Argentina: Presentaron la red académica contra el antisemitismo y la discriminación, patrocinada por la Unión Europea

El Instituto Universitario Isaac Abarbanel organizó un encuentro académico-institucional en la Sala Lisboa de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, en el marco del Centro de Excelencia Jean Monnet “René Cassin”, con el objetivo de avanzar en la conformación de una Red Académica contra el Antisemitismo y la Discriminación.

La iniciativa, que cuenta con el patrocinio de la Unión Europea, busca fortalecer la cooperación, la investigación, la formación y las acciones de sensibilización destinadas a prevenir el antisemitismo, los discursos de odio y toda forma de discriminación.

La iniciativa adquiere especial relevancia en el contexto de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), organización intergubernamental que promueve la educación, la memoria y la investigación sobre el Holocausto, así como la lucha contra el antisemitismo.

La apertura contó con palabras de bienvenida de Andreas Høj Fierro, primer secretario de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, quien subrayó que la lucha contra el antisemitismo está directamente vinculada con la defensa de la dignidad humana, la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de derecho. En ese sentido, destacó que el antisemitismo no amenaza únicamente a las comunidades judías, sino también a las sociedades plurales y democráticas en su conjunto.

Federico Villegas Beltrán, diplomático argentino y expresidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue el principal orador de la jornada. “Un individuo tiene derechos por ser persona, más allá de su nacionalidad, cultura o religión, y la comunidad internacional en su conjunto tiene que proteger el derecho de esa persona”, expresó.

Por su parte, el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, Ariel Stofenmacher, destacó el rol de la educación superior frente a los desafíos actuales del antisemitismo y la discriminación.

“La memoria de la Shoá no puede quedar como un tema histórico aislado. Debemos basarnos en ella para comprender y prevenir el antisemitismo actual, y para formar conciencia histórica, responsabilidad democrática y compromiso con la dignidad humana”, indicó.

“Respuestas colectivas”

A la vez, la vicerrectora de Abarbanel, la rabina Silvina Chemen, subrayó el valor de la convocatoria y la importancia de construir respuestas colectivas frente a las expresiones contemporáneas de odio. “El carácter federal de la convocatoria y la generosidad con la que cada participante puso su experiencia al servicio de un objetivo común nos permiten mirar el futuro con esperanza. Frente a las múltiples formas de intolerancia, elegimos construir redes, conocimiento y humanidad compartida”, sostuvo.

Agustín Ulanovsky, director del Centro de Excelencia Jean Monnet “René Cassin”, sostuvo: “El lanzamiento de esta Red Académica internacional constituye un paso fundamental para fortalecer el compromiso contra el antisemitismo y toda forma de discriminación, y evidencia el compromiso de la comunidad académica con la memoria y la promoción de sociedades más inclusivas y respetuosas de la diversidad”.

La actividad reunió a autoridades universitarias y representantes de embajadas, organismos gubernamentales y asociaciones civiles de más de 20 instituciones. Los participantes compartieron experiencias, líneas de trabajo, programas educativos e iniciativas orientadas a la memoria, la convivencia democrática, la prevención del odio y la promoción de los derechos humanos.

Participaron del encuentro representantes de la Universidad de Buenos Aires, el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, la Universidad Kennedy, el Centro de Formación Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de La Plata, el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), la Embajada de Estados Unidos, la Universidad Nacional de José C. Paz, la Dirección General de Cultos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Universidad de San Andrés, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Católica Argentina, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad del Salvador, la Universidad Nacional de Hurlingham y la Dirección General de Derechos Humanos del Gobierno porteño.

Por parte del Centro Jean Monnet también participaron los investigadores Hernán Najenson, Pamela Malewicz, Natalia Montesano, Flavia Vaccarezza y Cecilia Denot.