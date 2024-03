“Antisemitismo con esteroides”: ¿Cómo el odio antijudío aumentó en toda Europa a raíz del 7 de octubre?

Hatzad Hasheni- por Rachel Fink (Haaretz)

Desde Francia con su medio millón de judíos hasta Dinamarca con su pequeña comunidad de 7.000 personas, los incidentes antisemitas batieron récords en los últimos tres meses de 2023. La ola se considera una reacción al ataque de Israel a Gaza, aunque los atacantes tienden a afirmar que están decididos a herir físicamente a los judíos.

Desde el ataque de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre y la consiguiente guerra en Gaza, muchos países europeos han visto un aumento sin precedentes de los incidentes antisemitas.

Sólo la semana pasada, un hombre que vestía una kipá fue atacado cuando salía de una sinagoga en París, mientras que otro judío ortodoxo sufrió heridas potencialmente mortales después de ser apuñalado en Zurich.

En Francia, el Reino Unido, Italia y Dinamarca, las organizaciones que registran incidentes antisemitas informaron el número más alto registrado en 2023, y esos registros se remontan al menos a varias décadas. Mientras tanto, organizaciones comunitarias y de seguridad judías de varios países europeos han publicado estudios que cuantifican el antisemitismo experimentado por sus respectivas poblaciones judías. En general, los datos apuntan a aumentos generales en el total anual de actos antisemitas, pero saltos bruscos específicamente en las semanas posteriores al 7 de octubre.

Si bien no existe una definición única que los grupos de investigación utilicen para calificar un acto como antisemita, la mayoría está de acuerdo en ciertas categorías que caen bajo el paraguas general del antisemitismo.

La categoría más grande es “comportamiento abusivo”, que incluye discursos de odio verbales y escritos, correos electrónicos, mensajes o cartas antisemitas enviadas a individuos, graffiti y publicaciones en redes sociales. “Daño y destrucción” implica destrozar o dañar los hogares, automóviles, negocios, organizaciones, sinagogas y cementerios del pueblo judío. La destrucción de los carteles de los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre entra dentro de esta categoría. Los “actos físicos” son los más extremos e incluyen palizas, apuñalamientos y disparos. Encuestas recientes demuestran un fuerte aumento en todas estas categorías.

Francia

Población total: 65 millones

Población judía: entre 480.000 y 550.000

El aumento del antisemitismo en Francia en 2023 fue el peor registrado, según el Consejo de Instituciones Judías de Francia, que tiene cifras que se remontan a 2012. En total, se denunciaron 1.676 actos antisemitas en 2023, frente a 436 el año anterior. un aumento del 284 por ciento.

Casi el 60 por ciento de esos actos fueron ataques que involucraron violencia física, palabras o gestos amenazantes, dijo CRIF en su informe anual. Señaló que el número de actos antisemitas en los tres meses posteriores al 7 de octubre igualó a los de los tres años anteriores combinados.

A pesar del fuerte aumento, es probable que el número real de incidentes antisemitas en Francia sea mayor debido a que no se denuncian. El CRIF señaló que su recuento refleja sólo actos “que han sido objeto de denuncia o denuncia ante la policía”.

El viernes pasado, un hombre judío de 62 años fue agredido cuando salía de una sinagoga en París. Cayó al suelo y perdió brevemente el conocimiento. Un testigo informó a la policía que el agresor le gritó un insulto antisemita a su víctima.

Las cifras del CRIF también muestran que casi el 13 por ciento de los actos antisemitas en 2023 tuvieron lugar en escuelas francesas, la mayoría de ellas en escuelas intermedias. A finales de octubre, varias escuelas judías de la capital francesa fueron evacuadas cuando, según informes, una persona anónima amenazó con bomba a más de 20 escuelas. Según el grupo judío, los autores de actos antisemitas son cada vez más jóvenes y las escuelas “ya no son santuarios”.

Después del último ataque en París, el Ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ordenó a las prefecturas policiales de todo el país “fortalecer inmediatamente la protección” de las comunidades judías, particularmente alrededor de las escuelas y lugares de culto. Señaló que los judíos franceses estaban siendo atacados debido a las “tragedias que se desarrollan en el Medio Oriente”.

Reino Unido

Población total: 68 millones

Población judía: aproximadamente 300.000

El año pasado fue el peor en cuanto a antisemitismo en la vida de la mayoría de los judíos británicos, según Community Security Trust, que ha estado registrando incidentes antisemitas en el Reino Unido desde 1984. Su encuesta anual encontró que los incidentes antisemitas aumentaron un 147 por ciento en 2023: un aumento. de 1.662 en 2022. Observó 182 casos de daños y profanación de propiedad judía, la mayor cantidad jamás reportada en un solo año.

El número de amenazas antisemitas directas ascendió a 305, más del doble que cualquier año anterior, y hubo un aumento del 96 por ciento en las agresiones físicas a 266 (en comparación con 136 en 2022).

