Chicas brutalmente golpeadas y agredidas sexualmente: Ex rehenes relatan su cautiverio con Hamás y su deseo de morir

Casi tres años después de la masacre del 7 de octubre, Aviva y Keith Siegel afirman que aún les persigue el recuerdo de lo que presenciaron durante 51 y 484 días de cautiverio con Hamás, desde la agresión sexual a una joven de 16 años hasta la inanición y la tortura que sufrieron.

Aviva y Keith Siegel, secuestrados juntos en el kibutz Kfar Aza el 7 de octubre de 2023, han descrito en una reciente entrevista con el Daily Mail haber presenciado agresiones sexuales y palizas a otras rehenes durante su cautiverio en manos de Hamás.

Aviva, de 65 años, dijo que aún conserva el recuerdo de las mujeres que regresaban tras ser agredidas por sus captores. «Fui testigo de todas las chicas que fueron brutalmente golpeadas», afirmó. Recordó a una chica que regresó de una agresión con tantos moretones que, en palabras de Aviva, «estaba morada; quería morirme». Añadió: «Ese fue uno de los momentos más duros: saber lo que les estaba pasando a las jóvenes». Las jóvenes rehenes con las que Aviva estaba fueron obligadas por los captores de Hamás a usar ropa que les quedaba mal y a ducharse desnudas frente a los guardias. Un guardia incluso entró al baño y obligó a una chica a practicarle sexo oral.

Keith, de 67 años, estuvo retenido durante 484 días antes de su liberación, mientras que Aviva fue liberada después de 51 días. Casi tres años después del ataque, ambos afirman que siguen atormentados por lo que vivieron bajo tierra. Keith declaró al medio que todavía se ducha compulsivamente, convencido de que la suciedad de los túneles sigue marcada en su cuerpo. Aviva publicó en marzo unas memorias sobre su cautiverio, tituladas «Lo principal es despertar a un nuevo día», tras su liberación en noviembre de 2023.

El secuestro de la pareja tuvo lugar la mañana del 7 de octubre, cuando terroristas de Hamás irrumpieron en su habitación de seguridad. «Nos sacaron a la fuerza, con brutalidad, de la habitación de seguridad y nos llevaron a la sala de estar. Allí nos rodearon entre diez y quince terroristas que se gritaban entre ellos y a nosotros», contó Keith. Durante el secuestro, Keith sufrió fracturas en las costillas, Aviva una lesión grave en la rodilla y Keith recibió un disparo en el brazo antes de que la pareja fuera obligada a subir a un vehículo a punta de cuchillo y de pistola.

Una vez en Gaza, Aviva temía presenciar la muerte de Keith por asfixia en los túneles. Describió un momento en que Keith dijo que no podía respirar: «Le dije: ‘Acuéstate e intenta respirar’». Mientras él yacía en el suelo, me daba miedo mirar a Keith, muerto. Recuerdo haberme dicho a mí misma: «No lo mires, porque no quieres verlo muerto».

Según el Daily Mail, Aviva declaró que aprendió a disociarse de su entorno para sobrellevar lo que presenció, incluyendo el maltrato a otros rehenes y la inanición de Keith. «Porque ver cómo golpeaban a las chicas, o cómo amenazaban a Keith, o cómo lo dejaban morir de hambre… Quería morirme. Simplemente quería morirme», dijo.

La pareja testificó ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas en Ginebra en noviembre de 2024. Keith declaró ante el panel: «Nuestros captores compararon mis partes íntimas con las de otro rehén, nos amenazaron con cuchillos y nos obligaron a rogar para ir al baño». Afirmó que le «negaron los derechos humanos más básicos. Me dejaron morir de hambre y me negaron agua. En más de una ocasión, jóvenes terroristas me obligaron a desnudarme delante de ellos y me afeitaron el cuerpo».

Aviva declaró ante el panel de la ONU que una rehén de 16 años, que nunca había mostrado su cuerpo a nadie, fue agredida sexualmente por un guardia. «El terrorista de Hamás se quedó allí parado, mirándola fijamente y sonriendo. Recuerdo haberla visto salir de allí. Ella estaba conmocionada, yo estaba conmocionada. Fueron muchos minutos de conmoción», dijo.

Keith declaró al Daily Mail que las condiciones empeoraron tras el colapso de la tregua de noviembre de 2023 el 1 de diciembre. «Entonces los terroristas se volvieron aún más crueles y violentos, y el trato fue mucho peor», dijo, describiendo cómo un guardia le escupió y pateó mientras yacía en el suelo. Keith perdió aproximadamente 35 kilogramos (77 libras) durante su cautiverio, mientras que Aviva perdió unos 10 kilogramos (22 libras). «No les importaba», dijo Aviva, añadiendo que sus captores engordaron comiendo delante de los rehenes.

Hamás liberó a Aviva después de 51 días como parte de un acuerdo de alto el fuego negociado por Qatar y Estados Unidos, junto con otros 13 rehenes israelíes y tres extranjeros. Keith permaneció cautivo durante más de un año, fue trasladado a unos 30 lugares y tuvo unos 60 captores diferentes, incluyendo seis meses de aislamiento total.

El Daily Mail informó que Keith intentó aprender árabe y agradecer a sus guardias por la comida o el acceso al baño como estrategia de supervivencia. Un guardia lo engañó para que recitara la declaración de fe islámica. «Él dijo la palabra, yo dije la palabra. Él dijo la palabra, yo dije la palabra, y entonces me dijo: ‘Bien, ahora eres musulmán’», recordó Keith. Dijo que respondió: «No, no soy musulmán, soy judío».

Durante sus 484 días en Gaza, Keith contó que tuvo aproximadamente 25 oportunidades para asearse con «un balde de agua y un vaso». En un momento dado, estuvo retenido en un túnel con otro rehén y tres terroristas, compartiendo un único inodoro que solo se podía usar una vez al día. «No quiero entrar en detalles sobre lo asqueroso que era. Simplemente intentaba no ir al baño lo más a menudo posible», dijo. Describió cómo evitaba pedir ir al baño por la noche por miedo a provocar a sus captores: «Si necesitas ir al baño en mitad de la noche, no quieres alterarlos ni enfadarlos, porque entonces desquitarán su frustración y enfado conmigo. Así que aguantaba hasta que sentía que ya no podía más». Al final de sus casi 500 días de cautiverio, Keith dijo que temía estar demasiado débil para salir de los túneles.

Keith fue liberado el 1 de febrero de 2025, entregado a la Cruz Roja y posteriormente a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), como parte de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. Se reunió con Aviva y sus cuatro hijos. La familia no ha regresado al kibutz Kfar Aza, donde 64 residentes fueron asesinados y 19 tomados como rehenes el 7 de octubre, de una comunidad de 950 personas. Aviva, maestra de jardín de infancia durante 40 años antes del ataque, dijo que muchos de los fallecidos eran niños a los que había cuidado. «Perdimos nuestra comunidad. Perdimos ese hogar… Cuando estoy sentada en esta casa, es un hogar, tiene paredes, pero aún no estoy allí», dijo.