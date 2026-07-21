Avi Nesher apuesta al cine para contar el 7 de octubre y desafiar el boicot internacional

El cineasta israelí Avi Nesher presentó esta semana en el Festival de Cine de Jerusalem su nueva película, Our Loves, una producción inspirada en los acontecimientos del 7 de octubre de 2023, cuando el ataque de Hamás al sur de Israel dejó unas 1.200 personas asesinadas y 251 secuestradas.

Más allá de su estreno en los cines israelíes, previsto para el 3 de septiembre, el proyecto representa también un intento por llevar la historia de aquel día al público internacional en un contexto marcado por los boicots culturales contra artistas y producciones israelíes.

Durante un panel realizado en la Cinemateca de Jerusalem, Nesher aseguró que el cine israelí atraviesa uno de sus momentos más difíciles debido al creciente rechazo en festivales y mercados internacionales, aunque se mostró optimista respecto al futuro.

«El boicot es una parte triste de la realidad, pero tenemos que encontrar la forma de seguir adelante», afirmó el director. «La calidad del cine israelí terminará imponiéndose».

Según reportes de Reuters, la película es considerada una de las principales candidatas a competir por el Premio Ophir, el máximo reconocimiento del cine israelí. Si obtiene ese galardón, se convertirá automáticamente en la representante de Israel en la carrera por el Oscar a Mejor Película Internacional.

Un retrato coral del 7 de octubre

Lejos de centrarse en un único protagonista, Our Loves construye un relato coral que sigue las historias de distintos personajes mientras el ataque terrorista comienza a desplegarse en el sur de Israel.

Entre ellos aparecen habitantes de kibutzim, asistentes al festival de música Nova, policías, familias, trabajadores y jóvenes de distintos orígenes sociales y culturales. La película reúne personajes religiosos y seculares, mizrajíes y ashkenazíes, inmigrantes etíopes y rusos, con el objetivo de reflejar la diversidad de la sociedad israelí.

Aunque la historia es ficcional, el guion está basado en testimonios y hechos reales ocurridos durante aquella jornada.

Según explicó Nesher, el objetivo fue construir una película que permitiera al público internacional comprender el impacto humano del ataque y acercarse a las historias personales detrás de una tragedia que marcó un antes y un después para Israel.

El desafío de filmar en tiempos de boicot

Uno de los ejes centrales del panel fue la situación que atraviesa actualmente el cine israelí en el exterior.

Productores y distribuidores coincidieron en que conseguir financiación internacional se volvió considerablemente más difícil desde el inicio de la guerra en Gaza. Países que históricamente coproducían películas israelíes, como Francia, Alemania, Reino Unido y Canadá, redujeron significativamente su participación en nuevos proyectos.Producción cinematográfica y televisiva

Yoav Abramovich, director del Fondo Yehoshua Rabinovich para las Artes y uno de los productores del film, sostuvo que existe un «boicot no oficial» que complica el acceso de las producciones israelíes a festivales, fondos internacionales y mercados audiovisuales.

Según explicó, muchos potenciales socios prefieren evitar controversias políticas antes que involucrarse en proyectos vinculados con Israel.

Aun así, Our Loves logró asegurar apoyo financiero de importantes compañías internacionales como Fox y Access Entertainment, algo que los productores consideran una excepción dentro del panorama actual.

Confianza en una posible carrera hacia los Oscar

Durante el encuentro también participó, de manera virtual, Danny Cohen, presidente de Access Entertainment y exdirector de BBC Television.

Cohen aseguró que considera a Our Loves una candidata con posibilidades reales de competir por el Oscar.

«He participado en varias películas que terminaron ganando el premio de la Academia y creo sinceramente que el trabajo de Avi merece estar en ese escenario», afirmó.

En la misma línea se expresó el productor Emilio Schenker, quien aseguró que la película tiene el potencial para convertirse en la primera producción israelí en obtener el premio a Mejor Película Internacional.

Si bien reconoció que el camino será complejo debido al contexto político y al aislamiento que enfrentan muchas producciones israelíes, sostuvo que la calidad artística del film puede abrirle puertas en el circuito internacional.

El cine como forma de resistencia cultural

Durante el debate, Nesher comparó la situación actual del cine israelí con los primeros años de la industria tecnológica del país, cuando aún no gozaba del reconocimiento internacional que alcanzó posteriormente.Horario y calendarios

Para el director, la respuesta frente a los boicots no pasa por abandonar la producción cinematográfica, sino por seguir creando obras capaces de conectar con públicos de todo el mundo.

Como ejemplo, recordó una proyección reciente de Our Loves en Los Ángeles, donde percibió cierta incomodidad inicial por tratarse de una película israelí.

«Se sentía la tensión en la sala», relató. «Pero al terminar la función, la gente terminó aplaudiendo. La película habló por sí sola».

Ese episodio, según explicó, refuerza su convicción de que el arte todavía puede tender puentes incluso en escenarios profundamente polarizados.

Con su estreno previsto para septiembre y la expectativa de convertirse en la próxima representante de Israel en los Oscar, Our Loves buscará demostrar que, pese a los obstáculos políticos y culturales, el cine israelí continúa encontrando formas de llegar al público internacional.