Aprender Idish en Montevideo

Por la Esc. Esther Mostovich de Cukierman, para CCIU

“Tanto se ha publicado en Idish que desde hace unos cuantos años el idioma se enseña en varias Universidades europeas y norteamericanas, para que los estudiantes que quieren doctorarse puedan leer lo que se ha publicado en idish sobre su materia.” Para inscribirse e informarse sobre los cursos: cursosdeidish@gmail.com. En la foto, participantes de las clases de Idish en Montevideo.

Al Idish lo conocí recién unos meses antes de casarme. David, Z´l, mi compañero de la vida, me llevó a conocer a sus padres. Ahí descubrí que en esa casa no solamente se hablaba, sino que se vivía en Idish ¡y yo no entendía casi nada! Enseguida busqué un profesor en Montevideo. Y cuando una mujer se empeña… puede aprender lo que sea.

Con el tiempo, investigué y estudié mucho sobre el Idish, especialmente en el año 2006 cuando mi marido y yo pasamos un verano en Vilna asistiendo a un curso intensivo de idioma y literatura Idish en la Universidad estatal de Lituania. Allí aprendí que el Idish es un idioma europeo que nació hace mil años, mezclando el idioma alemán medieval con muchas palabras hebreas, algunas expresiones eslavas y un poquito de todos los idiomas que los judíos conocieron desde que fueron expulsados de la Tierra de Israel por los romanos. Sin dejar de ser el “mame loshn” el idioma diario de la casa, evolucionó a convertirse en uno de los idiomas en que se ha expresado la cultura europea desde fines del siglo XVI en adelante. A partir de ahí en Idish se han publicado decenas de miles de libros, diarios, revistas, sobre Literatura, Historia, Historiografía, Comentarios de Biblia y Talmud, Ciencias, Economía, Teatro, poesía, canciones, luchas sociales, movimientos obreros, teorías políticas, guerra y paz. También traducciones al Idish de muchas obras de literatura universal, varios diccionarios y reglas expresas de gramática.

Tanto se ha publicado en Idish que desde hace unos cuantos años el idioma se enseña en varias Universidades europeas y norteamericanas, para que los estudiantes que quieren doctorarse puedan leer lo que se ha publicado en idish sobre su materia. Claro está, además de ser idioma de profesores y periodistas, al mismo tiempo, también en Idish los judíos realizaban el comercio, escribían y presentaban obras de Teatro, Cine, Opera y Opereta, enseñaban en la escuela primaria, el “Gimnasium” (secundaria), las escuelas de artes y oficios. Los judíos de Europa Central y Oriental vivían la vida de todos los días, amaban, cantaban, discutían, peleaban, engañaban e insultaban, se enfermaban y se curaban o morían con el Idish en la boca. Asi fue hasta que la Segunda Guerra Mundial liquidó unos cinco millones de judíos idish parlantes y un millón de judíos que no hablaban Idish. Con la Shoa, dejó de existir el Viejo Hogar europeo para los judíos.

¿Por qué estudiar Idish hoy? Hice hace unos años una entrevista a la Prof. Miriam Hoffman, que dirigía en ese entonces los cursos y enseñaba Idish en la Universidad de Columbia. Le pregunté quienes vienen a sus cursos de verano, que atraen a tantos alumnos. Ella me contestó: los judíos norteamericanos vienen a buscar en el Idish su propia identidad, el judaísmo que no saben qué contiene además del guefilte fish y la matza (pescado relleno y galleta de Pesaj-Pascua).

Cuando asistimos en el año 2006 el curso intensivo de Idish en Vilna hice la misma pregunta a casi todos mis 70 compañeros de clases. También entrevisté en Montevideo a algunos alumnos que han asistido a los Cursos de Idish con el profesor que traemos desde el IWO Buenos Aires a la Kehila desde el año 2018.

