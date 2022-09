Capturó imágenes inusuales de la vida judía en Irán. Luego huyó, por seguridad

Enlace Judío México- por Lauren Hakimi

Cuando el ex fotógrafo de Associated Press Hassan Sarbakhshian pasó casi dos años entre 2006 y 2008 entre las comunidades judías de Irán, esas son algunas de las imágenes que recopiló para un proyecto de libro. Las fotografías ofrecen una mirada poco común dentro de las casas, sinagogas y otros espacios judíos, que la comunidad judía normalmente mantiene bastante cerrados para los forasteros. El gobierno iraní consideró que promovía valores antiislámicos. Foto: celebración de Pesaj en Teherán (Hassan Sarbakhshian)

En Irán, una nación cuyo gobierno posterior a la revolución de 1979 llama regularmente a la destrucción violenta de Israel, se permite a los judíos practicar su religión libremente y sentir una fuerte conexión con su país. Hay un representante judío permanente en el parlamento.

Pero cuando Sarbakhshian envió el libro al ministerio de cultura de Irán para su publicación, se topó con la cultura antisionista generalizada del país.

El ministerio argumentó que era un agente de Israel que promovía valores antiislámicos. Lo obligaron a dejar de trabajar para la AP y finalmente comenzó a temer por su seguridad y la de su esposa. Él y su esposa, Parvaneh Vahidmanesh, periodista y activista de derechos humanos que participó en el proyecto, se mudaron a Virginia.

Casi 15 años después de tomar sus últimas fotos para el libro, que finalmente será publicado el martes por Penn State University Press, Sarbakhshian todavía considera que el proyecto que lo llevó a la dura experiencia fue una de las mejores experiencias de su vida.

“Viajamos a más de 15 ciudades en un autobús con [judíos iraníes]. Nos reímos con ellos, comimos con ellos. De hecho, vivíamos con ellos”, dijo.

En 2020, había 9000 judíos viviendo en Irán. Está muy lejos de la población judía máxima de alrededor de 100,000 anterior a la revolución, pero el país aún alberga a la segunda población judía más grande de Oriente Medio después de Israel. Algunas de las fotografías de Sarbakhshian casi parecen tomadas en un suburbio estadounidense: niños jugando al fútbol, ​​personas haciendo picnic en el parque, miembros de la familia corriendo de un lado a otro dándose cebolletas.

Pero otras fotos en el libro demuestran el precario estatus de los judíos en un país que los obliga continuamente a jurar lealtad al estado teocrático musulmán. Una de ellas muestra a un líder judío en una mezquita asistiendo a una celebración del Día de Quds, un día de mítines a favor de los palestinos que a menudo incluyen quemas de banderas de Israel y retórica antiisraelí.

Algunas imágenes también brindan un contexto moderno para momentos clave en la historia judía iraní, incluido el momento en que Irán proporcionó refugio a los judíos polacos que huían del Holocausto, el momento en 1999 cuando 13 judíos iraníes fueron acusados ​​falsamente de espiar para Israel y la historia del Dr. Sapir Hospital and Charity Center, un hospital judío que trató a los manifestantes antes de la revolución sin alertar a la policía secreta. El hospital todavía funciona hoy.

El texto del libro está coescrito por Vahidmanesh junto con el profesor de estudios judíos de Penn State, Lior Sternfeld.

“Espero que podamos hacer más de un libro sobre esta comunidad”, dijo Sarbakhshian.

En una entrevista, Sarbaskshian, que ahora trabaja para Voice of America, habló con franqueza sobre su proyecto, cómo llegó a publicarse y sus esperanzas de regresar a Irán algún día.

La conversación ha sido editada por su extensión y claridad.

JTA: ¿Cómo surgió este libro?

HS: Tras la elección del presidente [Mahmoud] Ahmadinejad en 2005, se restringió mi acceso a la prensa. Así que simplemente decidí cambiar mi campo de noticias a reportajes y cubrir todas las minorías, no solo los judíos sino también los asirios, armenios y cristianos. Pero cuando Ahmedinejad negó el Holocausto, fue el mejor momento para que yo me enfocara en este tema. El futuro era tan incierto. No sabía si sería posible publicar en Irán o no. Pero definitivamente el objetivo, primero, era publicar un libro en Irán. Mi esposa y yo, Parvaneh [Vahidmanesh, periodista y activista de derechos humanos], decidimos entregar este libro al Ministerio de Cultura de Irán, lo cual debes hacer si quieres publicar algo en Irán. Así lo hicimos, y después de un año, comenzamos a recibir acusaciones de ser patrocinados por Israel y crear propaganda contra los valores islámicos. Me prohibieron trabajar para Associated Press. Revocaron mi pase de prensa. Entonces, el libro nunca se publicó en Irán, y nos vimos obligados a salir del país y venir a EE. UU. Algunas organizaciones culturales aquí estaban interesadas en publicarlo, pero no sucedió hasta que conocí a Lior [Sternfeld, profesor de estudios judíos en la Universidad de Penn State]. Fue el motor principal que llevó este proyecto a Penn State.

