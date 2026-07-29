Antisemitismo: nueva normalidad

Un informe del J7 de la Liga Antidifamación (ADL) reveló que 2025 fue el año más mortífero para las comunidades judías fuera de Israel (desde 1994), contándose 20 muertes y más de 23.000 incidentes antisemitas.

El J7 (Grupo de Trabajo de Grandes Comunidades contra el Antisemitismo) es una coalición internacional lanzada en julio de 2023 por la Liga Antidifamación (ADL) y organizaciones líderes de comunidades judías de 7 países.

No es un organismo israelí. Colabora estrechamente con el Estado de Israel en la lucha contra el antisemitismo

Países que lo integran:

Argentina: Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)

Australia: Consejo Ejecutivo de los Judíos Australianos (ECAJ)

Canadá: Centro para Asuntos Israelíes y Judíos (CIJA)

Francia: Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF)

Alemania: Zentralrat der Juden en Deutschland

Reino Unido: Junta de Diputados de los Judíos Británicos

Estados Unidos: ADL (Liga Antidifamación) y la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses

El informe anual de 2025 del J7 reveló que 2025 fue el año más mortífero para la comunidad judía fuera de Israel desde 1994, registrando 20 muertes y más de 23.100 incidentes antisemitas en los países que lo conforman.

El total de incidentes antisemitas en los países del J7 aumentó un 136 % y los incidentes violentos un 97 % en comparación con 2022, el año anterior al ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre.

“El antisemitismo en nuestros siete países ya no es un aumento pasajero; es nuestra nueva normalidad. Los gobiernos deben dejar de reaccionar después de que los judíos son atacados y empezar a actuar antes, con una financiación real para seguridad, leyes más fuertes y plataformas de redes sociales que hagan cumplir sus propias normas”, señaló en una declaración conjunta el Grupo de Trabajo de las Grandes Comunidades contra el Antisemitismo – J7.

Los principales hallazgos del informe incluyen:

Un total de 20 personas murieron en ataques antisemitas en 2025, todas en países del J7: 15 asesinadas durante una celebración de Janucá en Bondi Beach, Sídney; dos en la sinagoga Heaton Park de Mánchester durante Yom Kipur; dos en el Capital Jewish Museum de Washington D. C.; y una en Boulder, Colorado.

Los incidentes antisemitas en todos los países del J7 siguen estando drásticamente por encima de los niveles previos al 7 de octubre. Los incidentes antisemitas disminuyeron en Estados Unidos (-33%), Australia (-20%) Canadá (-16%) y Francia (-16%) en 2025, y aumentaron en el Reino Unido (+5%), Argentina (+4%) y Alemania (menos del 1%).

Australia tuvo el mayor aumento de incidentes antisemitas desde 2021 (+270%), seguido por Alemania (+215%), Estados Unidos (+131%) y Francia (124%).

Alemania sigue teniendo la tasa más alta de incidentes antisemitas por habitante judío: casi 70 por cada 1000 residentes judíos en 2025. Esa cifra es casi cinco veces la tasa de Australia, seis veces la del Reino Unido y casi 70 veces la de Estados Unidos.

El antisionismo fue la motivación clave en una parte significativa de los incidentes: 48% en el Reino Unido, 45 % en Estados Unidos y 23% en Alemania.