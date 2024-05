La UDELAR no cederá a presiones

La Universidad de la República finalmente no cederá a presiones de ningún tipo de grupos minoritarios que dañen la libertad de cátedra en el interior de la misma. Por lo tanto mantendrá la identidad plural y democrática que históricamente la caracterizó. Crédito foto: Ernesto Ryan

La Diaria

El rector de la Udelar y el decano de la FHCE comparecieron ante la Comisión de Educación y Cultura de Diputados; Arim aseguró que en la actualidad “hay una investigación administrativa y un sumario abierto” por los conflictos con la agrupación 21 de Junio.

“Confirmaron que el curso se va a realizar en este primer semestre del año y que va a participar” el politólogo Alberto Spektorowski, destacó este miércoles en una rueda de prensa el diputado colorado Felipe Schipani, luego de que, a solicitud suya, autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) y de la Universidad de la República (Udelar) comparecieran en la Comisión de Educación y Cultura de la cámara baja.

Que “brinden explicaciones y aporten información sobre estos preocupantes hechos”, decía la carta que Schipani elevó al presidente de la comisión, Felipe Algorta, luego de que la FHCE confirmara la postergación del seminario “La laicidad como problema: su historia y sus fundamentos”, que forma parte de la grilla obligatoria dentro de los cursos de la maestría en Ciencias Humanas de la FHCE.

En diálogo con la diaria, el decano de la FHCE, Pablo Martinis, explicó que el curso se postergó ante el pedido de los docentes que llevan adelante el seminario, debido a que “se generó un ambiente de cierta tensión, que no es favorable para debates sobre temáticas tan relevantes y que involucran concepciones diversas”, ante el rechazo público de la agrupación 21 de Junio de que Spektorowski brinde clases en la facultad por ser “sionista y apologeta del genocidio”.

Luego de más de dos horas de intercambio en la comisión, con Martinis y también con el rector de la Udelar, Rodrigo Arim, Schipani manifestó que la respuesta dada por las autoridades fue la que esperaban: “De ninguna manera podíamos admitir que un grupo de estudiantes claramente antisemitas chantajeara la decisión de la Facultad y de la Universidad”, valoró.

De acuerdo con el diputado, Arim admitió que “se trata claramente de un problema que tiene su raíz en el antisemitismo; estamos ante grupos de estudiantes de la Facultad de Humanidades, más precisamente la agrupación 21 de Junio, que viene causando distintos inconvenientes y viene generando en el centro educativo distintos actos de odio”. En ese sentido, dijo que si bien las autoridades admitieron la existencia de “un problema con estos grupos radicales”, la comisión quedó conforme con el hecho de que “también establecieron una serie de mecanismos para que esta situación no vuelva a ocurrir: hay sumarios en curso, investigaciones”.

En tanto, el presidente de la comisión, el diputado por el Partido Nacional Felipe Algorta, concluyó en una rueda de prensa que “la censura tuvo el efecto contrario porque en base a ello se instaló este tema en la sociedad, y creo que valió la pena”. Para el nacionalista, la instancia en la comisión “realmente fue un muy buen intercambio” en el que pudieron conocer “de primera mano las acciones que inmediatamente han tomado en función del intento de censura de parte de un grupo minúsculo de estudiantes de la Facultad de Humanidades”.

En ese contexto, Algorta aseguró que los diputados dieron su “total respaldo, no sólo a las autoridades para que continúen trabajando en pos de que en el Uruguay no existan este tipo de atropellos, sino también a los propios profesores que valientemente dijeron claramente que no estaban de acuerdo con este tipo de amedrentamientos”.

Agustín Mazzini, vicepresidente de la comisión y diputado por el Frente Amplio, dijo en una rueda de prensa que la primera conclusión obtenida es “la solidaridad con las personas afectadas, el profesor, la propia estudiante que fue amenazada por una agrupación estudiantil, y segundo, el respaldo total a lo actuado por la Udelar en el marco de esa autonomía, que logró resolver un problema que es muy complejo, que nos atraviesa globalmente como sociedad”.

