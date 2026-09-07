Camino de raíces: un paseo por las huellas del Montevideo judío

La UCU invita a participar de “Camino de raíces: El barrio de los judíos”, un recorrido por las huellas de la presencia judía en Montevideo. La propuesta forma parte del ciclo “Piedras con memoria: caminando las huellas del Montevideo judío” y busca recuperar historias y memorias de la comunidad en la ciudad. Será el próximo viernes 11 de junio, entre 15 y 16 hs.

La Universidad Católica del Uruguay (UCU), a través de su Departamento de Humanidades y Comunicación y la Cátedra de Judaísmo Nisso Acher, invita al segundo paseo del ciclo “Piedras con memoria: caminando las huellas del Montevideo judío”.

Bajo el título “Camino de raíces: El barrio de los judíos”, la propuesta será una recorrida por lugares vinculados con la historia y la presencia de la comunidad judía en Montevideo, con el objetivo de recuperar memorias y acercarse a las huellas que forman parte de la identidad de la ciudad.

La actividad se realizará el viernes 11 de septiembre, de 15:00 a 16:00 horas, y estará a cargo de Silvia Facal, directora de la Cátedra de Judaísmo Nisso Acher de la UCU, y Nora Kimelman, artista y autora de la obra El abrazo de los pueblos.

Habrá dos puntos de encuentro: la puerta del edificio Sacré-Cœur, en Av. 8 de Octubre 2738, a las 14:15 horas, y la Sinagoga de la calle Inca, en Inca y Blandengues, a las 15:00 horas.

La actividad es presencial, sin costo y con cupos limitados. Las inscripciones se realizan a través de catedradejudaísmo@ucu.edu.uy