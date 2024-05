Campus estadounidenses: preparando terroristas

Gatestone Institute- por Bassam Tawil

Mientras los manifestantes en la Universidad de Columbia y la Universidad de Yale celebran a Hamás y su “resistencia” (un eufemismo para la violencia y el terrorismo), los árabes han estado ridiculizando a los manifestantes “pro-palestinos” en los campus universitarios estadounidenses. Para estos árabes, incluidos algunos palestinos, no hay nada “pro-palestino” en apoyar al grupo terrorista Hamas, respaldado por Irán, cuyos miembros masacraron a 1.200 israelíes y secuestraron a más de 240 el 7 de octubre de 2023. Crédito foto: Kena Betankur/AFP vía Getty Images.

También es irónico que la actual ola de protestas en los campus universitarios estadounidenses llegue en un momento en que la mayoría de las universidades palestinas y árabes permanecen en silencio. Uno habría esperado ver protestas de este tipo en los campus universitarios de Cisjordania y de varios países árabes. Es cierto que hubo algunas protestas relativamente pequeñas en algunas universidades de Jordania y Egipto, pero no se acercaron a la ola de antisemitismo que arrasó los campus universitarios de Estados Unidos.

Aquellos que gritan “todos somos Hamás” en las calles de Nueva York y en los campus universitarios de Estados Unidos no están ayudando ni un poco a los palestinos de la Franja de Gaza. Están siendo utilizados como escudos humanos por el grupo terrorista Hamás en su guerra genocida contra Israel y los judíos.

Detrás de Hamas, por supuesto, está el titiritero del “principal Estado patrocinador del terrorismo” del mundo, Irán en su guerra genocida contra “el Pequeño Satán”, Israel -” Muerte a Israel “- y “el Gran Satán”, Estados Unidos –“Muerte a América” ​​(aquí , aquí , aquí y aquí).

Cuando los que odian a los judíos en los campus universitarios dicen con orgullo “todos somos Hamás”, están apoyando a un grupo terrorista islamista responsable del asesinato, la violación, la mutilación y la decapitación de cientos de israelíes , incluida la quema viva de niños y el quemado de uno de ellos en un horno. Además, al corear consignas a favor de Hamás, estos individuos en el campus se están afiliando a un grupo oficialmente designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.

Los estudiantes y profesores que se manifiestan en apoyo de Hamás en realidad dicen que aprueban las atrocidades cometidas por Hamás durante las últimas tres décadas, incluidos los atentados suicidas, los apuñalamientos y el lanzamiento de miles de cohetes y morteros contra ciudades, pueblos y granjas israelíes. Estos manifestantes antiisraelíes han demostrado abiertamente que apoyan la Jihad de los islamistas contra Israel y Occidente.

En Michigan, Illinois y Nueva York se gritaron “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”. Khaymani James, estudiante de la Universidad de Columbia, fue más allá. Dijo: “Entonces, sí, me siento muy cómodo, muy cómodo, llamando a esas personas [sionistas] morir”. Añadió que la gente debería “estar agradecida de que no estoy simplemente saliendo a asesinar sionistas”.

Loay Al-Shareef, un influencer de las redes sociales de los Emiratos Árabes Unidos, escribió:

Queridos estadounidenses blancos y de la Generación Z que apoyan o toleran a los partidarios de Hamás en las universidades estadounidenses, un amable recordatorio de una voz árabe musulmana creíble de Medio Oriente:

Estás apoyando a un grupo terrorista con el mismo credo patológico islamista/hermandad musulmana que derribó las torres gemelas de Manhattan en 2001.

No sobrevivirías ni un día en Gaza bajo Hamás, que exige que los “infieles” vivan con dignidad sólo si están subordinados a los islamistas.

No soportarías ni un día bajo el gobierno de estos radicales. No entiendes árabe ni conoces el Islam lo suficiente como para comprender lo que te espera si Hamás prevalece (Dios no lo quiera).

Además, usted también sería blanco del odio porque los islamistas radicales como Hamás creen en la enemistad eterna hacia judíos y cristianos. Interpretan el versículo coránico (Oh creyentes, nunca toméis a judíos y cristianos como amigos) como eterno, aplicable a todos los judíos y cristianos para siempre. Por el contrario, los musulmanes tradicionales creen que este versículo era específico del contexto.

Vivir en una sociedad civil bajo el gobierno de islamistas como Hamás es inviable. Los islamistas se unen contra un enemigo común, pero se vuelven unos contra otros cuando ese enemigo se retira, como lo demuestran sus acciones en Afganistán a finales de los años ochenta. ¿Crees que estás a salvo?

