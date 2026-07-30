Antisemitismo, historia y paradojas

“No nació con el nazismo ni con la modernidad”, recuerda el autor- “Es una hostilidad que se ha ido reconfigurando para adaptarse a los valores y prejuicios de diversas épocas”, agrega. Y repasa varios hitos de su progreso en la región y el contexto mundial. Crédito foto: AFP

Economista. Presidente honorario de la Fundación Grameen Argentina.

El antisemitismo constituye un fenómeno histórico complejo y persistente que ha mutado de forma constante a lo largo de los siglos.

No obstante, en los últimos tiempos, ha ido manifestándose con mayor asiduidad y virulencia, prácticamente en todo el mundo.

Paradojalmente, este incremento se fue dando a continuación de la masacre perpetrada por la banda terrorista Hamas del fatídico 7 de octubre de 2023, asesinando a mansalva a cientos de ciudadanos israelíes, jóvenes, ancianos y niños, indiscriminadamente, generando una matanza cuya crueldad evoca el holocausto nazi.

No obstante, el antisemitismo no nació con el nazismo ni con la modernidad. Se trata de una hostilidad que se ha ido reconfigurando para adaptarse a los valores y prejuicios de diversas épocas:

Ya las primeras manifestaciones se remontan a la antigüedad grecorromana en la cual, bajo el argumento cultural y político se los acusaba de odio a la humanidad y de exclusivismo, debido a su estricto monoteísmo, por lo cual los judíos se negaban a adorar a los dioses locales y a rendir culto al Emperador en Roma.

Con el ascenso del cristianismo al poder en el Imperio Romano, la hostilidad adquirió un carácter teológico y sus argumentos se volvieron demoníacos y punitivos, entre ellos las acusaciones de ser el responsable de la crucifixión de Jesucristo. Asimismo se propagó, entre otros, el mito que los judíos secuestraban a niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos.

En el Medioevo, fueron las acusaciones por usura y codicia. Debido a las leyes medievales, los judíos tenían vedado ingresar en los gremios de los artesanos, por lo cual una de las pocas actividades económicas que les quedaba permitida era el préstamo de dinero con interés, circunstancia que alimentó el estereotipo del judío usurero, codicioso y explotador.

En la modernidad, Siglos XIX y XX, con la Ilustración y la secularización, el argumento religioso perdió fuerza, pero el prejuicio se transformó utilizando el lenguaje de la ciencia y la política de la época.

Durante el Imperio Romano se propagó, entre otros, el mito que los judíos secuestraban a niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos»

La teoría de la conspiración global instaló la idea del «judío internacional» que controlaba los hilos del mundo detrás de escena. El texto apócrifo Los protocolos de los sabios de Sión (fabricado por la policía secreta zarista rusa a principios del siglo XX) fue el manual definitivo de este mito.

En el siglo XXI, tras el horror de la Segunda Guerra Mundial, los viejos prejuicios han resurgido bajo nuevas narrativas, apoyadas fuertemente en la globalización y las redes sociales. Entre ellos, mitos tales como la banalización y negación del Holocausto nazi.

Asimismo, la crítica legítima a las políticas del Estado de Israel, a sus gobiernos o a sus acciones militares es utilizada con frecuencia para canalizar el odio ancestral, negando el derecho del pueblo judío a su autodeterminación y defensa.

El Estado de Israel padece de una extrema estrechez geográfica y una severa escasez de recursos naturales primarios.

Dimensión territorial ínfima: Con una superficie de aproximadamente 22.000 kilómetros cuadrados (similar a la provincia de Tucumán), su territorio es angosto y alargado, siendo más del 60% de su territorio árido o semiárido. Históricamente careció de fuentes de agua dulce estables hasta la innovadora utilización de la desalinización del agua marítima.

El texto apócrifo ‘Los protocolos de los sabios de Sión’ (fabricado por la policía secreta zarista rusa a principios del siglo XX) fue el manual definitivo del mito del ‘judío internacional?»

Asimetría demográfica y vecindad: Aunque su población ha crecido de manera sostenida (superando los 10 millones de habitantes), coexiste en una región rodeada por naciones árabes y poblaciones vecinas que, en conjunto, suman cientos de millones de personas.

La paradoja del antisemitismo global cobra evidencia comparando los siguientes datos:

Población mundial estimada: ~8.300 millones de personas.

Distribución estimada por religión

Cristianismo: 2400 millones

Islam: 2000 millones

Hinduismo: 1100 millones

Judaismo (en todo el mundo): 15 millones

Desarrollo científico y tecnológico de los judíos

Los aportes judíos al desarrollo científico se han manifestado en diversos campos.

Los Premios Nobel se han constituido desde el siglo pasado en un indicador relevante de los aportes realizados por distintas personalidades a las artes y las ciencias.

Del total de premios otorgados desde su creación, 1.018 personas y 28 organizaciones, se estima que más de 200 de los laureados individuales han sido judíos o de ascendencia judía directa, esto es más del 20% de todos los Premios Nobel individuales otorgados a lo largo de la historia.

A su vez y ante la imposibilidad de expandirse físicamente o de explotar un suelo rico, Israel aplicó el concepto de que el capital humano y la tecnología debían sustituir a los recursos naturales. Esto dio forma a la denominada «Start-Up Nation».

El ejemplo más radical y exitoso de esta filosofía es la resolución de su crisis hídrica a través de la revolución que convirtió a Israel en el líder mundial indiscutido en la desalinización de agua de mar.

A su vez, la inversión en investigación y desarrollo en Israel ronda el 5.4% de su PBI, la tasa más alta entre los países de la OCDE.

Esto le ha permitido hitos tecnológicos revolucionarios en áreas críticas, tales como medicina y biotecnología, inteligencia artificial, microchips, ciberseguridad y defensa y tecnología aeroespacial, uno de cuyos mayores ejemplos ha sido la denominada Cúpula de Hierro , un sistema de defensa antiaérea pionero en el mundo, capaz de interceptar de manera autónoma y en milisegundos proyectiles, cohetes de corto alcance y misiles balísticos mediante radares avanzados y algoritmos de trayectoria predictiva.

Conflictos Militares. Desde la declaración de su independencia en 1948, Israel ha sufrido desde guerras convencionales entre Estados soberanos hasta ataques sistemáticos de organizaciones armadas, financiadas en muchos casos por sus vecinos de la región.

En todos estos casos, la retórica de los principales adversarios de Israel ha sostenido de manera explícita la negación de su derecho a existir.

Esta confluencia de amenazas existenciales y justificaciones seudoteológicas es lo que explica la severidad de su doctrina de seguridad: entre otros, la ya comentada Cúpula de Hierro, el desarrollo de inteligencia digital avanzada y la disuasión nuclear.

En síntesis, Israel, un pequeño país, un pueblo radicado en su tierra prometida y también distribuido en el resto del mundo, es el que ha sufrido y lo sigue padeciendo, amenazas, ataques y agresiones a lo largo de los tiempos.

Pese a ello, continúa su camino, desde hace miles de años.

Estas líneas intentan, simplemente aportar un enfoque con la mayor objetividad posible. Que así sea interpretado.