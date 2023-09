Antisemitismo en España bajo Franco

Noticias de Israel

El régimen de Franco, en un intento por justificar sus acciones durante la Guerra Civil Española, promovió narrativas antisemitas que eran incongruentes con la realidad demográfica de España. Un nuevo libro desentraña estas teorías conspirativas.

El papel del antisemitismo en la política de Franco

En 1937, un libro titulado «War in Spain against Bolshevik Judaism» fue publicado bajo el control de los rebeldes militares de Francisco Franco, a pesar de que no mencionaba a judíos o bolcheviques. El historiador británico, Sir Paul Preston, en su libro «Architects of Terror: Paranoia, Conspiracy and Anti-Semitism in Franco’s Spain», examina por qué Franco enmarcó la guerra como un conflicto contra judíos y bolcheviques.

Preston destaca cómo, desde la Segunda República Española (1931-1936) y a lo largo de la Guerra Civil Española, se promovió el mito de que judíos y masones estaban intentando destruir la civilización cristiana española. Esta narrativa antisemita en la política española tuvo sus raíces en la expulsión de los judíos en 1492, seguida por la Inquisición Española.

El papel del antisemitismo en la política se intensificó con la fundación de la Segunda República en abril de 1931. Para Preston, el extremismo buscó destruir la República y su agenda reformista, empleando el antisemitismo y la teoría de conspiración judeo-masónica-bolchevique como herramientas propagandísticas.

Propaganda y manipulación mediática

El antisemitismo fue ampliamente promocionado en periódicos españoles durante los años 30. Medios como El Siglo Futuro y El Correo Catalán, y otros más conservadores como ABC y El Debate, a menudo presentaban teorías conspirativas antisemitas.

El nivel de antisemitismo en España aumentó después de 1932 con la traducción y publicación de “Los Protocolos de los Sabios de Sión”, un texto ficticio que retrataba a los judíos como conspiradores globales. Franco citó estos “Protocolos” como un documento histórico serio, lo que refleja su percepción distorsionada de la realidad.

Preston recalca que en 1931 apenas había judíos en España y Marruecos español. A pesar de la escasa población judía, el régimen de Franco dio amplia plataforma a los antisemitas en los medios, creando una imagen distorsionada de una supuesta amenaza judía.

La relación de Franco con la política nazi

El antisemitismo en España durante los años 30 también influyó en la percepción positiva de las actividades de Hitler y los nazis en Alemania. Las acusaciones nazis contra los judíos en la Alemania de Weimar se comparaban con la influencia que los judíos supuestamente tenían en la España medieval.

Según Preston, el régimen de Franco compartía similitudes con el racismo extremo del Tercer Reich. A pesar de la neutralidad de España durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen no permitió que refugiados judíos se asentaran en el país, incluso si poseían pasaportes españoles.

Los refugiados judíos que lograban ingresar a España eran a menudo confinados en campos de detención en condiciones insalubres y sin permiso de residencia. Además, se prohibieron las organizaciones de ayuda judía, impidiendo la prestación de asistencia humanitaria.

La postura contradictoria de Franco hacia los judíos

A pesar de la retórica antisemita, miles de vidas judías fueron salvadas al huir del terror nazi a través de España. Entre 1940 y 1942, aproximadamente 20,000 a 35,000 refugiados judíos pasaron por España, huyendo de áreas controladas por los nazis.

Las acciones contradictorias del régimen español durante este periodo son objeto de debate entre los historiadores. Mientras que algunos argumentan que Franco mostró clemencia hacia los judíos, otros creen que las razones eran más pragmáticas, buscando mantener un equilibrio diplomático durante un periodo tumultuoso de la historia mundial.

Conclusiones del estudio

El antisemitismo de Franco fue instrumental para reforzar su régimen y justificar sus acciones. Aunque el número de judíos en España era mínimo, el régimen infló la percepción de su amenaza para consolidar el poder. Esta manipulación persistente en el discurso político del franquismo ha dejado huellas en la memoria histórica de España que aún persisten hoy en día.