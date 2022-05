Aquí podrás ver la verdadera historia judía de Palestina

Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

¿Sabes qué eran Palestine Airways? ¿Y el Palestine Post? ¿Y la Palestine Philarmonic Orchestra? ¿Crees que se trata de las aerolíneas de un Estado palestino que ya no existe? ¿Del periódico de un Estado palestino que existió alguna vez? ¿De la orquesta Filarmónica árabe palestina? Pues no. Todo eso y mucho más, eran expresiones de la vida judía en la Palestina del Mandato Británico.

Lo explicaremos enseguida y daremos varios ejemplos más.

Pero comencemos con una aclaración. Esta nota no pretende alegar que los árabes no tienen nada que ver con el territorio llamado Palestina o que sea una mentira que lo habitan desde hace siglos. Pero sí pretende combatir las mentiras que presentan a los árabes como los dueños originales de la tierra y más que nada la distorsión histórica que alega que los judíos no tienen nada que ver con ella.

Hay quienes con mala intención y otros por mera ignorancia, sostienen que si el territorio se llamaba Palestina, eso significa que era de los árabes que hoy conocemos como palestinos. Que si lo que se aprobó el 29 de noviembre de 1947 en la ONU fue el plan de Partición de Palestina que recomendaba la creación de un Estado judío y un Estado árabe en la Palestina del Mandato Británico, significa que había un Estado palestino independiente y lo dividieron para darle parte a los judíos. Nada más lejos de la verdad.

Nunca en la historia hubo un Estado palestino independiente. Jamás. Al territorio originalmente llamado Judea, el imperio romano le cambió el nombre en el siglo II, en venganza por la rebelión judía contra Roma. Eso fue 5 siglos antes del nacimiento del Islam y de la conquista árabe de la tierra de Israel, fechada en el año 636. Hasta entonces, muchos siglos después de darse el nombre Palestina (por los filisteos) a la tierra hoy en disputa, no había ni un árabe en el lugar. Comenzaron a llegar en el siglo VII.

Y la tierra en cuestión, desde la caída de los reinos hebreos de la antigüedad, nunca más fue independiente sino territorio dominado por imperios foráneos que nunca lo convirtieron en su capital. Tampoco a Jerusalem, que tantos se disputaban por motivos religiosos.

El dominio más prolongado fue el del Imperio Otomano que duró 4 siglos desde 1517. Luego llegó el Mandato Británico. Su nombre formal era Mandato Británico sobre Palestina. Aquella Palestina habitada por árabes y judíos. Y en 1948, la creación del Estado judío, que por razones históricas evidentes adoptó el nombre Israel. Años después, el término “palestinos”-que aplicaba durante el Mandato Británico tanto a los judíos como a los árabes que habitaban Palestina- fue usado exclusivamente por los árabes locales. Los judíos ya eran israelíes, habían creado su propio Estado independiente. Dicho sea de paso, los árabes no crearon el suyo para no repartir la tierra con los judíos. Rechazaron la resolución de la ONU y se lanzaron a la guerra. Por suerte perdieron. Por eso existe hoy el Estado de Israel.

Múltiples ejemplos

Ahora, basta de palabras. Dejemos que las imágenes hablen por sí solas…aunque sí agregaremos cortas explicaciones.

Palestine Airways, cuyo nombre en hebreo era Netivéi Avír Eretz Israel (o sea Aerolíneas de la tierra de Israel), fue fundada en 1934 por el sionista Pinjas Ruttenberg en combinación con la Histadrut (Confederación General de Trabajadores de Israel) y la Agencia Judía.

Palestine Post era el periódico judío en inglés fundado en 1932 por Gershon Agron como iniciativa judeo sionista en el Mandato Británico. En 1950, poco después de la fundación del Estado de Israel, pasó a llamarse The Jerusalem Post.

La Palestine Philarmonic Orchestra, en hebreo Hatizmoret HaFilarmonic Haeretz Israelit, era la orquesta de la población judía de Palestina, de la tierra de Israel, fundada en 1936 por Bronislaw Huberman. Estaba compuesta por unos 80 músicos, parte de ellos ya residentes en la Palestina del Mandato Británico y el resto, la mayoría, judíos llegados del exterior para sumarse a esa gran iniciativa cultural judía en la tierra ancestral.

Su primer concierto se llevó a cabo en Tel Aviv bajo la conducción del famoso Maestro Arturo Toscanini. Entre otros, participó allí como segundo violín un músico llegado de Argentina, Boris Rogoff de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

El material sobre su historia está en el Archivo Sionista.

En 1948, la orquesta cambió de nombre a Orquesta Filarmónica de Israel.

Seleccionado de fútbol de Palestina (Mandatory Palestine national footbal team), que en hebreo se conocía como Nivjéret Eretz Israel beKadurréguel, representaba al Mandato Británico en competencias internacionales y era manejado por la Palestine Football Association, en hebreo Hitajdút Eretz Israelit leMisják Kadurréguel.

Fue fundado en 1928 por Yosef Yekutieli de la Unión Mundial Maccabi, en el marco de la Palestine Football Association. Al año siguiente se convirtió en miembro de FIFA. Al principio incluía árabes pero en 1934 éstos abandonaron la asociación.

El seleccionado de la Palestina del Mandato jugó 5 partidos oficiales, 4 de los cuales eran para clasificación a copas mundiales y un amistoso.

En 1948, el seleccionado se convirtió en el seleccionado nacional del Estado de Israel.

A modo de conclusión

Claro que existió Palestina. Pero nunca fue un Estado árabe independiente, sino el territorio en el que árabes y judíos- hubo sin duda tiempos en los que los árabes eran la mayoría- vivían bajo gobierno del Mandato Británico. Si los árabes hubieran aceptado la resolución de la ONU, en la Palestina del Mandato británico se hubiera creado un nuevo Estado árabe, junto al Estado de Israel.

El término Palestina siempre fue identificado con la población judía del territorio. Claro que había también población árabe. Eso no está en discusión. El problema es cuando los palestinos se apropian de la historia, distorsionándola, y pretenden dar a entender-o dicen directamente- que eran los dueños de la tierra y los judíos se la robaron.

Un comentario local uruguayo. Recordamos las historias que nos contaban nuestros mayores sobre el trayecto que seguía el tranvía en Montevideo, y cómo cuando llegaba a Emilio Reus, un barrio en el que se sabía que vivían numerosos judíos, a menudo gritaba, como anunciando la estación: “¡Palestina!”.

Y quizás la mejor prueba la daban los antisemitas, que al atacar a judíos con grafittis, establecían el vínculo conocido desde siempre: “¡Judíos a Palestina!”.