Barrios por la Convivencia. Valores judíos

El Centro Barrio El Triángulo fue sede, una vez más, de una obra que conjuga valores judíos, pertenencia y compromiso social. Casi 100 vecinos participaron de un encuentro organizado por “Barrios por la Convivencia”, que sumó esta vez a Magdalena de los Santos y a Eunice Castro en una gran clase de cocina, enseñanzas y degustación de comidas tradicionales judías.

Barrios por la Convivencia (BC) nuclea a un grupo de personas que buscan dar a conocer la cultura judía desde un enfoque positivo, fortaleciendo vínculos con comunidades de vecinos de diversas zonas.

En esta ocasión, el pasado jueves, el Centro Barrio el Triángulo (en ciudad de Las Piedras, Departamento de Canelones) recibió a casi 100 personas para compartir una jornada de cocina y posterior degustaciòn, de la mano de la cocinera Magdalena de los Santos y la presentación de Eunice Castro.

El encuentro fue una nueva instancia en el camino que viene trazando BC, promoviendo educación para la convivencia con propuestas de diversa índole (ferias, charlas con profesionales, eventos deportivos, etc.) acercando el “quehacer” judío a los barrios, en un marco de unión fraterna.