Así explica Netanyahu la guerra contra la amenaza de Irán

Este domingo 15 de junio el Primer Ministro de Israel Biniamin Netanyahu concedió una entrevista al periodista Bret Baier en el programa “Special Report” de la cadena televisiva norteamericana Fox News. Este un amplio resumen de la misma en lo relativo al tema central, el operativo contra las amenazas estratégicas de Irán sobre Israel.

P: ¿Por qué lanzaron esta operación ahora?

R: Porque nos enfrentábamos a una amenaza inminente, una doble amenaza existencial. Primero, la amenaza de que Irán se apresurara a fabricar armas con uranio enriquecido para fabricar bombas atómicas con la intención específica y declarada de destruirnos. Segundo, la prisa por aumentar su arsenal de misiles balísticos hasta alcanzar una capacidad de 3600 armas al año, nuevas armas en tres años: 10 000 misiles balísticos, cada uno de una tonelada, que llegarían directamente a nuestras ciudades, como vieron hoy. Y luego, en seis años, 20 000. Ningún país puede soportar eso, y mucho menos un país del tamaño de Israel. Así que teníamos que actuar. Era la última hora. Actuamos para salvarnos, pero también, creo, no solo para protegernos, sino también para proteger al mundo de este régimen incendiario. No podemos permitir que el régimen más peligroso del mundo posea las armas más peligrosas del mundo. Nos estamos protegiendo, pero al hacerlo, protegemos a muchos otros.

P: Hace menos de dos meses, la nueva directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard, testificó en el Capitolio, afirmando que todo había estado suspendido desde 2003 y no se había reiniciado, que el programa nuclear iraní no había sido reiniciado. Entonces, ¿cambió algo desde finales de marzo hasta esta semana? ¿Se equivocó la información de inteligencia estadounidense?

R: La información que obtuvimos y compartimos con Estados Unidos fue absolutamente clara: estaban trabajando en un plan secreto para convertir el uranio en armamento. Avanzaban muy rápido. Habrian logrado un dispositivo de prueba y posiblemente un dispositivo inicial en cuestión de meses, y ciertamente en menos de un año.

Esa fue la información de inteligencia que compartimos con Estados Unidos. Creo que tenemos excelente información sobre Irán. Creo que lo hemos demostrado. Y eso es algo que no podíamos aceptar. No importa si son seis, doce o trece meses. Una vez que opten por esa vía, será demasiado tarde y no tendremos un segundo Holocausto, un Holocausto nuclear. Ya tuvimos uno el siglo pasado. El Estado judío no va a permitir que se le imponga el Holocausto al pueblo judío. No va a suceder. El “Nunca más” es ahora, y tenemos que actuar ya.

P: ¿Cuál es el objetivo de estos ataques? Al principio de uno de sus discursos, después de que comenzaran los ataques, usted dirigió un mensaje directo al pueblo iraní. Claramente, algunos de estos ataques han tenido como objetivo a líderes iraníes, militares, científicos nucleares y otros líderes. Entonces, ¿el cambio de régimen forma parte del esfuerzo?

R: Sin duda, podría ser el resultado, porque el régimen iraní es muy débil. Creo que básicamente le quedan dos cosas: planes para tener bombas atómicas y misiles balísticos. Eso es básicamente lo que tiene Irán. Ciertamente, no tienen a la gente. El 80 % de la gente expulsará a estos matones teológicos. O sea, los asesinan. Los oprimen durante 46 años. Disparan a las mujeres porque llevan el pelo descubierto. Disparan a los estudiantes. Simplemente le quitan el oxígeno a este pueblo valiente y talentoso, el pueblo iraní. Y, como saben, el pueblo persa y el pueblo judío tienen una antigua amistad. Se remonta a la época de Ciro el Grande. Eso podría volver a ocurrir. Pero, repito, la decisión de actuar, de alzarse en este momento, es decisión del pueblo iraní.

Nosotros decidimos actuar porque teníamos que hacerlo: tenían suficiente uranio enriquecido para nueve bombas, y lo único que tenían que hacer era convertirlas en armas. Lo detuvimos atacando; estamos atacando sus instalaciones nucleares.

