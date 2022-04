Antes del día conmemorativo anual, 161.400 sobrevivientes del Holocausto viven en Israel

UnidosxIsrael (traducido de The Times of Israel)

Hay 161.400 sobrevivientes del Holocausto que viven en Israel, según cifras publicadas el miércoles por el Ministerio de Igualdad Social antes del próximo Día de Conmemoración del Holocausto. El número incluye a aquellos que fueron víctimas del antisemitismo durante el período del Holocausto, según un comunicado de la Autoridad de Derechos de los Sobrevivientes del Holocausto del ministerio. Crédito foto: Yonatan Sindel /Flash 90

La edad promedio de los sobrevivientes del Holocausto es de 85,5 años, con 31.500 mayores de 90 años y más de 1.000 que han vivido durante más de un siglo.

Durante el año pasado, 15.553 sobrevivientes murieron en Israel, un promedio de más de 42 por día.

La ministra de Igualdad Social, Meirav Cohen, dijo que “el objetivo es ayudar a los sobrevivientes a vivir con la dignidad que merecen, además de conmemorar la memoria del Holocausto y sus víctimas.

“Bajo la sombra del hecho de que más de 40 sobrevivientes parten de entre nosotros todos los días, nuestra misión es extremadamente urgente”, dijo.

Cohen señaló que, en los últimos dos años, Israel obtuvo 1.500 millones de NIS (455 millones de dólares) en compensación del gobierno alemán para los sobrevivientes y que las negociaciones sobre el asunto aún están en curso.

“La orden del día, debido a la situación de los sobrevivientes y su avanzada edad, requiere la rápida movilización de todos los involucrados en el esfuerzo por promover soluciones apropiadas para los sobrevivientes del Holocausto”, dijo.

Israel celebra oficialmente su Día Anual de Conmemoración del Holocausto el jueves.

Entre los que viven en Israel, el 63 por ciento nació en Europa. Entre los supervivientes europeos, el 37 % son de países de la antigua Unión Soviética, el 12 % de Rumania y el 5 % de Polonia. Un 2,7% adicional son de Bulgaria, 1,4% de Hungría, 1,4% de Alemania y 1% de Checoslovaquia o Francia.

Un 18,5% adicional de los sobrevivientes son de Marruecos y Argelia, donde sufrieron discriminación y acoso bajo el gobierno de Vichy, aliado de los nazis. Otro 11% son de Irak, sobrevivientes del pogromo de Farhud de junio de 1941. El siete por ciento son de Libia y Túnez, países que durante el Holocausto aprobaron leyes racistas contra los judíos y encarcelaron a sus comunidades en campos de trabajo. Parte de la comunidad judía también fue enviada al campo de concentración italiano de Giado en Libia.

Durante el año pasado, la autoridad de sobrevivientes gastó más de NIS 5700 millones ($1727 mil millones) en sobrevivientes, con un enfoque en aumentar las subvenciones y expandir los recursos para aquellos que experimentan soledad, estrés y ansiedad, según el comunicado. De esa cantidad, NIS 4250 millones se proporcionaron como subsidios y beneficios directos.

Entre los sobrevivientes, 48.000, o el 31%, sobrevivieron a campamentos o guetos, vivieron con nombres falsos o se escondieron, o trabajaron en trabajos forzados, a veces junto con sus padres. Ahora reciben un estipendio mensual que oscila entre NIS 2254 y NIS 6412, según sus circunstancias. De esos sobrevivientes, hay 15.300 que se consideran de bajos ingresos y reciben beneficios mensuales adicionales que pueden llegar a NIS 11.729, dijo la autoridad.

Otros 109.000 supervivientes reciben subvenciones anuales por valor de 6.500 NIS, según el comunicado. Hay 3.300 sobrevivientes que reciben beneficios del exterior.

También se pagan estipendios mensuales a 18.000 viudas de sobrevivientes del Holocausto.

Durante el año pasado, también se proporcionaron exenciones en el costo de los medicamentos por un monto de NIS 373 millones, NIS 673 millones cubrieron los servicios de vivienda y otros NIS 128 millones se destinaron a tratamientos y equipos médicos.

“La autoridad tiene el deber nacional y moral de velar por el bienestar de los sobrevivientes”, dijo el director Avremi Torem.

Desde el estallido de la pandemia de coronavirus hace más de dos años, la autoridad amplió sus servicios relacionados con el alivio de la soledad de los sobrevivientes, aumentando a 6.500 el número de voluntarios que participan en su proyecto Now Is The Time, quienes se comprometen a realizar visitas semanales a los sobrevivientes. Durante el mismo período, la autoridad también amplió la gama de tratamientos psiquiátricos proporcionados como parte de un sistema de apoyo operado por terapeutas profesionales, dijo.

Más recientemente, la autoridad se preparó para brindar asistencia a los sobrevivientes del Holocausto entre los refugiados que llegan a Israel del conflicto en curso en Ucrania.

La ciudad portuaria norteña de Haifa tiene la mayor cantidad de sobrevivientes con 11,000, seguida de Jerusalén con 10,000, luego Tel Aviv, donde viven unos 8,700 sobrevivientes del genocidio nazi.

Otras ciudades con poblaciones significativas de sobrevivientes son Ashdod (8000), Netanya (7900), Beersheba 6900, Petah Tikva (6500) y Rishon Lezion (6400).