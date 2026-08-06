Ariel Bibas habría cumplido 7 años: el niño que se convirtió en símbolo del dolor del 7 de octubre

Ariel Bibas, el niño argentino-israelí que se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de los secuestrados por Hamás, habría cumplido este martes 7 años. Su historia, junto a la de su hermano menor Kfir y su madre Shiri, quedó grabada en la memoria colectiva como uno de los símbolos más dolorosos de los ataques perpetrados por la organización terrorista el 7 de octubre de 2023.

Ariel tenía apenas cuatro años cuando fue secuestrado y posteriormente asesinado por terroristas de Hamás que irrumpieron en el kibutz Nir Oz, una de las comunidades israelíes más golpeadas durante la masacre.

Las imágenes difundidas aquel día mostraron a Shiri Bibas abrazando desesperadamente a sus dos hijos mientras eran llevados por los atacantes hacia la Franja de Gaza. Kfir, el menor de los hermanos, tenía solo nueve meses de edad y era el rehén más joven secuestrado durante el ataque.

El 7 de octubre de 2023, miles de terroristas liderados por Hamás cruzaron la frontera desde Gaza hacia el sur de Israel. Durante la ofensiva fueron asesinadas unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y más de 250 fueron secuestradas y trasladadas al enclave palestino. La masacre desencadenó la guerra entre Israel y Hamás que continúa marcando la realidad de la región.

Tras el ataque, Israel lanzó una amplia operación militar en Gaza con el objetivo declarado de desmantelar las capacidades militares y de gobierno de Hamás, recuperar a los rehenes y evitar que se repitiera una agresión similar.

Durante meses, la familia Bibas se convirtió en un emblema de la campaña por la liberación de los secuestrados. Sus fotografías aparecieron en actos públicos, edificios gubernamentales y manifestaciones en Israel y en numerosos países.

La imagen de Ariel y Kfir, con su característico cabello rojizo, fue utilizada por familiares y organizaciones para mantener viva la atención internacional sobre el destino de los rehenes.

Sin embargo, la esperanza de un reencuentro terminó en tragedia. Israel confirmó posteriormente que Ariel, Kfir y su madre Shiri fueron asesinados durante su cautiverio en Gaza.

La noticia provocó una profunda conmoción en Israel y entre comunidades judías de todo el mundo, que durante más de un año habían seguido de cerca cada novedad relacionada con la familia.

En el día en que Ariel habría celebrado su séptimo cumpleaños, organizaciones comunitarias, dirigentes y ciudadanos recordaron su historia y la de su familia. La Comunidad Judía de Roma destacó que, durante todo el período de cautiverio, mantuvo activa la concientización sobre el caso y señaló que hoy solo queda rendir homenaje a su memoria.

A casi tres años del inicio de la guerra, el nombre de Ariel Bibas sigue siendo recordado como uno de los símbolos más conmovedores del 7 de octubre: la historia de un niño cuya vida quedó atrapada en uno de los episodios más violentos y traumáticos de la historia reciente de Israel y Medio Oriente.