Los datos destacan cómo los incidentes antisemitas comenzaron a aumentar el día del brutal ataque de Hamás, y no durante las represalias de Israel en Gaza. Dos tercios de estos incidentes ocurrieron en los meses posteriores al 7 de octubre, y aproximadamente un tercio ocurrió en octubre mismo.

Según el jefe de políticas del fideicomiso, Dave Rich: “La semana con el mayor número de crímenes de odio e incidentes de odio antijudíos en Gran Bretaña no fue la semana en que Israel envió fuerzas terrestres a Gaza, como era de esperar. No fue la semana en la que Israel envió fuerzas terrestres a Gaza, como era de esperar. Fue cuando Hamás atacó a Israel. Eso sugiere una mentalidad y una motivación completamente diferentes detrás de gran parte del antisemitismo, y también afectó a la comunidad judía de una manera diferente”.

Y añadió: “Para muchos judíos británicos, existe la sensación de que algo cambió después del 7 de octubre y, de repente, esto ya no se siente como la Gran Bretaña que creíamos conocer”.

Alemania

Población total: 83 millones

Población judía: aproximadamente 150.000

El organismo de control del antisemitismo de Alemania informó que los incidentes antisemitas aumentaron en un enorme 320 por ciento en el mes posterior al ataque de Hamás en comparación con el mismo período de 2022.

El Departamento de Investigación e Información sobre Antisemitismo registró 994 incidentes entre el 7 de octubre y el 9 de noviembre, es decir, 29 incidentes por día. Esos actos incluyeron tres casos de violencia extrema, 29 ataques, daños selectivos a 72 propiedades, 32 amenazas, cuatro envíos masivos de correo y 854 casos de comportamiento ofensivo.

El 18 de octubre, en un incidente que llegó a los titulares internacionales, se lanzaron dos cócteles molotov a una sinagoga de Berlín, que también alberga una guardería y un centro comunitario.

El organismo de control también documentó un aumento de lo que llamó “propaganda antisemita y antiisraelí en las universidades de Alemania”, con un total de 37 incidentes registrados por la organización. Los estudiantes judíos informaron de casos en los que sus compañeros los culpaban personalmente por las políticas de Israel. Algunos de ellos dejaron de asistir a clases por miedo a ser atacados, según datos del departamento. “Los judíos esconden signos y símbolos: una gorra sobre la kipá, el colgante de la estrella de David debajo del pañuelo, ya no hablan hebreo en la calle”, señala el informe. “La vida judía en Berlín se ha vuelto menos visible y menos abiertamente vivida”.

Bélgica

Población total: 12 millones

Población judía: aproximadamente 29.000

Unia, un organismo público independiente que lucha contra la discriminación, dijo que los incidentes antisemitas en Bélgica aumentaron después del 7 de octubre. Recibió 91 informes relacionados con el conflicto entre Israel y Hamas en los dos meses hasta el 7 de diciembre, en comparación con 57 informes para todo 2022.

La mayoría de los casos involucraron mensajes de odio, más de la mitad de ellos en línea. Sin embargo, también hubo comentarios realizados en espacios públicos así como agresiones físicas. Unia colabora actualmente con la fiscalía y la policía belga en nueve casos de agresión y daños, afirmó.

Aunque la mayor parte de la comunidad judía de Bélgica en Bruselas es laica, la ciudad portuaria de Amberes tiene una gran población ultraortodoxa y la comunidad jasídica más grande de Europa. En 66 de los 91 casos denunciados, las víctimas eran “visiblemente judías”, informó Unia.

Shmira, una organización judía de voluntarios que vela por la seguridad de la comunidad judía en Amberes, también ha experimentado un aumento significativo en el número de incidentes denunciados. Según un informe publicado en el periódico holandés Het Laatste Nieuws, Shmira recibió 231 informes de actos antisemitas entre el 7 de octubre y la primera semana de noviembre, cinco veces más que el promedio de 50 por mes que normalmente recibía antes de que comenzara el conflicto.

“Cien informes son por agresión verbal”, informó la organización, “126 son incidentes de comportamientos llamados provocativos, como alguien gritando ‘Palestina libre’ en la cara de un pueblo judío. Cinco informes son físicos. Un niño judío fue empujado desde su bicicleta y se cayó, un hombre recibió una patada en el estómago, otro recibió un puñetazo en la cara sin motivo alguno”.

A principios de noviembre, después de una serie de vandalismo e intimidación hacia los judíos, el alcalde de Amberes, Bart De Wever, pidió al gobierno federal belga que desplegara el ejército para proteger el barrio judío, demanda que no fue atendida.

“En Francia esto ocurrió inmediatamente. Es lo más normal del mundo”, afirmó De Wever en una entrevista en una emisora de radio flamenca. “La policía federal no tiene reservas, por lo que estructuralmente no pueden enviar gente adicional a Amberes. Si es así, está bien. Tienen la fuerza del Ministerio de Defensa, pero no quieren utilizarla en su propio país. “.

