Cátedra de Judaísmo 2026: Recorrido por Ciudad Vieja

El próximo lunes 27 de abril se inicia el ciclo 2026 de la Cátedra de Judaísmo Nisso Acher de la Universidad Católica del Uruguay, ciclo titulado “Piedras con memoria: Caminando las huellas del Montevideo Judío”. En esta ocasión se realizará el paseo “Latidos judíos en la Ciudad Vieja”, entre las 13.30 y 15 hs. partiendo de Plaza Matriz. Para participar, inscribirse en catedradejudaismo@ucu.edu.uy

ORGANIZA Cátedra de Judaísmo Nisso Acher

DESCRIPCIÓN Apertura del ciclo 2026 de la Cátedra de Judaísmo Nisso Acher: Piedras con memoria: caminando las huellas del Montevideo judío

A CARGO DE Silvia Facal (directora de la Cátedra de Judaísmo: Nisso Acher) y Shai Abend (director de Bereshit: La Experiencia Judía)

LUGAR Plaza Matriz (Ciudad Vieja, Montevideo)

COSTO Sin costo

CONTACTO catedradejudaismo@ucu.edu.uy