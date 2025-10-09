CCIU: grandes esperanzas por el acuerdo

El Comité Central Israelita del Uruguay se une a la esperanza, emoción y alegría de todo el pueblo de Israel, con el anuncio de la pronta liberación de los rehenes y la firma de la paz con el grupo terrorista de Hamas. ¡Que ésta llegue sobre Israel y todo el Medio Oriente!

Compartimos nuestro optimismo por la firma del acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamás, que significará la liberación de los rehenes israelíes en Gaza en los próximos días.

Nuestra solidaridad para cada familia que espera su regreso y para todo el pueblo judío que añora ese momento tras 2 dolorosos años de angustia.

Que esto sea el inicio de una nueva etapa de paz y cooperación para Israel y todo el Medio Oriente.