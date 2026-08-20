Antisemitismo. “El juez Alfredo López fue echado porque realmente no paró de proferir discursos de odio”

Alberto Maques, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, se refirió a la destitución del juez federal de Mar del Plata Alfredo López, removido de su cargo al ser encontrarlo culpable de mal desempeño por haber proferido expresiones antisemitas en redes sociales.

“Las explicaciones de tipo jurídica van a decir que fue por graves desórdenes de conducta, por la violación del artículo 25, inciso quinto de la ley 24.937, porque violó reiteradamente el estándar ético y legal que pesa sobre un juez de la Nación. Pero en realidad todas estas determinaciones y normativas no fueron lo que le importan a la gente. Fue echado porque realmente se cansó de estar profiriendo discursos de odio. Es absolutamente vergonzoso que un juez federal de la Nación incurra en este tipo de situaciones”, afirmó Maques en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann.

“Son 15 los posteos que reconoció, pero más de 50 los posteos que existen en las redes, donde ha dicho barbaridades que no vale la pena reproducir, porque realmente fue un discurso de odio. Pero no es un problema de que sea un discurso de odio con la comunidad judía, sino que es un discurso de odio por el cual claramente debía ser echado contra cualquier otra colectividad, contra cualquier otro grupo social”, agregó Maques, quien sostuvo la acusación durante el jury junto al senador Luis Juez.

“El problema no está en que el fallo sea contra la comunidad judía. No es solamente un discurso de odio antisemita. Es de alguien que carece de sentido común. En una de las primeras reuniones, su defensa manifestó que tiene 40 años de ejercicio irrefutable. Y yo le pregunté, ¿hace 40 años existían las redes sociales? Porque si no, este hombre hace por lo menos 20, 25 años que tendría que estar fuera de la Justicia. Porque faltaron nada más que existieran las redes sociales para que manifestara ese odio profundo, ese discurso permanente”, continuó.

El fallo fue leído esta tarde por el secretario general del Jury, Marcelo Bova, que informó sobre la decisión que tomaron los integrantes del cuerpo. La denuncia fue de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo, y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda.

“Creo que existe un antes y un después en la Justicia argentina a partir del día de hoy. Una toma de conciencia de lo que la gente quiere. La gente está cansada de todo esto”, subrayó Maques.

“Como abogado, como presidente de la Comisión de Acusación, como integrante del Consejo de la Magistratura, no me causa ningún orgullo que se destituya un magistrado. La gente lo que espera es que haya jueces probos, jueces que sean premiados, jueces que sean ejemplos a nivel internacional. Porque eso implica que la justicia funciona. Eso implica que la gente, que no es ni más ni menos que la destinataria de la Justicia, está esperando ese tipo de actitudes. No hace falta escribir un libro, no hace falta ser profesor de doctrina. Hace falta tener sentido común y respeto. Y eso es lo que justamente le faltó a este señor. Incluso fue vergonzoso. Terminada la audiencia, insultó, agravió, amenazó. Se paró, dijo ‘ustedes son de lo peor, ya les va a llegar el momento’”, recordó.

Además, Maques destacó que durante el enjuiciamiento “tenían una bandera enorme que decía Palestina. Es decir, son mamarrachos”.

“Yo no le quiero faltar el respeto a nadie, pero realmente estamos en el año 2026. Queremos vivir en paz, queremos vivir con dignidad, queremos vivir en respeto. No podemos tolerar eso. No puede ser que haya gente que llegue a esa investidura y que incurra en estas barbaridades”, añadió.

“Antes de llegar a esta instancia, este señor pasó por la Comisión de Acusación. Pasaron infinidad de testigos que propuso él. Le diría que nos facilitó el trabajo, porque la mayoría de los testigos que propuso él, fueron testigos el presidente de la DAIA, la AMIA, y no hicieron ni más ni menos que corroborar la barbaridad en la que estaban incurriendo”, concluyó.

Entre los tuits figura uno en el que, junto a una fotografía del gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, escribió: “¿Usarán la Torá o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

También fueron analizadas una encuesta sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, un pedido de difusión contra la “judiada interna y externa”, una referencia a “estos fariseos” al mencionar al Foro Argentino contra el Antisemitismo y la respuesta “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar” dirigida a otro usuario.