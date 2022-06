Andrée Geulen, mujer belga que rescató a cientos de niños judíos, muere a los 100 años

Enlace Judío México

Geulen, una mujer belga que rescató a cientos de niños judíos como parte de la clandestinidad belga, murió en Bruselas el 31 de mayo a los 100 años. Yad Vashem, el monumento conmemorativo del Holocausto de Israel, la reconoció como Justa de las Naciones en 1989. La parte más difícil, dijo Andrée Geulen, no fue esconderse de los nazis, ni siquiera confrontarlos; era separar a los niños judíos de sus padres, publicó The Times of Israel.

En años posteriores, dijo que sus recuerdos más angustiosos eran los de arrancar niños, algunos de tan solo cinco días, de sus padres.

“Tomar niños de esa manera, de una madre que acaba de dar a luz, es terrible”, citó The Washington Post a Geulen diciéndole a Anne Griffin, una historiadora de la resistencia belga. “Subir a un tren con niños judíos, sabiendo que los alemanes también podían subir, eso no me asustó. Pero arrancarle a un niño a su madre, y no decirle a dónde lo llevábamos, y hacerla llorar y llorar: ‘¡Dime, por lo menos, solo dime a dónde lo vas a llevar!’”.

Geulen, una rubia llamativa, le recordó a Yad Vashem cómo paseaba casualmente a sus pupilos a través de las barricadas nazis.

“A menudo, cuando íbamos a ver a las familias judías, nos encontrábamos en medio de una redada: carreteras bloqueadas, soldados en todas las esquinas y camiones para el transporte de las personas atrapadas en la cacería”, dijo en su testimonio oral en el memorial. . “Afortunadamente, casi siempre lográbamos salvar a algunos niños… pasábamos los controles de carretera con un niño en un cochecito, de la mano de otros dos. Los soldados se alejarían de una madre con muchos hijos”.

Geulen era maestra en una escuela de niñas, ella misma estaba en su adolescencia cuando notó que algunas de sus alumnas llegaban a la escuela un día agarrando sus cuadernos con fuerza contra el pecho; estaban tratando de ocultar las estrellas amarillas recién otorgadas que los identificaban como judíos. Hizo que todos sus alumnos usaran delantales para que no hubiera distinciones dentro de las paredes de la escuela.

Unas semanas más tarde, algunos niños comenzaron a no presentarse en absoluto. Se enteró de que habían sido deportados. Se unió al Comité de Defensa de los Judíos y trabajó con otras 11 mujeres que juntas salvaron la vida de 3 mil niños judíos. Ella fue la última sobreviviente del grupo.

Geulen estaba enseñando en una escuela que ocultaba a niños judíos en 1943 cuando los ocupantes alemanes, actuando en una pista, allanaron. Deportaron y asesinaron a 12 niños y a la directora, Odile Ovart, y su esposo (a quien Yad Vashem también nombró Justo entre las Naciones).

Un alemán interrogó a Geulen y le preguntó si no se avergonzaba de ocultar niños judíos. “¿No te da vergüenza hacer la guerra a los niños judíos?”, ella replicó.

La liberaron e inmediatamente comenzó a advertir a los otros niños judíos de la escuela que no regresaran.

El trabajo de Geulen no terminó con la guerra. El comité mantuvo libros rastreando dónde estaban escondidos los niños, y usó un código complejo, en caso de que los cuadernos cayeran en las manos equivocadas, para rastrear a los niños, reunirlos con sus padres cuando pudiera y guiarlos en otros casos a través del sufrimiento de saber que nunca volverían a ver a sus padres.

Se casó con Charles Herscovici, un hombre judío cuyos padres perecieron en el Holocausto. Murió en 2005. Le sobreviven dos hijas, cinco nietos y siete bisnietos.

También le sobrevive un número cada vez menor de los niños que rescató. Incluso décadas después de los horrores de los que los salvó, no les perdonaría su amor.

“Pusiste tu manita en la mía (la otra mano sostuvo la maleta grande con todos los tesoros preparados con lágrimas por tus madres) y partimos en nuestro viaje”, dijo en una reunión de Yad Vashem con los niños en 1998. “Te amé tanto entonces; Todavía te amo tanto hoy”.