Atacamos a su principal científico nuclear en acción; es como los científicos de Hitler. ¿Los dejarías? Claro que no. Atacamos a su alto mando. Puedo informarte que hace unos momentos también eliminamos al jefe de inteligencia y a su adjunto en Teherán, porque ahora estamos sobrevolando los cielos de Teherán. Nuestros pilotos, nuestros valientes pilotos, están sobrevolando los cielos de Teherán y estamos atacando instalaciones militares, instalaciones nucleares. Eso es lo que estamos haciendo: eliminar esas dos amenazas.

A diferencia de los iraníes, como bien dijo tu reportero, ellos están atacando a nuestros civiles. Están bombardeando a nuestros civiles. Esa es la diferencia. Son un régimen terrorista. No podemos permitir que Irán tenga armas nucleares. Y, por cierto, nuestra información de inteligencia muestra que pretenden entregar estas armas nucleares a sus aliados hutíes y a otros, y eso es terrorismo nuclear a escala global. Amenaza a todos. Y, por último, tienen planes para desarrollar misiles balísticos intercontinentales. Ahora mismo, a 8.000 kilómetros.

Muy pronto, con solo añadir un poco de distancia, podrán llegar a la costa este de Estados Unidos. Estas personas que corean “¡Muerte a América!”, intentan asesinar al presidente Trump dos veces, matan a 241 de sus marines en Beirut, matan e hieren a miles de soldados estadounidenses en Afganistán e Irak, intentan bombardear un restaurante en Washington, D.C., corean “¡Muerte a América!”, queman la bandera estadounidense. ¿Quieren que esta gente tenga armas nucleares ? Así que nos defendemos, pero también defendemos al mundo.

P: ¿Estuvieron coordinando estrechamente con EE. UU durante todo este proceso?

R: Mire, estamos totalmente coordinados, pero entienda que Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, tomará las decisiones que sean mejor para su país. Y así es. Él entiende que yo, como Primer Ministro de Israel, el único Estado judío, debo tomar las decisiones importantes para la supervivencia de mi país, y él hará lo que sea mejor para Estados Unidos. Esa es una relación de respeto y confianza mutuos.

¿Cómo se lidia con la amenaza nuclear?

P: ¿Tiene Israel la capacidad de atacar las instalaciones nucleares subterráneas de Irán?

R: Bueno, ciertamente hemos hecho bastante. Hemos destruido la instalación principal en Natanz. Esa es la principal instalación de enriquecimiento. Y si hace falta añadiremos lo que sea necesario. Pero sí, estamos comprometidos a lograr ambos objetivos. Y no voy a entrar en detalles sobre todos nuestros objetivos. No quiero entrar en planes operativos específicos. Pero se trata de nuestra existencia.

Pero no solo la nuestra. Creo que se trata de una batalla más amplia: la de la civilización contra la barbarie, del bien contra el mal. Es decir, este régimen, miren lo que ha hecho sin armas nucleares.

Simplemente ha fomentado el mal en todas partes. Han impulsado el terrorismo internacional hasta el límite, en todo Oriente Medio: en Siria, Irak, Líbano, donde tenían a Hezbolá, Hamás, donde alentaron la gran masacre del 7 de octubre, a los hutíes. Eso es lo que hacen cuando no tienen armas nucleares, incluso atacando objetivos estadounidenses.

Imaginen lo que harían si tuvieran armas nucleares. Y siempre me sorprende la gente que dice que se preocupa por Estados Unidos y que no quiere una guerra. Y tienen razón.

Esta es una guerra eterna que Irán libra sin armas nucleares. E imaginen lo que harían si las tuvieran. Creo que, por la seguridad de Israel, de Estados Unidos y del mundo, debe asegurarse de que no tengan estas armas ni los medios para lanzarlas.

Y están trabajando en ambas cosas.