¿Puede hablar más sobre los desafíos que enfrentó al trabajar en este proyecto?

Como musulmán, fue muy difícil ganarse la confianza de la comunidad judía. Es tan raro profundizar en la sociedad tan cerrada que tienen. Lo entiendo completamente y lo respeto, y aprecio mucho su aceptación de lo que cubrimos porque confían en nosotros. La otra parte del desafío fue la parte oficial. El gobierno dirige los medios de comunicación y la televisión. No hay medios privados. Y todo lo relacionado con la comunidad judía se relacionaba fácilmente con Israel. Israel es una línea roja absoluta; no puedes hacer nada al respecto. Todo lo relacionado con el pueblo judío en Irán es totalmente político. Niegan cualquier relación con Israel, pero cualquier cosa que haga el pueblo judío va directamente a eso debido a la propaganda del régimen. Como persona que trabajaba para medios extranjeros en Irán, tuve una buena oportunidad de acceder a esta comunidad. Dondequiera que íbamos, teníamos que recibir una carta del Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. La enviaban a la asociación judía, que podía aceptar o denegar el acceso. Por suerte, aceptaron la mía. Pero como te dije, como fotógrafo local en Irán, es difícil romper este muro. Es una sociedad muy cerrada, y entiendo completamente sus preocupaciones. Pero estoy muy contento de haberlo hecho.

Muchas de las fotos que tomaste tienen lugar en lugares privados como sinagogas y casas de personas. ¿Cómo te ganaste su confianza y cómo fue esa experiencia?

Ir detrás de los muros de la vida de los judíos en Irán es imposible para iraníes no judíos. No hay manera de ir allí. Pero había estado trabajando como fotógrafo para Associated Press, así que había tomado fotos de esta comunidad antes, y mis fotos fueron vistas por judíos en EE. UU., Europa, Israel y más. Así que la comunidad confió en mí cuando recibí comentarios de amigos y familiares que habían visto mis fotos. Fue parte de eso. La segunda parte fue que formamos una amistad con ellos. Yo no, sobre todo mi esposa. Fuimos juntos a sus casas. Nos invitaron a sus fiestas privadas, como bodas o reuniones. Lo que veas en este libro, se basa en la confianza de cada lado. No fue fácil. Pero no fuimos solo una vez y luego nos despedimos. Fue un proyecto de 2 años. Viajamos a más de 15 ciudades en autobús con ellos. Nos reímos con ellos, comimos con ellos. Vivíamos con ellos, en realidad. No era como venir, tomar una foto e irse. Fue una de las mejores experiencias de mi vida.

¿Cuál fue tu foto favorita que tomaste y por qué?

No puedo volver a Irán a menos que haya un cambio de régimen. Así que todas las fotos son mis favoritas. Cada una de ellos. Pero la foto más compleja que tomé fue en una sala de oración que pertenecía a musulmanes. Dado que hay tantas restricciones en Irán para los judíos que viajan (no hay muchos restaurantes kosher ni sinagogas), alquilaron una sala de oración musulmana. En las paredes, había letreros musulmanes y una imagen de un imán. En la foto que tomé, los judíos se preparan para orar. Cuando tomé esa foto, dije: “Esta es realmente una foto especial”. Además, tomé una foto de dos o tres personas de la asociación judía asistiendo a la oración del viernes con los musulmanes y escuchando hablar a un imán musulmán chiíta. Es algo extraño. A veces, no puedes creer lo que ves. Pero esa es la realidad en la sociedad iraní.

¿Qué aprendiste sobre la comunidad judía de Irán mientras trabajabas en este proyecto?

