros y empeora cada año.

Solo en 2021, se cargaron más de 3,5 millones de publicaciones antisemitas en plataformas en línea, y solo se eliminó el 25% de las publicaciones antisemitas reportadas. En Twitter, por ejemplo, todavía se permite usar #hitlerwasright como hashtag, y el líder supremo iraní Ali Khamenei explota repetidamente la plataforma para expresar su deseo de destrucción de Israel. Además, TikTok y Telegram están llenos de teorías de conspiración antisemitas del 11 de setiembre.

La lucha más grande se reduce a esto: es un juego de números. En un entorno digital acelerado, las mentiras tienden a circular más rápido que la verdad. Desde los primeros días de Facebook, estaba claro para nosotros en StandWithUs, una organización educativa israelí no partidista y sin fines de lucro, que combatir esta distorsión en el frente digital es esencial. Con la misión de educar e inspirar sobre Israel mientras luchamos contra el antisemitismo y combatimos los grupos de odio Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), hemos logrado, a lo largo de los años, hacer crecer una gran presencia en línea, convirtiéndonos en uno de los líderes pro-Israel y Voces judías en el mundo. A medida que los esfuerzos obsesivos por deslegitimar el derecho del pueblo judío a la autodeterminación se han vuelto cada vez más extremos, la importancia de nuestra presencia en las redes sociales se ha vuelto mucho más crucial.

¿Estamos condenados al fracaso a la vista del público en las redes sociales?

Mi respuesta es no. La lucha contra la abundancia de información errónea es una batalla constante, pero con ella surge una oportunidad real. La arena digital finalmente está demostrando que se puede utilizar para un cambio positivo y efectivo, con voces pro-Israel y judías que tienen un impacto real.

El primer cambio importante que notamos en el discurso se produjo durante la Operación Guardián de los Muros en mayo de 2021 entre Israel y Hamás en Gaza. El asombroso número habitual de voces contra Israel no sorprendió a nadie, con las principales cuentas de las redes sociales compartiendo mentiras completas y libelos de sangre contra Israel y los judíos. En múltiples ocasiones, estos ataques en línea derivaron en violencia física en las calles de las principales ciudades, como Nueva York y Los Ángeles. Sin embargo, también vimos un cambio hacia el lado israelí y judío, con más de 105 millones de personas alcanzadas por el contenido de StandWithUs en solo ocho días solo en nuestras plataformas de redes sociales. Y antes que alguien pregunte: «¿No estamos simplemente predicando a coro? ¿No estamos llegando simplemente a los judíos?» Digo que desearía que hubiera tantos judíos o aliados judíos, para el caso.

También vemos el cambio en nuestra tasa de éxito contra las cuentas antisemitas. A través de campañas de envío de cartas en línea, logramos eliminar muchos canales antisemitas prominentes responsables de difundir teorías de conspiración y odio feroz contra los judíos, los israelíes y sus seguidores.

No me malinterpreten. Los números de la red antiisraelí siguen siendo muy preocupantes, pero finalmente estamos viendo un cambio real. Estamos dando una pelea efectiva, y no somos solo nosotros. Cada vez son más las voces que se suman a la batalla en las redes sociales. Organizaciones e individuos increíbles, judíos y no judíos por igual, se atreven a hablar y tener un impacto, ya sea en TikTok, Instagram o en las secciones de comentarios. Aquí es donde creo que finalmente tenemos una oportunidad de luchar para someter las falsas narrativas sobre Israel.

Pero se necesita un paso más: las empresas de redes sociales deben hacer más. Ha habido algunas mejoras, especialmente en Facebook e Instagram, con respecto a la publicación o denuncia de contenido antisemita. Ojalá pudiera decir lo mismo sobre Twitter y TikTok. A mi modo de ver, la forma más eficaz de alentar a las empresas de redes sociales a unirse a la batalla para combatir el antisemitismo y la deslegitimación en sus plataformas sería que adoptaran la definición de trabajo de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), ampliamente aceptada, que ha sido adoptado por numerosos países y organizaciones en todo el mundo, en sus directrices comunitarias. Necesitan definir el antisemitismo para combatirlo.

Ya sea que eso suceda o no, seguiremos siendo líderes en la batalla por la precisión y la equidad, la lucha contra el antisemitismo y la misión de inspirar a millones cada semana sobre Israel. Y es una batalla, pero una de la que no debemos, y no lo haremos, eludir.