P: Quería preguntarle sobre las instalaciones nucleares. Está la planta de enriquecimiento nuclear de Fordow, ubicada en las profundidades de una montaña. Está Isfahán, una instalación enterrada a gran profundidad donde Irán almacena su uranio altamente enriquecido. En cierto modo, los expertos afirman que podría ser incluso más importante que Fordow. La Agencia Internacional de Energía Atómica afirma que está a media milla de profundidad. Así que supongo que la pregunta es: si el objetivo es destruir el programa nuclear iraní, ¿cómo se logra sin las bombas antibúnker de 13.600 kilos que, en realidad, solo Estados Unidos posee? ¿Le han pedido al presidente Trump que use esa bomba penetradora de 13.600 kilos para acceder a esas instalaciones?

R: No voy a entrar en detalles sobre mis conversaciones con el presidente, pero entiendan que sus decisiones son suyas. En cuanto a estos objetivos, hemos destruido en Isfahán la instalación de conversión de uranio que tenían. Esa es una instalación muy importante sin la cual no se puede construir un arma. Ya no existe. Tenemos otros planes más, pero no entraré en detalles. Somos la nación de la innovación. Nos llaman así, la nación de las startups. Así que tenemos bastantes startups y muchos conejos bajo la manga, y no creo que deba ahondar en eso.

P: ¿Están recibiendo todo lo que han pedido de EE. UU.? ¿Hay algo que hayan pedido y no estén recibiendo?

R: Lo que diré a esto es que aprecio profundamente la decisión del presidente Trump de ayudar en la defensa de Israel. Los pilotos estadounidenses están derribando drones que se dirigen hacia Israel, al igual que nuestros pilotos. Las baterías de misiles THAAD estadounidenses ayudan a defender Tel Aviv y su área metropolitana. Los buques Aegis estadounidenses están en el Mediterráneo. Todo esto es una decisión del presidente Trump, lo cual agradezco profundamente. Repito, sus decisiones sobre qué hacer, qué hacer en un momento dado, son decisiones del presidente. Confío plenamente en su criterio.

Irán perdió la oportunidad

P: ¿Tiene alguna estimación de cuánto ha retrasado el programa nuclear de Irán?

R: Creo que los hemos retrasado bastante. Y lo logramos con la sorpresa, y creo que logramos una gran sorpresa el otro día cuando empezamos. Podíamos esperar y esperar y esperar. Alargarían las negociaciones. Les dimos una oportunidad. Yo se la di. Pero estaba claro que no iban en serio. Quedó claro, también para Estados Unidos, porque el presidente fue muy claro. Dijo: no pueden tener armas nucleares.

Y para no tener armas nucleares, no se puede enriquecer uranio. Y básicamente engañaron a todos, y para nosotros estaba claro que no se iba a ninguna parte. Podía esperar y esperar hasta que declararan oficialmente que las conversaciones se habían cancelado, y nosotros declararíamos oficialmente que los atacaríamos.

Así no es como yo llevo adelante las guerras, ni es como Israel las hace. Así que estamos preparados para hacer lo que sea necesario para lograr nuestro doble objetivo: eliminar dos amenazas existenciales: la amenaza nuclear y la amenaza de los misiles balísticos. Y lo estamos haciendo ahora mismo en Teherán.

Pero no estamos bombardeando a la población. Le estamos diciendo a la población: «Váyanse». Así, cuando ataquemos objetivos en zonas civiles, no sufrirán daños.

Y ahora mismo hay una salida masiva desde Teherán. Eso es lo que está sucediendo, porque les estamos dando una advertencia.

Estamos absolutamente decididos a eliminar esta amenaza. Esto es lo que hay que hacer cuando se está al borde de la catástrofe. Y creo que no es solo nuestra prueba. Churchill habló del letargo de las democracias. Dijo que las democracias tienden a dormir hasta que la alarma del peligro las despierta.

A veces puede que no las despierte. Ciertamente, no necesitábamos una alarma. Llevo 40 años hablando de la amenaza iraní. Tres o cuatro años, creo, después de que el régimen iraní, el régimen de los Ayatollas secuestrara a Irán y a su pueblo. Dije que la mayor amenaza que enfrenta Israel, y potencialmente el mundo, es este régimen que intentará armarse con armas nucleares. Y he dedicado gran parte de mi vida, de hecho, la mayor parte, a prevenirlo.

