Colectividad judía uruguaya: “Basta de Antisemitismo”

Tras una convocatoria lanzada por la Organización Sionista del Uruguay (OSU) y la Nueva Federación Juvenil Sionista (NFJS), la colectividad judía uruguaya se congregó en importante número en el Memorial del Holocausto, para reclamar contra la ola de antisemitismo que se está viviendo en forma creciente desde el 7 de octubre de 2023. Les dejamos el texto de la alocución de Gastón Frydlender, Presidente de la Nueva Federación Juvenil Sionista. Crédito foto: Estefanía Leal (El País)

La movilización realizada por propalestinos buscando llegar a la Escuela Integral fue el detonante que motivó la convocatoria de los grupos juveniles de la colectividad judía y la OSU.

También estuvieron presentes en el acto varios representantes políticos solidarios con la causa judía y de Israel.

Discurso de Gastón Frydlender, Presidente de NFJS

Buenas tardes a todos, en primer lugar queremos agradecer su presencia a todos quienes decidieron acercarse para acompañar este llamado de atención que decidimos promover desde la NFJS y la OSU.

Agradecemos que a pesar de que este evento surgió con poca antelación, haya sido recibido con los brazos abiertos por todos los que nos acompañan hoy, tanto judíos como no judíos que, como nosotros, se preocupan por Uruguay. Nos llena de orgullo que hayan entendido tanto como nosotros la importancia de alzar la voz en este momento.

Hemos recibido comentarios e insultos de todo tipo desde el comienzo de una guerra contra el terrorismo que se está llevando a cabo a miles de kilómetros de nuestro país, y que lamentablemente ha sido causante de un aumento masivo de antisemitismo al rededor del mundo, y de manera muy notoria en Uruguay.

Rechazamos la idea de que se ataque a uruguayos judíos con la excusa de rechazar las acciones del gobierno de Israel. Hoy estamos acá judíos de todas las ideologías, y con diferentes posiciones. Pero ningún judío del mundo merece ser atacado por el solo hecho de defender la existencia de Israel.

Quienes nos atacan en nuestros lugares de educación, de rezo y de conmemoración lograron transformar de manera cínica en su discurso, a los judíos como el enemigo del mundo y acá es donde decidimos marcar un límite.

Hoy no estamos acá para hablar de lo que está pasando a 12.000 kilómetros de distancia. Estamos acá para hablar de lo que está pasando en nuestro país. Nos reúne hoy acá, el deseo de vivir tranquilos, de no recibir más ataques a nuestra comunidad por el hecho de pertenecer a un pueblo o una religión.

Uruguay ha sido históricamente y lo sigue siendo, un país formado por inmigrantes quienes dejan su huella y contribuyen de manera activa al país. Ningún ciudadano uruguayo merece vivir con miedo.

En la última semana, como comunidad judía recibimos dos ataques que cruzan todo tipo de límites y generan aún más dolor que los anteriores, ya que fueron en una escuela judía. Hoy venimos a decir claramente que generando miedo en niños y en sus familias y afectando su educación no se soluciona ningún conflicto. Es una acción absolutamente injustificable, que solo perjudica al Uruguay.

Las expresiones de odio que recibimos fueron múltiples, a través de vandalismo a símbolos culturales, a sinagogas, a través de comunicados públicos a trabajadores judíos, a través de comunicados de prensa de partidos políticos y ni hablar del odio masivo en redes sociales.

Nadie merece ser víctima del odio por el solo hecho de su identidad. Los jóvenes decidimos convocarlos a todos ustedes hoy acá para decir basta. Para decirles que no nos quedamos más de brazos cruzados y que exigimos que estos ataques se detengan de manera inmediata.

El Uruguay recibió a nuestros abuelos y padres con los brazos abiertos. En este país convivieron durante 200 años inmigrantes de todas las identidades, orígenes y procedencias. Si no ponemos un freno a todo eso, esa tradición se va a perder.

Todos somos responsables. Hacemos un llamado a la reflexión, y sobre todo, a unirnos todos en condenar al odio y trabajar por la convivencia en nuestro país, a pesar de las diferencias.

Si no podemos lograr eso, perdemos todos. Si los niños no pueden ir tranquilos a la escuela, perdemos todos. Así que todos tenemos la obligación de decir con firmeza: NO MÁS ANTISEMITISMO EN URUGUAY.