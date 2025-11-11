Colectividad Judía uruguaya recordó la Kristallnacht

El 87.° aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, organizado por B´nai B´rith, conto con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, y de los ex Presidentes Luis Lacalle Pou y Julio Maria Sanguinetti. También estuvo presente el Presidente del CCIU, Roby Schindler, quien encendió una de las velas conmemorativas. Crédito fotos: web Presidencia de la República

En la ceremonia, realizada en la noche de este lunes 10, en la sede de la Nueva Congregación Israelita del Uruguay, también estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse y el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, entre otros representantes del Ejecutivo.

Asimismo, participaron el presidente de B´nai B´rith, Jorge Tocar; el rabino de la Nueva Congregación Israelita, Daniel Dolinsky, y Ruperto Long, como orador principal.

Luego del saludo de bienvenida, se procedió al encendido de las velas de la Menorá,. Cinco de ellas fueron encendidas por sobrevivientes del Holocausto o hijos y nietos de las víctimas. La llamada vela de la concordia fue prendida por los expresidentes, Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Pou y la séptima, que representa a la verdad, por el presidente Yamandú Orsi y Ruperto Long.

La Noche de los Cristales Rotos rememora las ejecuciones y atentados sufridos por el pueblo judío en la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, a cargo de tropas nazis en Alemania y Austria.