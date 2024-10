Cambio, luego existo

Al atardecer de mañana, 2 de octubre, comienza la celebración de Rosh Hashaná 5785. El siguiente es el mensaje del Rabino Max Godet, de la Comunidad Israelita del Uruguay. “No conmemoramos el fin de una etapa, sino el comienzo de una nueva”.

“Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan al cambio.” – Charles Darwin

Cuando somos niños, cambiamos constantemente. En menos de dos años aprendemos a hablar y caminar. Sin embargo, en algún punto de la vida, buscamos estabilidad; la tranquilidad parece hablar más fuerte. Aun así, el alma y la conciencia siguen evolucionando, el mundo cambia. Si permanecemos inalterados y no nos adaptamos a las transformaciones y necesidades del alma, quedamos espiritualmente congelados.

Rosh Hashaná es la cabeza del año; no conmemoramos el fin de una etapa, sino el comienzo de una nueva. Pensamos hacia adelante, celebrando la evolución en todos los aspectos de nuestra vida. La palabra “Shaná” (año) está relacionada con “shinui” (cambio); el nuevo año es, ante todo, una oportunidad para el cambio. El universo te invita a transformarte, el sonido del shofar te inspira a evolucionar, a expandir tus horizontes y conciencia, y a no sentir vergüenza al dejar atrás aquello que ya no te hace vibrar.

Yom Kipur es el día de la expiación. No puede haber perdón sin expiación. Uno no puede perdonarse a sí mismo ni liberarse del rencor o la culpa sin un esfuerzo profundo, una auto-reflexión significativa que lo lleve a la dimensión del perdón. El ayuno y los momentos espiritualmente elevados de Yom Kipur crean el ambiente ideal para la expiación. El recuerdo de los seres queridos en Yzcor nos hace reflexionar sobre la fragilidad de nuestras vidas, obligándonos a enfrentar nuestra vulnerabilidad. El sentido de pertenencia y los recuerdos de este gran día nos inspiran al cambio y a la aceptación. Perdonarse a uno mismo es un arte supremo, una condición necesaria para seguir creciendo y evolucionando con paz y plenitud.

¡Que seamos sellados para un año de satisfacción y evolución, de vida plena y dulce! ¡Shaná Tová!

Rabino Max Godet

Comunidad Israelita del Uruguay