Bilat y Cuecad invitan: Algoritmos y Viralidad, como funcionan y como alteran tu percepción

BILAT y el Centro Uruguayo de Estudios contra el Antisemitismo y la Desinformación (CUECAD) invitan a la charla “Algoritmo y Viralidad”, a cargo del especialista Nahuel González Frugoni, que abordará el impacto de los algoritmos en la circulación de contenidos y la difusión del odio en redes. La actividad se realizará hoy, martes 5 de mayo, a las 19:00 horas en la Sala 17 del Anexo del Palacio Legislativo. La participación es gratuita con inscripción previa en: https://forms.gle/uVeuCVdFyFuJdorN7

BILAT y el Centro Uruguayo de Estudios contra el Antisemitismo y la Desinformación (CUECAD) tienen el agrado de invitarle a la charla “Algoritmo y Viralidad”, un espacio de análisis y reflexión orientado a comprender, de forma clara y accesible, el funcionamiento de los algoritmos que determinan la circulación de contenidos en entornos digitales.

La actividad estará a cargo de Nahuel González Frugoni, especialista en algoritmos y datos, quien abordará cómo estas herramientas inciden en la construcción de percepciones, su potencial para amplificar y manipular discursos, y su impacto en la difusión de contenidos de odio y antisemitismo en redes sociales.

Como parte central de la propuesta, se realizará una demostración en vivo, que permitirá observar en tiempo real cómo operan estos mecanismos y de qué manera pueden modificar la percepción colectiva.

El encuentro tiene como objetivo brindar a los asistentes herramientas concretas para identificar, analizar y comprender estas dinámicas en el entorno digital contemporáneo.

El resultado: salir con herramientas concretas para leer el mundo digital con otros ojos. Menos ingenuos. Más críticos.

📅 Martes 5 de mayo

🕖 19:00 horas

📍 Anexo del Palacio Legislativo, Sala 17

🎟️ Actividad gratuita con inscripción previa obligatoria (cupos limitados)

Link de inscripción: https://forms.gle/uVeuCVdFyFuJdorN7