Celebración “60 años de Nostra Aetate”

Con motivo del 60º aniversario de la declaración Nostra Aetate, que marcó un nuevo camino en las relaciones entre religiones, se realizará una celebración interreligiosa el martes 28 de octubre de 2025, a las 19:00 horas, en el Auditorio del Edificio Semprún de la Universidad Católica del Uruguay (Estero Bellaco 2771).
Martes 28 de octubre de 2025 – 19:00 h
Universidad Católica del Uruguay, Auditorio Edificio Semprún (Estero Bellaco 2771)
🎟 Entrada libre y gratuita
Organizan: Congreso Judío Latinoamericano, Conferencia Episcopal del Uruguay y Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay.
Apoyan: Comité Central Israelita del Uruguay, Universidad Católica del Uruguay, ICCJ (International Council of Christians and Jews).