¿Cómo se puede confiar en una ideología que ha fallado tan profundamente a sus seguidores que huyeron a Estados Unidos, Canadá y Europa en busca de asilo, sólo para explotar las libertades allí para participar en actividades que, en última instancia, también lo pondrán en peligro a usted?

Tómalo de alguien que sabe cuánto odio infunde esta ideología en tu corazón, escucha a quienes la superan.

Soy una voz creíble que comprende la región, las religiones y el idioma. Te imploro que despiertes porque eres el próximo.

Ahmed Fouad Alkhatib, un destacado activista humanitario palestino-estadounidense y bloguero nacido en Gaza, acusó a los manifestantes “pro-palestinos” en los campus universitarios de emplear una retórica incendiaria que en realidad “daña” la cuestión palestina. Hace que los palestinos parezcan extremistas, y debido a que esa retórica envalentona a Hamas y otros grupos radicales que han provocado una catástrofe para los palestinos] Alkhatib reveló que el grupo antiisraelí Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP), que encabeza las protestas, Lo bloqueó en las redes sociales porque se atrevió a criticar sus tácticas, incluido el apoyo a la “lucha armada” contra Israel.

“Estoy decepcionado y frustrado con la declaración de los Estudiantes de Columbia por la Justicia en Palestina (que me bloquearon a pesar de nunca haber interactuado con ellos)”, dijo Alkhatib.

En él, reafirman el derecho a la resistencia armada, un respaldo explícito a Hamás y al 7 de Octubre y la narrativa de “todos los medios necesarios”, rechazan la Solución de Dos Estados y atacan a los “normalizadores” o a cualquiera que esté dispuesto a hablar con los israelíes y participar promoviendo soluciones pragmáticas para lograr la convivencia y la paz.

Así es como se ve perder el rumbo: en un momento de creciente empatía y solidaridad con la causa palestina, estos estudiantes, muy involucrados en las protestas de Columbia, decidieron que lo mejor que podían hacer es adoptar una actitud extremista, maximalista, incendiaria, irrazonable, y totalmente ilógica que es perjudicial para la causa pro-Palestina. Se jactan de su retórica extremista y piensan que es malo esperar que trabajen para mejorar los mensajes. No hay nada inspirador en su mensaje ni en sus esfuerzos, sólo rechazos, llamados a “escaladas” y ataques contra cualquiera que no siga la línea del partido. Y ni una palabra sobre Hamás y el impacto mortal que el programa y las decisiones del grupo islamista han tenido sobre el pueblo palestino en Gaza.

¿Qué han logrado 75 años de resistencia armada para el pueblo palestino?…

Sin duda, es necesario defender el derecho de los palestinos a la autodeterminación, la independencia y la soberanía. Pero rechazar cualquier cosa pragmática que realmente ayude al pueblo palestino o pensar que estudiantes universitarios mal informados van a desmantelar a Israel y erradicarlo de la existencia es el colmo de un activismo pomposo y vanidoso para ‘sentirse bien’ que nunca hará nada por el causa palestina justa y urgente…

Dejen de perder el tiempo, de avergonzar al movimiento pro palestino y de alejar a los aliados que se necesitan desesperadamente para que no apoyen la causa.

John Aziz, escritor y músico británico-palestino, también expresó su disgusto por los mensajes antiisraelíes de los manifestantes en los campus universitarios de Estados Unidos, incluidos los llamados a una intifada (levantamiento) global.

“Este es el tipo de mensaje que, como palestino, he escuchado mucho a lo largo de los años de una variedad de voces de mi propio lado del conflicto”, escribió Aziz.

Un mensaje de militancia desenfrenada, una amenaza para el mundo, una advertencia, un presagio de violencia. El lenguaje de Hamás, el lenguaje de ‘al-muqawama’ (la resistencia), el lenguaje de la guerra.

Pero esto no es Gaza, ni Yemen, ni Teherán. Estas no son las palabras militantes de algún imán radical en medio de las nubes de polvo de Arabia o del paisaje mediterráneo de Gaza devastado por la guerra. Estos son carteles colocados y palabras dichas en el campamento de solidaridad con Gaza de la Universidad de Columbia, en Nueva York, la ciudad con la mayor población judía del mundo – una ciudad poblada por 1,6 millones de judíos en comparación con los 546.000 judíos de Jerusalén, que ocupa el segundo lugar. Si estos estudiantes quisieran emular a sus héroes de la inundación de ‘Al-Aqsa’ y atacar o secuestrar judíos, tendrían mucho donde elegir.

