Atleta de taekwondo detenida en Irán tras entrenar sin llevar hiyab

Hanih Shariati Roudposhti, entrenadora de artes marciales e instructora de gimnasia, fue arrestada por las fuerzas de seguridad iraníes en Teherán el domingo por la noche después de publicar videos de ella misma en las redes sociales actuando en la calle y sin velo.

La Organización Hengaon para los Derechos Humanos de Noruega reveló que Roudposhti fue llevada por las autoridades a un lugar desconocido y que su paradero estuvo desconocido durante más de 24 horas.

Hengao explicó que desde el arresto de Roudposhti, sus cuentas de redes sociales, incluida una página de Instagram con alrededor de 160.000 seguidores, han sido confiscadas por funcionarios de seguridad y desactivadas mostrando un mensaje vinculado a la policía cibernética de Irán.

Una fuente cercana a su familia informó que el arresto se justificó por su “incumplimiento de los códigos de vestimenta pública durante una aparición pública”.

El martes, fuentes que hablaron con Iran International dijeron que el atleta fue liberado temporalmente.

Roudposhti apareció el martes en un vídeo en Instagram usando un hiyab, diciendo a los espectadores que había estado en casa desde el lunes y que muchas de sus publicaciones en las redes sociales habían sido consideradas “inapropiadas” por las autoridades judiciales.

Las fuentes dijeron a la cadena de televisión independiente que su liberación se produjo bajo estrictas restricciones impuestas por las agencias de seguridad de Irán.

Hanieh Shariati Roudposhti, entrenadora de artes marciales e instructora de gimnasia, fue arrestada por las fuerzas de seguridad iraníes en Teherán el domingo por la noche después de actuar en la calle y publicar videos de ella misma en las redes sociales sin velo.

Una fuente cercana a su familia informó que el arresto se justificó por “incumplir los códigos de vestimenta pública durante una aparición pública”.

Las fuentes dijeron a la cadena de televisión independiente que su liberación se produjo bajo estrictas restricciones impuestas por las agencias de seguridad de Irán.

Las fuentes dijeron a la cadena de televisión independiente que su liberación se produjo bajo estrictas restricciones impuestas por las agencias de seguridad de Irán.

Una fuente reveló que los agentes la filmaron después de su liberación y le dijeron que se quedara en casa y no regresara al trabajo. El vídeo fue publicado para “contrarrestar la cobertura de los medios y crear la impresión de que no fue arrestada”.

En las últimas semanas, altos funcionarios iraníes han pedido repetidamente una aplicación más estricta de las leyes sobre el hijab.

El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi-Azad, dijo el lunes que observar los códigos de vestimenta islámicos es un deber religioso y que los fiscales deben tomar medidas enérgicas contra su incumplimiento.

A principios de este mes, el jefe del poder judicial provincial de la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán, también pidió acciones legales contra lo que describió como “comportamiento indecente”.

Se produce después de que un grupo de mujeres iraníes desafiaron valientemente la norma sobre el hijab obligatorio en Irán animando y bailando música rock en una fiesta callejera en Teherán el mes pasado.

Las imágenes, filmadas en un concierto al aire libre en el vecindario de Iranshahr en octubre, muestran a varias mujeres descubiertas asintiendo con la cabeza mientras la banda toca ‘Seven Nation Army’ de The White Stripes.

El clip rápidamente se volvió viral en las redes sociales, y muchos comentaron sobre la bravuconería de la audiencia en medio de leyes que obligan a las mujeres a cubrir sus cuerpos, violando lo cual puede conducir a violencia o arresto.

La música occidental ha sido censurada en Irán desde la Revolución Islámica de 1979, cuando el ayatolá Jomeini prohibió la música popular.

Según sus nuevas leyes, las personas sorprendidas con música considerada “no islámica” podrían enfrentarse a multas, prisión o persecución por parte del Estado.

Aunque desde entonces se han permitido algunos eventos musicales en el país, todos deben ser aprobados por el Ministerio de Cultura y Orientación Islámica.

Y en septiembre de 2022, Mahsa Amini, de 22 años, murió bajo custodia policial tras ser arrestada por violar las normas que exigían que las mujeres llevaran velo.

Cayó en coma y murió después de que los informes de testigos sugirieran que agentes de policía la golpearon de camino a la cárcel, lo que las autoridades niegan.

La muerte de la mujer kurdo-iraní desató un movimiento de protesta a nivel nacional liderado por mujeres y niñas en Irán.

Según Human Rights Watch, las fuerzas de seguridad mataron a más de 500 personas, incluidos 68 niños, mientras que 20.000 fueron arrestadas durante las protestas Mujeres, Vida, Libertad que arrasaron el país.