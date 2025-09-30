Capacitación en Diplomacia para la diáspora

El Departamento de Comunidades Judías del Estado de Israel, en colaboración con “Masa”, lanza por primera vez un curso de capacitación en diplomacia pública para la diáspora judía. Dirigido a jóvenes entre 23 y 40 años, con participación en la vida comunitaria y vínculo con Israel. Más información en https://masatlalim.com/masa-diplomats/

El curso está dirigido a jóvenes de entre 23 y 40 años que estén involucrados en la vida comunitaria y tengan un vínculo profundo con Israel, y que estén interesados en participar en la lucha por la conciencia pública y en ser activos en el ámbito público y mediático. Es obligatorio tener conocimiento del idioma inglés.

El curso tendrá una duración de seis semanas, durante las cuales se estudiará en profundidad la historia del conflicto israelí-palestino, cuestiones legales, y se participará en talleres prácticos sobre medios de comunicación y redes sociales. Además, se realizarán recorridos, se expondrá a los participantes a las diversas facetas de la sociedad israelí y se organizarán encuentros con políticos y diplomáticos que trabajan en Israel.

Agradeceremos su ayuda para difundir esta información entre la comunidad y entre jóvenes que conozcan personalmente y que puedan ser aptos para el curso.

Información completa disponible en https://masatlalim.com/masa-diplomats/