No me di cuenta de cuántas restricciones se impusieron a la comunidad judía en Irán. Cuando eres una sociedad minoritaria y mayoritaria, no es fácil llevar una vida normal. He vivido en EE. UU. y Europa durante más de una década. Estoy feliz de haber tenido esta experiencia, pero no estoy feliz de haber tenido que irme de Irán, porque quería continuar con este proyecto en otras comunidades también, no solo en la comunidad judía. Si tengo la oportunidad de volver a Irán, definitivamente sé qué más tengo que hacer. Voy a profundizar y profundizar y profundizar aun más. Cuando vives en una sociedad, no sabes qué cosas valiosas te rodean. Cuando ya no tienes acceso a eso, entiendes cuán valiosas eran las cosas que ni siquiera notaste. Por ejemplo, el área en la que trabajé era el centro de Teherán y muchos judíos tenían negocios allí. Lamento mucho no haber tomado todas esas fotos. Lamento no haber hablado con ellos. Entonces, si tengo la oportunidad de volver allí, tal vez pueda hacer más. Si no puedo, tal vez los jóvenes sepan ahora qué cosas valiosas tienen y las cubriré.

Y tomaste fotos del Hospital y Centro de Caridad Dr. Sapir en Teherán, financiado y administrado por la comunidad judía. ¿Puedes hablar sobre el significado detrás de eso?

Ese hospital es algo único. Fue creado hace décadas, y no te preguntan tu religión; solo vas allí y puedes recibir tratamiento. Tomé una foto muy compleja de un médico judío en ese hospital con un bebé musulmán, nacido solo unas horas antes, en su mano. Significa mucho ayudar a las personas de tu país cuando no sabes lo que sucederá en el futuro. A veces, los jóvenes judíos con los que hablé decían que querían irse del país. Entiendo completamente por qué: porque no puedes obtener altas oportunidades laborales en la administración del gobierno, de ninguna manera. Pero volviendo a tu pregunta, el hospital es increíble. Confían en la gente, y la gente también confía en ellos. Los judíos trabajan junto con los musulmanes, no solo en el hospital sino también en otros lugares, como el bazar de Teherán. Pero, por supuesto, nunca van a las casas de los demás, aunque tal vez lo hagan y yo no lo sepa.

¿Qué esperas que los lectores obtengan de este libro?

Espero que vean este libro como un ejemplo de la sociedad iraní, no solo del pueblo judío. Me veo a mí mismo en este libro. Veo a todos los iraníes en este libro. Estas personas enfrentan restricciones, pero todavía dicen: “Somos iraníes”. Por supuesto, este libro trata sobre la comunidad judía iraní. Pero para mí, es algo más. Es leer sobre la historia iraní y lo compleja que es la sociedad. Veo, en cada una de estas imágenes, a cada iraní que se ve obligado a vivir fuera de Irán, aunque estas personas estén dentro de Irán. He vivido durante más de una década en el exilio como minoría en una sociedad completamente diferente en Europa y EE. UU. También viajé a Israel. Vi muchas similitudes entre Irán e Israel y muchas diferencias. Espero que podamos hacer más de un libro sobre esta comunidad. Desafortunadamente, no vi este tipo de libro sobre el pueblo judío iraní. No sé por qué no sucedió antes, tal vez debido a todas las restricciones. La gente no puede viajar fácilmente para cubrir estas comunidades. Los extranjeros van solo cinco días, una semana, dos semanas como máximo, y luego se van del país. Es por eso que necesitamos registrar todos los documentos para la historia. Esto es sobre historia. Se trata de todas las personas que sufren.

¿Qué similitudes vio entre Irán e Israel?

Hay personas de línea dura en ambos lados, personas que no respetan a otras personas, no te escuchan y siguen creyendo lo que creen. Pero también ves personas que son realmente de mente abierta en ambas sociedades. Hay dos cosas diferentes: una, la gente, y la otra, los gobiernos. Tenemos que poner una línea clara entre estas cosas. Esos gobiernos tienen visiones tan diferentes entre sí, pero ambos tienen restricciones sobre su gente. Por supuesto, Israel es una democracia, pero veo las restricciones. De hecho, produje un documental de 20 minutos de mi viaje a Israel [en farsi, sin subtítulos]. Hablé con una niña judía que nunca había vivido en Irán, cuyos padres viajaron de Irán a Israel, y ella enfrenta discriminación en Israel. O el señor de unos 60 años que dice, en cuanto quiere hablar hebreo, por su acento oriental, no lo aceptan. Esta discriminación es increíble para mí porque esa sociedad se basa en la religión. Desafortunadamente, en los últimos 43 años, vemos la desconexión entre las sociedades. Antes no era así. Hay muchas instalaciones que los israelíes construyeron en Irán. Al mismo tiempo, hay muchos iraníes israelíes viviendo y trabajando en Israel ahora. Estas dos naciones están muy conectadas, pero durante los últimos 43 años, el malentendido ha creado una desconexión.