Y cuando suena la alarma y sabes que es el último momento, es la hora de la verdad, hay que actuar. Eso es lo que hacen los líderes responsables.

P: Entonces, ¿cómo termina esto?

R: Bueno, terminará cuando eliminemos esas capacidades, y lo haremos.

P: Hay un informe de Reuters que dice que el presidente Trump vetó en los últimos días un plan israelí para asesinar al líder supremo de Irán, según dos funcionarios estadounidenses. ¿Es cierto?

R: De hecho, hay muchos informes falsos sobre conversaciones que nunca se llevaron a cabo, y no voy a entrar en detalles. Pero les puedo asegurar que haremos lo que tenemos que hacer. No voy a entrar en detalles.

P: El ministro de Asuntos Exteriores de Irán declaró hoy esto a la prensa: “Si Israel detiene los ataques contra Irán, cito, nuestras respuestas cesarán. El ataque contra Irán en medio de las conversaciones nucleares demuestra claramente la oposición del régimen israelí a cualquier forma de negociación”. ¿Cuál es su respuesta a eso?

R: Bueno, en primer lugar, es una tontería. Mientras negociaban, el propio Ayatola Khamenai tuiteó una y otra vez: «Muerte a Israel, Israel debe ser destruido». Aparte de eso, tenían mala fe, porque estaban haciendo trampa, y lo vimos en nuestra información. Era muy claro. Y Estados Unidos tenía esa misma información. El ministro iraní está mintiendo. Eso no es nuevo. Irán miente todo el tiempo. Hace trampa. Pero el segundo punto es que están diciendo: «Vale, nos detendremos si ustedes se detienen». ¿Detener qué? Seguirán desarrollando sus máquinas de muerte, de muerte masiva, seguirán desarrollando sus bombas nucleares, seguirán desarrollando misiles balísticos como el que cayó la madrugada del domingo cerca de Tel Aviv. Estuve allí. Todo el edificio se derrumbó. Niños que dormían en sus camas murieron. Mujeres que dormían en sus camas murieron. Algo horrible. Sí, se detendrán y seguirán desarrollando los medios para nuestro exterminio. Eso no va a suceder. La cuestión aquí no es un alto el fuego. La cuestión aquí es detener aquello que amenazará nuestra supervivencia. Y estamos comprometidos a detenerlo, y creo que podemos lograrlo. Si están dispuestos a aceptar las condiciones del presidente Trump, es otra cosa. Lo dije hace meses en mi reunión con el presidente en Washington. Si pueden llegar a un acuerdo que lo logre, bien. Pero no porque el presidente no lo quisiera. Es porque Irán no lo quería y lo engañó.

P: Si tuviera la oportunidad, y la tiene ahora, de hablar directamente con el líder supremo y con el pueblo iraní, ¿cuáles serían esos dos mensajes que enviaría?

R: El dictador iraní- en realidad es eso, un dictador, un tirano- nos ha enviado un mensaje casi todos los días pidiendo la muerte de Israel, la destrucción de Israel y de Estados Unidos.Así que mi respuesta es con hechos, no con palabras. Pero al pueblo de Irán, le digo que son un gran pueblo. Son un pueblo de gran talento y genio que ha sido usurpado por esta tiranía. La tiranía que les ha robado la esperanza, les ha robado una buena vida. Yo hablo directamente con el pueblo iraní, a través de videos que difundo. Recibo millones de respuestas. Y dicen: ¡Viva Israel! ¡Bravo Israel! ¡Libérennos de esta tiranía! Y yo les digo: su hora de libertad está cerca. ¡Levántense! Sean libres.

P: Sr. Primer Ministro, agradecemos su tiempo en medio de un momento muy peligroso en Israel. Cabe señalar que se encuentra en Israel. Hemos mantenido su ubicación en privado debido a un problema de seguridad, pero agradecemos todo el tiempo que nos ha dedicado. Será bienvenido de nuevo en Special Report cuando quiera. Gracias.

R: Gracias, Brad. Gracias.