Aziz se refería a cánticos y consignas en algunos de los campus de Estados Unidos, como “Judíos, judíos, volved a Polonia” y “El paraíso está a la sombra de las espadas”.

¿Hasta dónde ha estado dispuesto a llegar Hamás (los héroes ideológicos de estos aspirantes a guerreros universitarios) para perder todos los adornos y el botín material de sus vidas? Han llegado hasta el final. Hoy Gaza está envuelta en polvo, metralla y escombros, y el relativo –aunque limitado– progreso económico y material logrado antes de la guerra ha terminado. En una región de 30.000 palestinos, muchos de ellos civiles, entre ellos mujeres y niños, habrían muerto como consecuencia de la guerra instigada por Hamás el 7 de octubre. Todas las universidades de Gaza han resultado dañadas, la mayoría de los hospitales están fuera de servicio y han sido reemplazados por hospitales de campaña. La economía productiva de Gaza ha sido reemplazada por paquetes de alimentos lanzados desde aviones y entregados en camiones.

En otras palabras, el enfoque de Hamás ha sido un desastre para los palestinos en Gaza, sin mencionar a los israelíes y personas de otras nacionalidades –incluidos estadounidenses y británicos– asesinados, violados y secuestrados el mismo 7 de octubre. Aquellos que deseen presentarse como pro-Palestinos deberían reconocer el fracaso de Hamás como líder de los palestinos.

Pero este patrón continuo de fracaso no ha impedido que los estudiantes estadounidenses caigan en brazos de Hamás. Si bien el apoyo a los militantes teocráticos puede ser para muchos una tontería juvenil que la mayoría simplemente superará y avergonzará en los años futuros, existe el riesgo de que la gente cumpla sus palabras y recurra a la violencia y el terror, globalizando muy literalmente la intifada. Como mínimo, este es un terreno fértil para el reclutamiento de radicales…

La explosión de la ideología ‘hamásnik’ en las universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña, como tal, es una gran vergüenza para estas instituciones. Si las universidades no pueden inculcar a sus estudiantes actitudes pacíficas, tolerantes y coexistentes, entonces han fracasado como instituciones de educación superior.

Al igual que Alkhatib, Aziz fue bloqueado en las redes sociales por el grupo Estudiantes de Columbia por la Justicia en Palestina.

Otro palestino, Hamza Howidy, también fue bloqueado por el mismo grupo por atreverse a criticar sus palabras y acciones. Howidy comentó:

Antes de darme cuenta de que estaba siendo bloqueado por Estudiantes de Columbia por la Justicia en Palestina, junto con dos conocidos activistas palestinos por la paz… Pensé que los llamados a la violencia, el apoyo a Hamas y la intifada globalizadora que fueron filmados durante las protestas del SJP de Columbia eran extraños y no representaban los estándares básicos del SJP de Columbia. Apoyar a los palestinos (según el SJP) parece implicar apoyo a la “resistencia armada”, lo cual es totalmente incorrecto. La violencia nos ha fallado durante décadas y la única manera de lograr justicia para los palestinos es a través de la paz.

Al bloquear las tres influencias de las redes sociales palestinas, el SJP, que afirma buscar justicia para los palestinos, está demostrando que no le importa la libertad de expresión de los palestinos y que es tan intolerante a las críticas como Hamás y otros grupos terroristas.

El investigador y periodista emiratí Amjad Taha advirtió que los Hermanos Musulmanes (de los cuales Hamás es una rama) se están extendiendo en los campus universitarios de Estados Unidos.

Hoy me voy de Nueva York y puedo confirmar que el antisemitismo se está propagando aquí más rápido que nunca, ni siquiera el covid-19. Los Hermanos Musulmanes son un cáncer en todos los campus universitarios. Estados Unidos necesita a #Estados Unidos antes que #Gaza e #Israel. Su próxima generación es rehén de ideologías extremistas.

Es reconfortante ver que hay árabes que comprenden los peligros de que el Islam radical se infiltre en las instituciones educativas de Estados Unidos. También es reconfortante ver que hay árabes que entienden que el apoyo a Hamás y el antisemitismo son contraproducentes para la causa palestina. Si Estados Unidos y otros países occidentales no se dan cuenta del hecho de que la yihad ha llegado a sus universidades, se despertarán con masacres al estilo del 7 de octubre en las calles de Nueva York, Londres y París.