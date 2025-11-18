Beth Israel abre en la Noche de los Templos

El Templo Beth Israel de la Comunidad Israelita Sefaradí del Uruguay, una vez más abre sus puertas en la sexta edición de Noche de los Templos. Acércate a visitar este patrimonio histórico de la colectividad judía y de la ciudad de Montevideo.

Los templos de todas las religiones abren sus puertas, revelando la diversidad religiosa que enriquece nuestras vidas. Esta iniciativa única celebra el patrimonio arquitectónico, artístico y espiritual, que emana de la actividad religiosa.

Sábado 22 de noviembre | 20:45 hs

Buenos Aires 234

Entrada libre con inscripción previa

Link de inscripción: https://forms.gle/AGfogGhPoBH2CERx9