Algunos relatores de la ONU están “fuera de control” sobre Israel

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que varios relatores especiales de Naciones Unidas están “totalmente fuera de control” en su postura sobre Israel, durante una entrevista publicada el martes por el Financial Times. Crédito foto: Fabrice Coffrini/AFP

Las declaraciones provocaron una reacción del embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, quien responsabilizó a Guterres por la actuación de esos funcionarios durante su mandato.

“Ahora que el secretario general de la ONU, Guterres, deja el cargo, admitiendo que muchos de los relatores de derechos humanos de la ONU se han descontrolado totalmente, es hora de preguntarse quién permitió que se descontrolaran en primer lugar”, dijo Danon a The Jerusalem Post. “¡Pasó bajo su vigilancia!”.

Guterres, sin embargo, rechazó que Naciones Unidas mantenga un sesgo institucional contra Israel. “Rechazo totalmente la idea de sesgo”, afirmó. “Al contrario, creo que hemos estado del lado correcto de la historia”.

Añadió que, desde su perspectiva, la ONU ha estado “defendiendo lo que es necesario para que llegue la paz a Oriente Medio”.

“Hay dos pueblos, con unos pocos millones cada uno”, explicó. “Y no hay forma de que uno pueda destruir al otro. Así que probablemente sea mejor hacer todo lo posible para reconciliarnos”.

Guterres también se refirió a la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump y a sus gestiones relacionadas con Gaza. El secretario general dijo que no le preocupa que ese organismo pueda sustituir a Naciones Unidas.

“La verdad es que, si miras lo que ocurre en Gaza, con las medidas que se han tomado y los avances logrados, seamos sinceros, no corresponde a la ONU preocuparse”, señaló. “Es para que otros se preocupen por lo que están haciendo”.

Durante la entrevista, Guterres cuestionó además el uso del veto en el Consejo de Seguridad. Criticó a Estados Unidos por bloquear resoluciones relacionadas con Israel y a Rusia por vetar iniciativas vinculadas con la guerra en Ucrania.

A su juicio, ha llegado el momento de que “las superpotencias comprendan los límites de su poder”. También expresó preocupación por lo que describió como un “sentido de impunidad” entre las grandes potencias y sostuvo que la influencia del Consejo de Seguridad se ha reducido por su incapacidad para decir a los países que “deben comportarse [o] serán castigados”.