Italia

Población total: 59 millones

Población judía: aproximadamente 27.500

A principios de noviembre, el Centro de Documentación Judía Contemporánea de Italia había registrado 71 incidentes antisemitas desde el 7 de octubre, un fuerte aumento con respecto a lo que llamó “tiempos normales”. Según la institución, en Italia se denuncian cada año una media de unos 250 incidentes antisemitas.

Los 454 incidentes registrados en 2023 son un 88 por ciento más que en 2022, cuando se reportaron 241 incidentes. Este es el elevado número de incidentes registrados en un solo año, y casi la mitad de ellos (216) ocurrieron entre octubre y diciembre.

Gadi Luzzatto Voghera, presidente del centro con sede en Milán, dijo: “No hemos visto este nivel de antisemitismo en Italia al menos durante la última década”. Y añadió: “Es un aumento tanto en cantidad como en gravedad. En el pasado, recibíamos alrededor de 20 informes por mes, la mayoría de ellos sobre incidentes que ocurren en línea. Ahora, ese número se ha más que duplicado y estamos viendo un gran aumento de incidentes de la vida real”.

Otra organización que registra el odio a los judíos en Italia, el Observatorio del Antisemitismo, calificó las cifras de 2023 como el mayor aumento jamás registrado desde que comenzaron los registros. Hizo referencia a un “clima similar” al de los acontecimientos de 1982 y la primera guerra del Líbano. En aquel entonces, Italia fue testigo del aumento más grave del antisemitismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, incluidos ataques terroristas contra sinagogas e instituciones judías.

Noemi Di Segni, presidenta de la organización coordinadora de comunidades ortodoxas de Italia, señaló que si bien Italia no está presenciando el mismo nivel de antisemitismo que Francia y Alemania, hay algo particularmente insidioso en el tipo específico de sentimiento antijudío que está viendo crecer en Italia. “Mientras que en otros países europeos hay más incidentes, tienden a provenir de sectores específicos de la sociedad, como los islamistas radicalizados. Pero en Italia, provienen de áreas más importantes de la sociedad civil. Es una forma más ligera de odio, tal vez, pero puede propagarse más fácilmente”, dijo Di Segni.

Suiza

Población total: 8,7 millones

Población judía: aproximadamente 18.500

Según la Federación Suiza de Comunidades Judías, el 7 de octubre marcó el inicio de una oleada de antisemitismo en Suiza. En un período de tres semanas, del 7 al 25 de octubre, registró 173 incidentes, incluidos 33 incidentes de abuso, así como intimidación en línea, grafitis antisemitas y correo de odio dirigido a organizaciones judías e individuos privados.

“Nunca hubiera pensado que fuera posible que una ola de antisemitismo pudiera desarrollarse tan rápidamente en Suiza”, afirmó el secretario general de la organización, Jonathan Kreutner. “La comunidad judía se encontró prácticamente de la noche a la mañana en una situación tremendamente difícil”.

Los temores de violencia grave aumentaron este fin de semana cuando un joven suizo de 15 años fue arrestado bajo sospecha de apuñalar y herir gravemente a un judío ortodoxo en las calles de Zurich, en lo que la policía sospecha que fue un ataque de motivación antisemita. Según informes de los medios locales, el atacante le dijo a su víctima que pertenecía a las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa [de Hamás] y que se sentía obligado a llevar a cabo el ataque. “Soy suizo. Soy musulmán. Estoy aquí para matar judíos”, dijo, según un informe.

La Federación Judía expresó su “profunda conmoción” por el ataque y señaló: “Los ataques físicos contra el pueblo judío en Suiza son muy raros. La comunidad judía se ha librado de ataques de este tipo que ponen en peligro sus vidas durante las últimas dos décadas. Sin embargo, ha habido un aumento significativo de este tipo de ataques físicos desde el 7 de octubre”.

Dinamarca

Población total: 6 millones

Población judía: aproximadamente 7.000

La organización de seguridad de Dinamarca, la Sociedad Judía, informó 121 incidentes de antisemitismo en 2023. Si bien el número puede parecer relativamente bajo, es el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, según Henri Goldstein, jefe de la pequeña comunidad judía del estado nórdico.

“Hemos visto la mayor ola antisemita en Dinamarca desde 1943”, cuando el país fue ocupado por la Alemania nazi, dijo Goldstein a Associated Press. Ese año, 7.200 judíos daneses fueron evacuados a la neutral Suecia para evitar su deportación a campos de concentración nazis, dejando casi ningún judío en Dinamarca.

Goldstein calificó el aumento como “antisemitismo con esteroides”, y enfatizó que “los 121 incidentes fueron de odio a los judíos, no sólo de crítica a Israel”.