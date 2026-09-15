Ataques contra judíos, saludos nazis y amenazas: así se manifiesta el antisemitismo en el sistema sanitario británico

Un nuevo informe ha revelado una serie de casos de odio, acoso y amenazas contra judíos en el sistema público de salud del Reino Unido. El 40% de los judíos opta por ocultar su judaísmo por temor a la discriminación o a sufrir daños. Testimonio: Un cirujano jefe hizo declaraciones antisemitas mientras operaba a un paciente judío.

Un nuevo informe de la organización que lucha contra el antisemitismo, publicado esta semana en Gran Bretaña y titulado «Malignant: Antisemitismo en el Servicio Nacional de Salud (NHS)», revela una serie de casos de odio, acoso y amenazas contra los judíos en el sistema de salud pública del país.

El periódico The Daily Telegraph publicó hoy (martes) una investigación en la que presenta pruebas de diversos casos de antisemitismo en el sistema de salud británico.

En un caso, un paciente judío fue objeto de insultos antisemitas durante una intervención quirúrgica, y en otro, un compañero hizo el saludo nazi a una enfermera judía, quien, aunque confirmó su intención, permaneció en su puesto. Un catedrático recibió amenazas de dañar su propiedad y su persona, y un trabajador judío de los equipos de emergencia fue agredido físicamente por uno de sus compañeros.

Los datos que acompañan al informe indican que un tercio de los judíos británicos que han utilizado los servicios del NHS desde octubre de 2023 se han sentido incómodos con su identidad, y más del 40 % ha optado por ocultar su judaísmo por temor a la discriminación o a que su atención médica se vea perjudicada.

Los responsables de diversas organizaciones instan a la dirección del sistema sanitario y a las autoridades británicas a actuar de inmediato contra la cultura extremista que se ha extendido en las instituciones médicas y a asumir la responsabilidad y la disciplina necesarias para garantizar un servicio seguro e igualitario para todos los ciudadanos.

Uno de los testimonios más duros publicados en el periódico revela un grave caso de racismo y antisemitismo en el sistema sanitario británico. Saul Freeman, un paciente judío, afirmó que un cirujano de alto rango le lanzó un ataque político y antisemita mientras lo operaba.

Según Freeman, mientras el cirujano le hacía incisiones en la frente con un bisturí, comenzó a hablar sobre la guerra en Gaza, diciendo: «La guerra en Gaza continúa, siguen matando niños allí. Uno pensaría que habrían aprendido la lección después de lo que les pasó en Europa». Cuando Freeman preguntó con cautela a quién se refería, el médico respondió mientras hacía la incisión: «A los judíos».

«El hombre me estaba operando con un cuchillo. Esta es la situación más vulnerable en la que un paciente puede encontrarse ante un médico», describió Freeman. «Entré en pánico, porque no sabía si podría lastimarme intencionadamente».

Tras la presentación de la denuncia, la Dra. Jane McNichols, directora médica del Sheffield Teaching Hospitals Trust, declaró que el caso se estaba investigando con urgencia y que la dirección de la institución se toma en serio cualquier denuncia de este tipo y actuará de acuerdo con las conclusiones de la investigación.