Un primer motivo para estudiar Idish es la búsqueda de la propia identidad. El dilema se plantea muchas veces en la vida adulta, con algún disparador, por ejemplo un hijo o hermano se casa con un no judío y eso les hace preguntarse: ¿qué tengo yo de diferente a esta muchacha no judía que entró a mi familia? Otro disparador puede ser el fallecimiento del padre o madre, cuando los hijos encuentran una biblioteca llena de libros y anotaciones que no saben leer o una caja de cartas en idish de familiares que nunca conocieron. ¿Qué dicen las anotaciones de sus padres? ¿Qué hay escrito en esas cartas y postales llegadas desde Europa? El idish además, suena con el recuerdo de los seres queridos que ya no están.

Hay otro disparador, para los judíos que realizan el recorrido de los campos nazis de exterminio. Algunos saben o sospechan de familiares que fueron obligados a esa última caminata antes de acabar en el horno crematorio. En cualquier caso es un shock muy fuerte, aquí está la imagen de la muerte judía en Europa. ¿Cómo fue la vida judía en el viejo hogar europeo? Esa vida está escrita en Idish.

Hay muchos libros traducidos del Idish al inglés, muy poco traducido al español. Con mi marido hicimos una experiencia con el libro “El Esclavo” de Bashevis. Conseguimos la versión original en Idish y la traducción al español, que está hecha a partir de la versión en inglés. Comprobamos que en Idish muchos personajes maldecían y usaban lenguaje muy rudo, pero la versión traducida ¡cortaba muchas de esas palabras! Hicimos la misma experiencia con algunos pasajes de “La familia Moskat”, de Bashevis. A la Filial de la B’nai B’rith llevábamos la versión en idish y la traducción al español, que es retraducida del inglés. David leía pasajes en Idish, yo leía los mismos pasajes en español. Muchas “expresiones fuertes” del texto idish no aparecen en la traducción.

Un segundo motivo es académico. Muchos estudiantes, judíos y no judíos, necesitan aprender idish para poder investigar. Por ejemplo, sin conocer algunos de los libros y especialmente diarios publicados en Idish durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, no se puede investigar la historia europea o el desarrollo de las luchas laborales y políticas en esos años.

Las clases de Idish en Montevideo existen porque en el año 2018 comenzaron en la Kehila con el auspicio del Fondo para Cultura Idish Peretz Hoiz, ese es el dinero que quedó cuando el Bund del Uruguay vendió su casa porque los bundistas fueron falleciendo y la Asociación dejó de existir. En ese momento los últimos que quedaban, entre ellos mi marido, decidieron algunas donaciones y dejaron algo para futuras actividades de Idish. Me encargaron ser depositaria del dinero con una sola indicación “Trae Idish a Montevideo”. Con un pequeño grupo de amigos pusimos en marcha las clases de Idish por un profesor del IWO Buenos Aires que vino a enseñar Idish a la Kehilá dos mañanas de domingo por mes. Resultó muy bueno y con muchos más alumnos de los habíamos imaginado. Lo hicimos durante los años 2018 y 2019, en el 2018 con varios profesores que se turnaban, en el 2019 vino regularmente ,el profesor Lucas Fiszman, que es un hombre joven, lingüista con título académico argentino.

A partir del año 2020 el coronavirus nos dejó sin clases presenciales, pero en el mismo momento… No sé si llamarlo coincidencia o milagro, ¡se hizo conocer el uso del zoom! Ya hemos tenido tres años de clases de idish por zoom desde Buenos Aires. Y en el 2023 ¡seguimos por zoom, con el Profesor Lucas Fiszman! En cuatro niveles de cursos, desde Principiantes a Avanzados.

Las clases empiezan enseguida después de Semana de Turismo. Este año, la organización ya ha pasado a voluntarios de la siguiente generación, con Mónica Barszcz Warzaguer y Raquel Gerstenbluth al frente del grupo joven. ¡Una nueva aventura del idioma idish! Tal vez David, desde donde sea que esté su alma, pueda verla…

Informes e inscripciones por email: cursosdeidish@gmail.com