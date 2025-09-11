Asesinan en un acto público al activista estadounidense Charlie Kirk, muy cercano al pueblo judío y a Israel

Los judíos israelíes y pro israelíes de Estados Unidos estuvieron entre quienes expresaron su preocupación después de que Charlie Kirk, el activista conservador de 31 años que fundó Turning Point USA y emergió como una voz líder de la derecha pro-Trump, fuera baleado el miércoles durante una aparición en Utah.

Se confirmó que el hombre murió aproximadamente dos horas después del tiroteo, que ocurrió alrededor del mediodía cuando comenzó a hacer comentarios para su gira por el campus «American Comeback» en la Universidad del Valle de Utah en Orem.

Un video del lugar de los hechos mostró un solo disparo que impactó a Charlie Kirk en la cabeza o el cuello, lo que provocó pánico entre los asistentes.

Luego del hecho, las autoridades trasladaron al activista de urgencia a un hospital cercano.

Además, el FBI afirmó estar colaborando en la investigación.

Políticos prominentes de ambos partidos condenaron rápidamente la violencia. El presidente Donald Trump, quien ha considerado a Kirk como uno de sus más leales aliados, lo llamó «un gran tipo» e instó a sus seguidores a «orar por Charlie«. El senador de Utah, Mike Lee, y el gobernador Spencer Cox también emitieron declaraciones de apoyo. El gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en X: «El ataque contra Charlie Kirk es repugnante, vil y reprensible. En Estados Unidos, debemos rechazar la violencia política en todas sus formas«.

Líderes israelíes y activistas judíos, algunos de los cuales han forjado relaciones con Kirk gracias a su activismo proisraelí, también reaccionaron con alarma. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, publicó en X: «Orando por @charliekirk11».

Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, escribió: “Orando por Charlie”.

Y Shabbos Kestenbaum, un activista judío estadounidense de derecha, instó a sus seguidores: «Por favor, dejen lo que están haciendo y oren por nuestro amigo Charlie Kirk. Muchos en la comunidad judía están recitando capítulos del Libro de los Salmos, y les pido que hagan lo mismo. Algo está profundamente roto en Estados Unidos. La violencia política debe TERMINAR. ¡Que Dios ayude a Estados Unidos!».

Kirk fundó Turning Point USA en 2012 siendo aún adolescente. La organización mantiene vínculos con organizaciones proisraelíes y recibe regularmente a oradores proisraelíes en sus conferencias. El propio Kirk ha viajado a Israel y elogió las políticas de Trump allí, incluyendo el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén en 2018.