CCIU – 87 años de Kristallnacht

A 87 años de la fatídica Noche de los Cristales Rotos, el Comité Central Israelita del Uruguay resalta la importancia de la memoria. ¡No olvidar!

Aquél 1938 fue el comienzo de medidas sistemáticas dirigidas contra la población judía. Entre el 9 y el 10 de noviembre se destrozaron sinagogas, especialmente en Alemania; se saquearon locales; se atacaron y humillaron hogares judíos. Se asesinaron personas y frente al silencio de la humanidad, inició la SHOÁ

El antisemitismo, la persecución de los judíos por los nazis, la “solución final” para su aniquilamiento, nos legó un mensaje: no ignorar las señales.

Honrando la memoria del pueblo judío, reafirmamos nuestro compromiso contra todo discurso de odio y discriminación.