Por otro lado, aseguró que “lo que pasó fue que se hizo una tormenta en un vaso de agua: no hubo censura, no hubo ceder ante el chantaje de un grupo minoritario. Lo que sí pasó fue que los propios docentes que invitaron al profesor pidieron revisar la propuesta para presentarla más adelante”. Para Mazzini, “eso no es en ningún caso censura y en ningún caso ceder ante los chantajes de estas minorías intolerantes que no quieren dejar hablar al profesor, que tiene todo el derecho, pero además es el derecho de los estudiantes a escucharlo”.

Aun así, admitió que “obviamente hubo una pretensión de censura que no toleramos” y que “tampoco tolera la Udelar”. Consultado sobre si la situación puede generar un precedente, el diputado de la oposición señaló que debido a que Spektorowski finalmente brindará las clases y será dentro de este mismo semestre universitario, “no genera antecedentes porque el hecho va a ocurrir” y, por lo tanto, “no se cedió ante la pretensión de censura”.

La visión de las autoridades de la Udelar

“Rechazamos tajantemente las actitudes de acoso que sufrió el profesor Spektorowski en base a lo trascendido en prensa y las publicaciones que hubo en redes sociales al respecto por parte de un pequeño grupo de estudiantes”, manifestó Arim a la prensa. Enfatizó en que el rechazo es tanto “desde el rectorado” de la FHCE como “desde el Consejo Directivo Central” de la Udelar.

Por otro lado, reiteró que “aquí no hubo una cancelación por parte de la FHCE”, sino “todo lo contrario”: “Lo que existió fue simplemente una postergación solicitada por el cuerpo docente que había invitado al profesor del curso que finalmente se va a instrumentar en el correr de este semestre”. En tercer lugar, destacó que desde la Udelar el “objetivo es construir un ámbito en donde todas las posiciones y todas las visiones, sostenidas en el respeto recíproco, se mantengan y se expresen en las aulas y en la vida institucional”.

Asimismo, Arim señaló que previo al conflicto, la FHCE “había tomado medidas de corte disciplinario a través de investigaciones administrativas y sumarios asociados a este tipo de temáticas”. A modo de aclaración, subrayó que “nunca hubo una suspensión” del curso, sino que los docentes coordinadores “entendieron que no era el momento adecuado” para llevarlo a cabo y, por lo tanto, “lo que hubo fue una solicitud de postergación del curso que finalmente se va a instrumentar”.

En otro orden, el rector narró que recibió “varias llamadas”, que habló con el profesor involucrado –“que ha mostrado la mejor de las voluntades para colaborar” con la Udelar y también mostró “un enorme respeto por el cuerpo docente” de la FHCE–, que se contactó el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y también “otras autoridades nacionales”, pero resaltó: “Me es llamativo que otros actores institucionales con responsabilidades no hayan intentado conectarse con la Universidad de la República para entender lo que había sucedido”.

Consultado al respecto, Arim respondió que “es intrascendente: todos sabemos, he mencionado con claridad quiénes se han comunicado, hay otros actores que han tomado posiciones públicas al respecto sin imbuirse en la problemática que ha sucedido, que –vuelvo a decir– nosotros reconocimos y lo hicimos ayer en el Consejo Directivo Central como una situación no deseable que no puede suceder en la Universidad de la República”. En este marco, señaló que en la actualidad “hay una investigación administrativa y un sumario abierto por este caso”.

Martinis, por su parte, narró que “los docentes responsables del curso van a presentar la propuesta de realización en una fecha que se definirá próximamente”, y aseguró que “desde la institución se van a dar todas las garantías para que esto se pueda desarrollar con normalidad, logrando efectivamente que se respete la libertad de cátedra, la libertad de opinión y, fundamentalmente, también la libertad de los estudiantes de la maestría de recibir un curso sobre la temática, que es parte de los cursos que obligatoriamente tienen que realizar en el marco de su formación, y esto es lo que va a suceder”.