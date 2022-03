Amnistia Internacional. Vergüenza Internacional

PorIsrael- por Alberto Ruskolekier

El director de Amnistía Internacional en EE.UU, Paul O´ Brien manifestó en un acto celebrado en en Marzo de 2022 en el Club Democrático Nacional de Mujeres, “nos oponemos a la idea que Israel se preserve como un estado para el pueblo judío”. No es la primera vez, y desgraciadamente creo que no será la última en la cual Amnistía Internacional manifestará un profundo rechazo a Israel y un antiisraelismo y antisemitismo larvado bajo la pátina mentirosa de los derechos humanos.

No es la primera vez que escribo sobre esta Organización Internacional, que declama en su página oficial que “TRABAJAN POR UN MUNDO EN EL QUE TODAS LAS PERSONAS PUEDAN DISFRUTAR SUS DERECHOS HUMANOS”, y que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. El 10/12/1948 las Naciones Unidas (ONU), aprueban la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. La organización Amnistía Internacional (AI), declama en su página que esta declaración de derechos humanos son la base angular de los derechos por los cuales Aministía Internacional lucha.

El director de Amnistía Internacional en EE.UU, Paul O´ Brien manifestó en un acto celebrado en en Marzo de 2022 en el Club Democrático Nacional de Mujeres, “nos oponemos a la idea que Israel se preserve como un estado para el pueblo judío”. Además manifestó con respecto a una encuesta que se realizó en EE.UU en el año 2020 y como consecuencia de la cual la gran mayoría de los judíos se identificaron como “pro-Israel y se sintieron apegados al estado judío” “que no cree que eso sea cierto” y que su “instinto le dice que los judíos de ese país (EEUU) quieren es saber que hay un santuario. Que es un lugar seguro y sostenible al que los judíos, el pueblo judío, pueden llamar hogar. Esto fue publicado por visavis.com.ar. O sea, el Director de Amnistía Internacional de EEUU desafía con su “instinto” (impulso animal), los resultados de una encuesta en la cual los judíos norteamericanos manifestaron su opinión.

No es la primera vez, y desgraciadamente creo que no será la última en la cual Amnistía Internacional manifestará un profundo rechazo a Israel y un antiisraelismo y antisemitismo larvado bajo la pátina mentirosa de los derechos humanos. Incluso el 1/2/2022 Amnistia Internacional publicó un informe mentiroso y antiisraelí declarando que Israel “ejerce una política de apartheid contra los palestinos”.

Quiero informarle a Paul O´Brien que según la Resolución 181 de las Naciones Unidas del 29/11/1947 se partieron esas tierras de Palestina en dos estados, uno “ARABE” y otro “JUDIO”. Sin entrar todavía a considerar los antecedentes, como por ejemplo la Declaración Balfour del 2/11/1917 que textualmente dice en un párrafo:

“El gobierno de su Majestad ve favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y usará sus mejores esfuerzos para facilitar el logro de este objetivo”

Es increíble que navegando en contra de la historia y de los derechos humanos que tenemos también los judíos, este energúmeno de Paul O´Brien haya manifestado que Israel no debe ser un Estado judío. Incluso el rabino Abraham Cooper, Decano Asociado y Director de Acción Social Global del Centro Simón Wiesenthal manifestó textualmente “Amnistía Internacional debería figurar como grupo de odio”. Sería importante recordarle a Paul O´Brien que siendo Israel un Estado Judío, es totalmente democrático y todas las minorías en ese país tienen todos los mismos derechos sean o no judíos. Incluso hay jueces y funcionarios del gobierno de Israel que no son judíos, porque el solo hecho de ser ciudadano israelí les confiere a sus habitantes sin distinción de origen, credo, etc., igualdad de derechos. En pocas palabras, Israel es un Estado Judío y así seguirá y debería seguir siendo, y ello no atenta contra los derechos humanos de sus habitantes sean ellos judíos o no y la realidad lo demostró sin lugar a dudas.

La obsesión de Amnistía Internacional contra Israel es tan manifiesta que raya en la irracionalidad y una paranoia explícita. El Sr. Paul O´Brien no opina que por ejemplo la República Islámica de Irán deje de ser islámica, como así tampoco que otros países árabes que se declaman islámicos dejen de serlo. Sería importante saber la opinión de este Sr. O´Brien acerca de que algunos países no permiten la entrada a ciudadanos israelíes, o que en ciertos países intolerantes los judíos no pueden manifestar su identidad públicamente en ningún aspecto. Porque no manifiesta el Sr. Paul O´Brien su opinión acerca de que países que públicamente adoptan un credo religioso determinado, lo abandonen. Porque no manifiesta el Sr. Paul O´Brien que Inglaterra ya no adopte a la Iglesia Anglicana como la Iglesia oficial. El Sr. Paul O´Brien no le pide al Gobierno de Polonia que elimine Del Preámbulo de su Constitución Nacional su reivindicación “CRISTIANA”, ya que el Préambulo de la Constitución de Polonia del año 1997 dice textualmente en uno de sus párrafos:

“Obligados con nuestros antepasados por su trabajo, por su lucha en pos de la independencia alcanzada con gran sacrifico, por nuestra cultura arraigada en la herencia cristiana de la Nación y en los valores humanos universales”

La tremenda realidad, es que Amnistía Internacional y el Sr. Paul O´Brien quieren deslegitimar al Estado de Israel recurriendo a proclamas y manifestaciones mentirosas y antiisraelíes, todo bajo la cobertura de una Organización que actúa en 150 países y cuya financiación habría que investigar porque no creo que los aportantes importantes de esa Organización sean democráticos o simpatizantes de los judíos o de Israel. La historia demuestra cabalmente que cuando se empiezan a cuestionar aspectos que hacen a los valores judíos como pueblo se termina luego en un antisemitismo manifiesto engañosamente disfrazado de “INTELECTUALIDAD“.

Esto hay que decirlo públicamente, AMNISTIA INTERNACIONAL ES ANTIISRAELI. Todas sus posturas al respecto están en contra de Israel, independientemente de que ISRAEL sea la única democracia auténtica en Medio Oriente y que sea el único país en el que se respeten totalmente los derechos humanos para todos sus habitantes independientemente de su credo, origen, etc. Pero Israel tiene un pecado de origen para AMINISTIA INTERNACIONAL, es un Estado Judío y eso es lo que los antisemitas y antiisraelíes de AMNISTIA INTERNACIONAL no toleran. En esta actitud Amnistía Internacional tiene mucha afinidad con el movimiento terrorista HAMAS al tratar de deslegitimar al Estado de Israel. En pocas palabras: “AMNISTIA INTERNACIONAL. VERGÜENZA INTERNACIONAL”