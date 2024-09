BBC pide al director de película sobre la masacre de Nova no llamar terroristas a Hamás

Yariv Mozer, el director de We Will Dance Again, un documental sobre el festival de Nova, dijo que tuvo que estar de acuerdo con la BBC en no describir a Hamas como una organización terrorista si quería que se emitiera, según expresó en una entrevista con The Hollywood Reporter. Crédito foto: Arie Leib Abrams/Flash90

La película, que está programada para emitirse en la BBC el jueves, contiene imágenes inéditas de la masacre de Hamas en el festival el 7 de octubre. Fue encargada por BBC Storyville.

Mozer le dijo a The Hollywood Reporter que esta fue una concesión que tuvo que hacer si quería que la película fuera vista por el público británico.

“Fue un precio que estaba dispuesto a pagar para que el público británico pueda ver estas atrocidades y decidir si esta es una organización terrorista o no”, dijo Mozer.

Esto ocurre en medio de acusaciones de sesgo antiisraelí en la BBC desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, incluyendo un escándalo causado la semana pasada por un informe del abogado británico Trevor Asserson que reveló que la BBC violó sus propias pautas editoriales para la cobertura de noticias más de 1,500 veces desde el inicio de la guerra.

Mozer añadió que había ofrecido el documental a múltiples plataformas de streaming en Estados Unidos. Sin embargo, al parecer, no estaban dispuestas a adquirirlo debido a preocupaciones sobre la situación política.

“La película no es política”, afirmó Mozer. “Está contada desde los ojos de los supervivientes y desde los ojos de Hamas. Hay una verdad sobre lo que sucedió”.

El documental aún se mostrará en Australia, España y en Paramount+ en Estados Unidos.

Detalles brutales y metraje

Hablando sobre el contenido de la película y la deliberación sobre el uso de material gráfico y violento, Mozer le dijo al Reporter que “quería mantener tanto como fuera posible, para poder mostrar la enorme escala de este ataque y la brutalidad de estas atrocidades contra personas que no podían defenderse”.

“Un movimiento fundamentalista brutal está obsesionado con destruir los valores de la sociedad occidental. Estos eran jóvenes en un festival de música celebrando la vida, el amor y la paz: muy ingenuos y de espíritu libre. Y se enfrentaron a las personas más horribles, que valoran la muerte.”

El documental es una reconstrucción minuto a minuto. Comienza con la preparación para el ataque, que comenzó a las 6:30 a.m. del sábado 7 de octubre, y retrata los eventos utilizando testimonios, videos, CCTV, imágenes de GoPro de la transmisión en vivo de Hamas, y videos de teléfonos y cámaras en tablero de autos.

Las imágenes cubren las más de seis horas en las que la gente intentaba esconderse o escapar de los terroristas.