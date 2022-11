Así nació Israel… 75 años de la histórica resolución de la ONU

Por Lic. Rafael Winter (Rufo), para CCIU

Dijo Teodoro Herzl en 1897: “No sé si en 5 años, pero sí en 50, el Estado Judío será una realidad”. El 29 de noviembre de 1947, 50 años después de la “profecía” de Herzl, la Asamblea General de las Naciones Unidas -Resolución 181 mediante- aprueba el “Plan de Partición” de Palestina, lo cual le dará una base legal al casi inmediato nacimiento del Estado de Israel.

Como sabemos, David Ben Gurión declaró la independencia el 14 de mayo de 1948, unos meses después.

Pero sin la base legal que otorgó la Resolución 181, esto no hubiese sido posible, por lo menos en aquel momento.

Por lo tanto hoy, 29 de noviembre, se cumplen 75 años de tan importante acontecimiento.

33 países votaron en favor (importante apoyo del bloque latinoamericano, aunque con significativas excepciones) y el gran apoyo del Uruguay que siempre recordamos. EEUU y la URSS votaron ambos en favor de la resolución.

Memorable intervención del representante soviético Andrei Gromyko en las Naciones Unidas.

Por supuesto que esto no ocurrió de la noche a la mañana.

Inglaterra -recordemos que el territorio estaba aun bajo mandato británico- que no estaba en condiciones de resolver el “problema de Palestina”, lo derivó a las Naciones Unidas en abril de 1947. Las Naciones Unidas crearon una comisión especial denominada UNSCOPP (por su sigla en inglés) la cual debería, luego de meses de estudio, análisis y visitas a la región, elaborar un informe: recomendaciones, sugerencias y propuestas.

En dicha Comisión había tres latinoamericanos: el Prof. Rodriguez Fabregat (uruguayo), García Granados (guatemalteco) y Salazar (peruano). Especialmente los dos primeros fueron decisivos.

Más allá de las diferencias internas dentro de la Comisión (mayoría y minoría) predominó el criterio de la Partición.

Y eso fue lo que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947: dividir el territorio de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe, obviamente ambos pequeños.

El movimiento sionista con David Ben Gurión a la cabeza, pragmático, mayoritariamente aceptó la resolución.

El Plan de Partición no solamente aceptaba la creación de un Estado judío sino también de un Estado árabe.

Pero los árabes (palestinos y no palestinos) bajo un liderazgo no pragmático y más aun, fanático, no aceptaron la resolución que les daba también a ellos un estado. Era todo o nada…

Para el pueblo judío, para el movimiento sionista que “la venia trabajando” desde hacía medio siglo atrás, este fue un gran logro.

El paso previo fundamental para la creación del estado de Israel.

La ONU no le hizo un regalo a Israel.

Reconoció un derecho milenario, histórico, del pueblo judío sobre esa tierra o por lo menos sobre parte de la misma.

Y también, sin duda bajo el trasfondo de la Shoah.

Pero reiteramos: la resolución de la ONU constituyó de todos modos, una base legal decisiva.

Dejamos para el final el reconocimiento a nuestro Uruguay. Que estuvo junto al pueblo judío en uno de los momentos más cruciales de su historia.

No solamente porque fue uno de los 33 votos: fue la labor descomunal, inconmensurable y el gran apoyo del representante uruguayo en la Comisión de la UNSCOPP, Prof. Enrique Rodriguez Fabregat. Es el nombre uruguayo que simboliza todo ésto.

Pero hay otros representantes uruguayos a destacar: el Dr.Hector Payseé Reyes, el Prof.Oscar Secco Ellauri…

El gran apoyo del Presidente Luis Batlle Berres…

Y una amplia mayoría del pueblo uruguayo, sin distinción de colores políticos, también apoyando la Resolución de las Naciones Unidas.

Se cumplen 75 años.

El reconocimiento, la gratitud al Prof. Rodriguez Fabregat y al Uruguay es y serán eternos.

Hay una calle en Jerusalem que se llama “29 de noviembre”…