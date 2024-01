Carta de Elkana Vizel, uno de los soldados muertos en Gaza

Cuenta de X de Aviva Klompas

Elkana Vizel, uno de los soldados asesinados en Gaza anoche, escribió una carta a su familia en caso de que ocurriera lo peor. El escribe: “Si estás leyendo estas palabras, algo debe haberme pasado. Si fui secuestrado, exijo que no se llegue a ningún acuerdo para la liberación de ningún terrorista que me libere. Nuestra abrumadora victoria es más importante que cualquier otra cosa, así que continúen trabajando con todas sus fuerzas para que la victoria sea lo más abrumadora posible.

Quizás caí en la batalla. Cuando un soldado cae en batalla es triste, pero os pido que seáis felices. No estés triste cuando te separes de mí. Toquen corazones, tómense de la mano y fortalézcanse mutuamente. Tenemos mucho de qué estar orgullosos y felices.

Estamos escribiendo los momentos más significativos de la historia de nuestra nación y del mundo entero. Así que por favor, sé feliz, sé optimista, sigue eligiendo la vida todo el tiempo. Difunde amor, luz y optimismo. Mira a tus seres queridos en el blanco de sus ojos y recuérdales que todo lo que pasamos en esta vida vale la pena y que tenemos algo por qué vivir.

No detengas ni un momento el poder de la vida. Ya fui herido en la operación Tzuk Eitan, pero no me arrepiento de haber vuelto a luchar. Esta es la mejor decisión que he tomado.”