Arabia Saudita elimina todo el antisemitismo de sus libros de texto

Un estudio publicado el lunes reveló que el currículo educativo de Arabia Saudita está completamente libre de contenido antisemita y promueve la paz y la coexistencia, al tiempo que presenta abiertamente el extremismo islámico como una amenaza.

La continua reforma educativa y las claras señales de moderación en el reino se producen en medio de los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de paz entre Arabia Saudita e Israel durante los años restantes de la administración Trump y reflejan el cambio de alianzas en Medio Oriente. Estas acciones contrastan marcadamente con la persistente incitación antisemita que prevalece en los libros de texto escolares de la Autoridad Palestina.

El análisis publicado por IMPACT-se, un grupo de investigación y organismo de control con sede en Londres, de 136 libros de texto utilizados en el año escolar 2025-26, constata una continua moderación y reformas en el currículo educativo saudí, junto con nuevas reducciones en el contenido extremista e intolerante.

El estudio reveló que el plan de estudios promueve la lealtad al Estado saudí y adopta una postura decisiva contra el extremismo, al tiempo que modera su trato hacia Israel.

Los libros de texto hacen hincapié en la obediencia al gobernante saudí, condenan a organizaciones extremistas como ISIS, Al-Qaeda, Hezbolá, los hutíes y la Hermandad Musulmana, y presentan el extremismo islámico como una amenaza para la estabilidad nacional.

Por ejemplo, un ejercicio de lengua árabe para alumnos de undécimo grado ya no incluye la frase “Los musulmanes nunca renunciarán a Jerusalén”, una expresión controvertida que implicaba que la ciudad estaba amenazada.

Las lecciones sobre la yihad y los conflictos armados se alejan cada vez más de la glorificación de la violencia, reforzando el énfasis más amplio del plan de estudios en la autoridad del Estado y la protección de los civiles.

Un libro de texto de estudios islámicos para noveno grado ahora prohíbe inequívocamente dañar a los no combatientes durante la guerra, eliminando la redacción anterior que permitía excepciones cuando se consideraban “necesarias”.

Los libros de texto de Estudios Islámicos también presentan modelos positivos de relaciones interreligiosas, incluyendo el trato amable del Profeta Mahoma hacia los no musulmanes, y destacando sus acuerdos de paz con judíos, cristianos y tribus árabes.

Un libro de texto de séptimo grado citado en el informe ya no describe a los seguidores del judaísmo, el cristianismo y el zoroastrismo como “animales mutilados”.

“El currículo saudí nunca ha sido tan positivo en su representación de las minorías religiosas ni ha fomentado tanto la paz y la tolerancia”, declaró Marcus Sheff, director ejecutivo de IMPACT-se. “La trayectoria general es sumamente alentadora e inevitablemente contribuirá a una mayor estabilidad y comprensión regional”.