Aumento del antisemitismo: Peligroso regreso a tiempos oscuros

El antisemitismo ya no está latente bajo la superficie. Está estallando en escuelas, universidades, calles de la ciudad, oficinas corporativas e incluso en los pasillos del gobierno. Los judíos están siendo atacados simplemente por ser judíos, y el mundo está observando con la misma pasividad que lo hizo en la década de 1930. Crédito foto: Reuters/Alicia Gouliamaki

En solo días recientes, han surgido informes perturbadores del Oeste, exponiendo una escalada en ataques antisemitas descarados y violentos. En el Condado de Nassau, Nueva York, una mujer fue arrestada por derribar una bandera israelí, un simple símbolo convertido en blanco de odio. Mientras tanto, en White Plains, Nueva York, grafitis rojos con la leyenda “F*** Israel” dieron la bienvenida a los residentes en sus propias aceras.

Los pasajeros en vuelos son recibidos con paquetes de comida con palabras escritas a mano de “Odio al judío”.

En Polonia, un hombre judío fue físicamente atacado sin motivo frente a su hija. En St. Louis, el odio tomó un giro más oscuro, ya que insultos antisemitas dirigidos a un soldado estadounidense-israelí recientemente regresado fueron escritos fuera de su casa, seguidos por el incendio de tres autos.

También hay una clara documentación de un aumento sin precedentes en los crímenes de odio contra los judíos, así como un creciente antisemitismo en toda Europa y una retórica violenta que se propaga en las redes sociales. Estos incidentes no son casos aislados; son parte de un patrón creciente que es difícil de ignorar.

Últimas estadísticas sobre el antisemitismo

Los actos aleatorios de antisemitismo siempre han estado latentes, pero el último informe del FBI confirma algo más alarmante: la comunidad judía sigue siendo el grupo religioso más objetivo en crímenes de odio en los Estados Unidos en 2024. El aumento de personas que salen a las calles en contra de Israel en Australia, Inglaterra, Grecia y otros lugares es un sombrío reflejo de un cambio social que no solo se siente más oscuro, sino también más amenazante que antes.

No solo esta guerra contra los judíos está siendo financiada y perpetuada por islamistas, sino que también hay influyentes judíos que aparecen en redes sociales y programas de televisión presentando a Israel como un agresor. Tome, por ejemplo, a Peter Beinart, que compara la ubicación de la sede del establecimiento de defensa de Israel en Tel Aviv con el hecho de que Hamas utiliza hospitales y escuelas como zonas de lanzamiento de cohetes.

Lo verdaderamente escalofriante, sin embargo, es cómo han evolucionado estos ataques. Ya no se limitan a vandalismo o violencia en espacios físicos. Hoy en día, el antisemitismo adopta nuevas formas insidiosas, como el acoso en línea, la desinformación coordinada y el doxing. La práctica de doxing -publicar información privada e identificativa sobre individuos en línea- se utiliza como arma para intimidar, aterrorizar y poner en peligro no solo a individuos, sino a familias enteras. Es una táctica de mafia digital con consecuencias en el mundo real.

El ejemplo más perturbador surgió la semana pasada de Press TV, un medio de comunicación estatal iraní. En un artículo titulado “Conozca a la ‘caridad’ sionista que ha traído a más de 5,000 criminales de guerra israelíes a Gran Bretaña”, el medio etiquetó como criminales de guerra a aquellos que brindan ayuda a soldados israelíes heridos. El artículo fue más allá, nombrando a nueve individuos y enumerando sus hogares y lugares de trabajo.

Si bien gran parte de esta información se puede obtener a través de búsquedas en línea, el hecho de que se publique en una supuesta fuente de noticias va más allá de la civilidad. Esto no es solo periodismo imprudente; es un acto calculado de apuntar y convertir a personas en víctimas marcadas. El mensaje es claro: Estos individuos no solo son criticados; están amenazados. Y esta amenaza se extiende mucho más allá de los nombrados, arrojando una sombra sobre las comunidades judías en todo el mundo.

Un eco de capítulos oscuros en la historia

Este cambio es un fuerte recordatorio de que el velo de civilidad que el Occidente colocó sobre el antisemitismo después de la Segunda Guerra Mundial ha sido arrancado. El frágil sentido de progreso que siguió al Holocausto, donde el odio infundado contra los judíos fue obligado a esconderse, ha dado paso a una hostilidad abierta.

Los judíos son una vez más el blanco clásico, mientras que los perpetradores de violencia como Hamas han logrado envolverse en una narrativa retorcida que culpa a las víctimas en lugar de a los agresores. El mundo está nuevamente en modo de “apatía”; pocos reflexionan sobre el escalofriante silencio o la justificación abierta del odio hacia los judíos desde círculos progresistas, académicos e incluso políticos.

No es coincidencia que los saludos de Heil Hitler hayan aparecido en manifestaciones pro-palestinas, haciendo eco de los capítulos más oscuros de la historia. La guerra de Hamas se extiende más allá de las fronteras de Israel, golpeando a los judíos en todo el mundo. El fracaso en denunciar esta realidad alimenta las llamas del odio y la violencia. El mundo corre el riesgo de perder de vista la verdad en un mar confuso de desinformación.

Se pueden trazar líneas claras desde los años 30 hasta ahora: el señalamiento de chivos expiatorios, teorías de conspiración, inestabilidad global, ansiedad económica y culpar a los judíos. Y las generaciones menores de 40 años tienden a carecer de conocimiento de la historia, y mucho menos del Holocausto, lo que los hace en el mejor de los casos apáticos y en el peor de los casos idiotas útiles.

Estamos presenciando un cambio peligroso. El odio ya no se susurra en las sombras o se confina a los márgenes. Se grita desde los tejados, se pinta en las aceras y se difunde en línea para que todos lo vean. Esta es una nueva era en la que el antisemitismo es tanto físico como digital, personal y público, antiguo y aún perturbadoramente nuevo.

Si no confrontamos esto abierta y honestamente, Israel ganará la batalla contra Hamás, pero la guerra contra el antisemitismo se perderá, y los de la Diáspora serán blanco. Las sombras del pasado, que se creía que se estaban desvaneciendo, se extenderán aún más sobre nuestro presente, y ese es un futuro que ninguno de nosotros puede o debe aceptar.

En última instancia, esto no es solo un problema judío; es una medida de si las sociedades defenderán las democracias liberales y la dignidad humana en absoluto. Ha llegado el momento de instar a las personas, especialmente a los no judíos, a hablar antes de que sea demasiado tarde.

El Dr. Michael J. Salamon es un psicólogo especializado en trauma y abuso, y director de ADC Psychological Services en Netanya y Hewlett, Nueva York. Louis Libin es un experto en estrategias militares, innovación inalámbrica, comunicaciones de emergencia y ciberseguridad.