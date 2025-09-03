CCIU junto a Pelota al Medio a la Esperanza

El programa Pelota al Medio a la Esperanza presentó ante su Comisión de Apoyo el Plan Estratégico 2025–2030, una hoja de ruta que busca consolidar y ampliar las acciones de prevención y promoción de la convivencia ciudadana a través de la educación, el deporte, la cultura y la inserción laboral. El CCIU integra la Comisión de Apoyo y estuvo representado en la reunión por su presidente Roby Schindler y la Directora Ejecutiva Gabriela Fridmanas

Previo a la presentación, el Ministro del Interior, Dr. Carlos Negro, se reunió con los integrantes de la Comisión de Apoyo para agradecerles por el trabajo que realizan desde sus diferentes ámbitos. En ese marco, destacó que “la seguridad no es una cuestión exclusiva del Ministerio del Interior, sino que requiere la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Estamos comprometidos en una convocatoria permanente para trabajar en conjunto en seguridad y, especialmente, en prevención”.

El objetivo central del plan es promover la integración social y la convivencia pacífica, brindando oportunidades de participación y transmitiendo valores en aquellas zonas del país identificadas con necesidades prioritarias.

La propuesta se organiza en cuatro grandes ejes de trabajo: Educación, Empleo, Territorio y Cultura.

Pelota al Medio Educación

La Seguridad Pública no se reduce a reprimir delitos visibles, sino también a reprimir conductas violentas naturalizadas. El deporte y la educación son herramientas claves para promover convivencia, empatía y resolución pacífica de conflictos.

A través de proyectos como el Torneo Interliceal, el Proyecto Moña en escuelas primarias y Pelota al Medio Universitario, se impulsará la convivencia escolar y comunitaria, el desarrollo de habilidades socioemocionales y la prevención de la violencia, el bullying y la desigualdad de género.

Pelota al Medio Empleo

El trabajo es un derecho y un espacio de construcción de identidad, pertenencia y proyecto de vida. Se fomentará una cultura del trabajo responsable con talleres de formación y se brindarán primeras experiencias laborales en entornos protegidos, mediante contratos zafrales para jóvenes vinculados al programa.

Pelota al Medio en Territorio

En muchos barrios, los espacios públicos han sido ocupados por dinámicas delictivas. El deporte permite recuperar territorio para la comunidad, fortaleciendo vínculos y generando cohesión social.

Se apunta a recuperar el espacio público como lugar seguro de encuentro, a través de campeonatos barriales de fútbol y básquetbol, mixtos e intergeneracionales, además de jornadas de convivencia con música, talleres y actividades comunitarias.

Pelota al Medio Cultura

El plan incorpora el arte y la cultura como un derecho fundamental. Su integración en los programas de Pelota al Medio no solo enriquece los aprendizajes y las experiencias sino que también fortalece la convivencia, el pensamiento crítico, la creatividad y la empatía. El arte y la cultura funcionan como lenguajes universales que permiten expresar vivencias, construir ciudadanía y promover valores de respeto, equidad y colaboración.

La cultura debe atravesar todos los programas: Educación, Universitario, Empleo, Comunidad, Cárceles; aportando espacios de encuentro transformadores.

Pelota al Medio en privación de libertad

Otro de loscomponentes destacados es la intervención en unidades penitenciarias, donde el deporte en cárceles funciona como una estrategia para promover la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia; fomentando el sentido de pertenencia a un grupo, el valor del esfuerzo individual, la solidaridad y el respeto

A través de convenios, se desarrollarán entrenamientos semanales y competencias amistosas en disciplinas como el rugby.

Proyección al 2030

La estrategia presentada busca dar mayor profundidad y continuidad a las propuestas, aumentar la cobertura nacional en coordinación con la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP) y el CODICEN, y fortalecer las alianzas interinstitucionales.

El plan pone énfasis en la necesidad de consolidar un impacto sostenible en la convivencia ciudadana, ampliando la presencia del programa en barrios y comunidades de todo el país y mejorando la eficiencia en el uso de los recursos.