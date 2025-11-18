Contacto
Beth Israel abre en la Noche de los Templos

18/Nov/2025

El Templo Beth Israel de la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, una vez más abre sus puertas en la sexta edición de Noche de los Templos. Acércate a visitar este patrimonio histórico de la colectividad judía y de la ciudad de Montevideo.

Los templos de todas las religiones abren sus puertas, revelando la diversidad religiosa que enriquece nuestras vidas. Esta iniciativa única celebra el patrimonio arquitectónico, artístico y espiritual, que emana de la actividad religiosa.

Sábado 22 de noviembre | 20:45 hs

Buenos Aires 234

Entrada libre con inscripción previa

Link de inscripción: https://forms.gle/AGfogGhPoBH2CERx9

