Antisemitismo: los judíos de Europa temen por su futuro

Ynet Español (JTA, adaptado por Leandro Fleischer)

En Londres, Francia e incluso en Estados Unidos se les pide a los judíos que oculten la kipá y la estrella de David. El número de ataques antisemitas ha aumentado significativamente desde la operación Guardián de los Muros. Mientras Israel ya está ocupándose de otros asuntos, los miembros de la comunidad en la diáspora aún son blanco de agresiones. Foto: manifestación contra antisemitismo en Alemania (AFP)

“La gente quita las mezuzás porque son arrancadas de sus puertas. Los judíos también tienen miedo aquí. En Gran Bretaña hay escuelas judías que les han pedido a sus estudiantes que oculten la kipá y colgantes con la estrella de David”, manifestó Shirit Gal Keidar, una reportera de Ynet en Londres, en un video publicado en internet y que ya ha sido reproducido más de 600 mil veces. En la publicación, la periodista describe el miedo que ella y sus vecinos judíos sintieron por un hombre armado con un cuchillo que estaba “buscando hogares judíos”. “Un amigo cercano me advirtió: ‘cuídate’. Si tienes una mezuzá, no abras la puerta a alguien que no conoces. Me pregunté en qué año estoy viviendo, porque se siente como 1937 nuevamente”.

En Israel ya se han olvidado que ha habido una guerra en el último mes. Los titulares de las noticias y las redes sociales ahora están abordando asuntos políticos, pasando frenéticamente de una tormenta a otra, pero en la diáspora judía las agresiones antisemitas tras la operación Guardián de los Muros no se detiene: en Alemania, un hombre que llevaba una kipá fue golpeado en la calle. En Austria, una estudiante en un tren fue acosada porque estaba leyendo un libro en el que se mencionaba a los judíos. En Londres, una enfermera sufrió amenazas en el hospital porque llevaba un collar con una estrella de David. En Bélgica, una mujer ortodoxa fue expulsada de un parque público mientras le gritaban “Vuela de aquí, judía sucia”. En un tren en Austria fue atacado un hombre que pidió a dos palestinos que dejaran de corear consignas antisemitas. Y la lista sigue.

“Creía que mi hermano y yo moriríamos en el mismo país … Ahora lo dudo”, escribió Joel Rubinfeld, presidente de la Liga contra el Antisemitismo de Bélgica, en una columna de opinión publicada el sábado en Le Vif. En el mismo medio, el gran rabino de los Países Bajos, Benjamín Jacobs, se comparó a sí mismo con “un capitán comprometido con un barco que se está hundiendo”, tal como lo expresó en una conferencia que brindó en la ciudad de Nimega, en la que anunció que él y su familia emigrarían a Israel.

Brigitte Vilahisen, una conocida periodista y experta en la guerra contra el terrorismo en los Países Bajos, escribió en una columna de opinión para el sitio de noticias Jonet el jueves, que después de años de luchar contra el antisemitismo, concluyó que el combate contra el antisemitismo se había vuelto inútil. “Hay cada vez menos esperanzas de ganar la lucha contra este mal”, señaló. “Si los judíos en Europa son el canario en la mina de carbón, entonces este pájaro ya no está vivo”, agregó.

Europa: temor por el futuro

El número de incidentes antisemitas había comenzado a aumentar incluso antes de los combates de 11 días entre Israel y Hamás en Gaza. Los primeros disturbios en el Estado judío provocaron lo que en Europa se llama: “la importación del conflicto israelí-palestino”. Esta dinámica fue particularmente pronunciada durante la escalada de 2014, pero a diferencia de entonces, algunos miembros de alto rango de las comunidades judías advierten que la batalla contra el antisemitismo podría haberse perdido.

En Francia, ya coronada como la “capital del antisemitismo europeo”, la ola actual comenzó después de las manifestaciones de la comunidad judía contra la sentencia del Tribunal Supremo del país, que liberó al asesino musulmán-antisemita que mató a su vecina Sarah Halimi, una sobreviviente del Holocausto, con el pretexto de la inimputabilidad del acusado por su adicción a las drogas. La Oficina Nacional contra el Antisemitismo de Francia indicó que los musulmanes son responsables de la mayoría de los recientes incidentes violentos contra judíos.

“No vine a hablarles de lo que está sucediendo allá, en Israel. Voy a hablarles de lo que está pasando aquí, en Francia. Quiero contarles sobre mí. Quiero decirles que tengo miedo”, escribió Élise Fajgeles, una exconcejal de París de origen judío, en una carta abierta a los musulmanes en Europa, publicada en francés en The Times of Israel.

La Unidad de Seguridad de los Judíos de Gran Bretaña registró más de 250 incidentes antisemitas en los 17 días posteriores al 9 de mayo, un aumento del 500% respecto de los 17 días anteriores. En mayo, esta unidad, llamada CST, reportó 325 agresiones, la más alta en un mes desde 1984, cuando la unidad comenzó a registrar incidentes de este tipo.

Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo de alto el fuego el 21 de mayo, pero los incidentes no se detuvieron. La semana pasada, se lanzó el sitio web de una de las organizaciones benéficas judías más grandes del Reino Unido, Norwood, que ayuda a niños con discapacidades de aprendizaje. En el sitio, un banner que rezaba: “Libertad para Palestina, fin del apartheid” apareció en su página de inicio.

“Si hubiera una caravana de vehículos transitando por Londres con gente insultando a los negros y llamando a violar a sus hijas, creo que se habría llevado a cabo una protesta de repudio”, manifestó Gal Keidar en el video que publicó. “Pienso que habría miles o cientos de miles exclamando ‘La vida de los negros importa’. Pero cuando gritaron insultos contra los judíos y llamaron a violar a sus hijas, no vi ni a una sola persona protestando en las calles”, añadió.

Preocupa el antisemitismo en Estados Unidos

La situación en Estados Unidos no es mucho mejor. El país que se ha jactado de ofrecer seguridad total a los judíos ya no es tan seguro. “Veo odio por parte de la gente que camina por los barrios judíos”, dijo Dov Hikind, un ex miembro de la Cámara de Representantes del Estado de Nueva York en nombre del Partido Demócrata y fundador de la organización “Americanos contra el antisemitismo”. Señaló que muchas de las agresiones verbales y físicas contra los judíos son cometidas por musulmanes.

“No creo que se hayan vuelto antisemitas en las últimas dos semanas”, sostuvo. “Han sido antisemitas todo el tiempo, pero ahora tienen una excusa para salir y usar el lenguaje más repulsivo que uno pueda imaginar. Agreden a los judíos, no es necesario ser sionista para ser atacado. Esto es una tragedia que está sucediendo dentro de Estados Unidos hoy. Cuando en el Congreso hay personas como Bernie Sanders, Rashida Tlaib, Ilhan Omar y Alexandria Ocasio-Cortez, quienes le brindan a Hamás un respaldo cómodo, justifican el odio que está teniendo lugar en Estados Unidos” añadió.

“Si hubiera sucedido contra cualquier otro grupo, se habrían llevado a cabo varias protestas. Ha habido grandes manifestaciones de cientos de miles de personas. Pero la sangre judía, desafortunadamente, es barata”, expresó Hikind.