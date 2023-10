Carta de Noemí Fremd a Patricia Madrid

Noemi Fremd, la hermana de David Fremd, asesinado en Paysandú en un ataque antisemita en marzo de 2016, cuestionó a la periodista Patricia Madrid por expresiones vertidas en el programa “Polémica en el Bar”, de Canal 10, emitido el pasado viernes 20 de octubre. La carta fue publicada por el Diario El País.

“Estimada Patricia

Mi nombre es Noemi Fremd, tal vez mi apellido te pueda resultar conocido, lamentablemente por un acto que ojalá no hubiera sucedido.

En 2016 mataron a mi hermano David Fremd (B´H), simplemente por ser judío.

Recuerdo que cuando me dicen que fue asesinado por una persona al grito de ‘Allah Akbar’, casualmente quien me lo dijo fue Sergio Gorzy, en aquel momento presidente del Comité Central Israelita de Uruguay, casi lo insulté (a Sergio) por creer que era un disparate lo que estaba diciendo.

En Paysandú era imposible. Pero fue así, era un enfermo que se convirtió al Islam. Atraído por las redes.

Por otro lado, siempre te escucho y admiro muchas veces tu capacidad de ser objetiva, lo cual desde tu lugar debe ser muy difícil. El tema es cuando uno quiere ser tan objetivo que se pierde la capacidad de reconocer lo que es, que rompe los ojos, y se intenta escuchar tantas otras voces en búsqueda de esa objetividad, que termina perdiéndola.

Eso sentí anoche y me dolió, como nos duele cada palabra de duda de lo que dice Israel, o lo que decimos cualquier judío.

Lamentable y dolorosamente habrás visto innumerables videos y evidencias que los mismos terroristas, con el afán de generar el terror, han mostrado. ¿Se puede dudar de eso?

Que los terroristas con las barricadas que hicieron y con la violencia que ejercen todos los días sobre los propios palestinos, les impiden que se vayan al sur, cuando Israel avisa (hay videos también). ¿Se puede dudar de eso?

Cuando el pueblo palestino se muere de hambre y tiene problemas de salud, aun con todo el dinero que el mundo envía continuamente desde hace años, a la vez que cuentan con un millonario armamento los terroristas que gobiernan. ¿Se puede dudar de eso?

¿Cuando hablan de cárcel a cielo abierto, es Israel el carcelero o es Hamas? Necesitas que te lo digan los palestinos dominados por 15000 terroristas que los gobiernan y los amenazan y los ponen de escudos humanos, y les enseñan a los niños a usar armas más grandes que ellos, y pagan a los padres para que manden a sus hijos a inmolarse, mientras los cabecillas están en Qatar y en mansiones millonarias del mundo árabe poderoso, que no les importa los palestinos.

¿Mientras ni Egipto, ni Jordania, ni Turquía los deja ir a sus países, es Israel el carcelero?

¿Te parece que lo que te digo es mentira?

Y puedo seguir con muchos más elementos que a cualquier persona realmente objetiva le rompe los ojos, no necesita ir a preguntar o ver qué dicen los mismos terroristas.

¿Como dijo Sergio Puglia, se puede negociar con quien hizo lo que hizo y en su carta de fundación está escrito que su misión es desaparecer a Israel y el mundo judío?

¿Como dijo Sergio Gorzy se puede confiar en Naciones Unidas, donde el mundo árabe participa por 44 países musulmanes, contra un judío?

En relación al misil sobre el hospital de Gaza ya vi que reconociste que sale de ellos mismos, porque hasta de eso hay video. ¿Eso te puede hacer al menos dudar o reconocer que la prensa del mundo árabe mienten?

Soy uruguaya y judía, como tantos. Mis padres y abuelos vinieron escapados de la guerra, Uruguay nos abrazó y siempre me enseñaron a ser agradecida por eso. Hoy duele el silencio de muchos y las dudas de otros tantos.

Cuando el Covid empezó en la china, dijimos está lejos… Hoy Hamas está lejos, pero a mi hermano en Paysandú lo mató un amigo de Hamas, cuando habían impuesto la moda de ‘acuchillar judíos’.

Hamas lo dice, ‘no es un tema de territorios, no es por Palestina, el planeta tierra va a estar bajo nuestro poder, no habrán ni judíos ni cristianos’.

Hoy están atacando embajadas y sinagogas y personas.

Es verdad que ante nuestro dolor, no podemos ser objetivos, ¿pero sabés unas cosa? Tenemos el defecto, que como siempre dudan de nosotros, aprendimos a mirar los dos lados, para explicar mejor y además somos humanos, cosa que los terroristas no son.

Desde que asesinaron a mi hermano entendí que no me puedo callar, no debo.

Y desde el 7/10/2023, más fuertemente aún, intento que se pueda conocer la mirada judía, que siempre está en el banquillo de los acusados, es nuestra historia milenaria

Y la mirada de una uruguaya que quiere volver al Uruguay que abrazó a mis padres y mis abuelos.

Si querés charlar estoy a las órdenes, tenemos mucho para decir y cuidar por la paz también en nuestro país, en Israel y en el mundo. Un abrazo”.