Batalla de Eurovision: qué países amenazan retirarse si participa Israel (y cuáles no)

Como era de esperarse, España anunció que no enviará un artista a Viena 2026 si en el escenario hay también un representante de Israel. Sin embargo, muchos otros países recuerdan que el festival debe ser un lugar apolítico y de diálogo cultural. Crédito foto: Instagram/golaneden

Para algunos países europeos, el próximo festival Eurovision, que se celebrará en mayo del 2026 en Viena, es un campo de batalla contra Israel. España, Eslovenia y los Países Bajos ya anunciaron que no viajarán a Austria si hay un cantante israelí, pero otras naciones piensan distinto.

Con el trasfondo de la guerra que estalló en Gaza y en otros frentes después del brutal ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre del 2023, hay líderes europeos que están apostando al sentimiento anti-israelí y antisemita para consolidar su poder.

Uno de esos casos es el del jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, quien no pierde ninguna oportunidad de atacar a Israel, aunque en general se olvida de pedir el regreso a casa de los rehenes secuestrados por Hamas que siguen cautivos en el enclave palestino.

Esta semana, el consejo de administración de la televisora pública se puso en sintonía con Sánchez y anunció que España se retirará del próximo Eurovisión si participa Israel.

Con esa resolución -aprobada con diez votos a favor, cuatro en contra y una abstención-, España se convirtió en el primer país de los Big Five de la radiodifusión europea (los otros son Italia, Alemania, Gran Bretaña y Francia) en admitir públicamente su actitud anti-israelí.

España y su historial en el certamen

Los cantantes españoles tuvieron algún momento de gloria en el pasado del certamen, pero ciertamente los fanáticos de Eurovision no extrañarán a sus representantes si se concreta el boicot de Madrid.

En efecto, en la edición del año pasado, en Basilea, la enviada de la nación ibérica, Melody, terminó en un vergonzoso puesto veinticuatro con la canción Esa diva, mientras que en el 2023, en Malmö, Nebulossa terminó apenas mejor, en el 22 con el tema Zorra.

Desde el 2015, España estuvo una sola vez en el podio de Eurovision: SloMo, de Chanel, tercer puesto en Turín 2022. Hay que remontarse hasta ¡1968 y 1969! para encontrar los dos únicos triunfos españoles: Massiel, con La, la, la, y Salomé con Vivo cantando, respectivamente.

Para Viena 2026, además de España, otras cuatro naciones europeas adelantaron que no viajarán si hay un representante de Israel: Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

A diferencia de esos países, otros históricos participantes del certamen avisaron que no se sumarán a ningún boicot contra Israel porque entienden que la cultura debe servir para unir a los pueblos y no para separarlos.

Respaldo internacional a la participación israelí

En declaraciones a la prensa, Gustav Lützhøft, de la emisora pública DR, dijo que emisora pública ​​danesa considera a Eurovision un «evento cultural que ha unido a las naciones a través de la música desde 1957».

«Nuestra participación -añadió el funcionario- está condicionada a que se mantenga una comunidad internacional sólida, se garantice la seguridad y se mantenga un marco apolítico en torno a la competición».

Confirmando la participación de Dinamarca en Viena 2026, Lützhøft añadió que la presentación de un artista de su país en la capital austríaca «no representa un apoyo ni una protesta contra países individuales, sino más bien el deseo de mantener comunidades transfronterizas».

Eurovision «debe preservarse como una comunidad apolítica», señaló el funcionario, según el cual la emisora DR «desea seguir formando parte» de ese proceso «y así lo hemos informado a la UER», la Unión Europea de Radiodifusión.

También la emisora australiana SBS informó que no seguirá el ejemplo de España, Eslovenia, Irlanda y los Países Bajos, al igual que Malta, cuyo ministerio de Cultura enfatizó que, «a pesar» de las críticas a las acciones del gobierno israelí, Eurovisión «es un lugar para el diálogo».

Un repaso del portal del diario israelí Maariv afirmó que la emisora noruega NRK también espera tomar parte del certamen en Viena y «confía» en la UER para «para determinar la elegibilidad de los países».

Consultas en la UER

En una declaración reciente, el director de Eurovision, Martin Green, dijo que la organización sigue «consultando» con los miembros de la UER cómo gestionar la tensión generada por la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas.

«Entendemos las preocupaciones y las opiniones profundamente arraigadas sobre el conflicto actual en Medio Oriente», reconoció Green.

Versiones divulgadas en los últimos días señalaron que los responsables del festival se reunirán en diciembre para tomar una decisión sobre la participación de Israel. Otros rumores apuntaron que se permitiría la presentación del país, pero sin los colores de su bandera.

Las cantantes que representaron a Israel en el certamen después del ataque del 7/10 y del comienzo de la guerra, Eden Golan en Malmö y Yuval Raphael (sobreviviente de la matanza del 2023) en Basilea, ya tuvieron que sufrir el acoso de grupos y personas pro-palestinos.

A pesar de los abucheos anti-israelíes en los estadios, las protestas callejeras y el desdén de muchos jurados profesionales, Eden quedó en el quinto puesto con Hurricane, mientras que Yuval arrasó con el voto del público y alcanzó un épico segundo lugar con New Day Will Rise.