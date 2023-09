Alentador: 77% de la juventud israelí practica el voluntariado

Aurora- por Dr. Israel Jamitovsky

Las bondades del voluntariado son conocidas. Su práctica conlleva una doble ventaja para el que la despliega. El voluntario sirve a su entorno y a la vez el que hacer voluntario le proporciona beneficios en distintos espacios. Un 77% de la juventud israelí practica el voluntariado.

Esta constante asoma especialmente en el espacio de los jóvenes contribuyendo al desarrollo de su identidad personal, ahondando su felicidad, acrecentando su optimismo y seguridad personal. Estudios practicados evidencian que el compromiso y la vocación de servicio acrecentaron en los jóvenes el anhelo de avanzar y progresar así como su fortaleza espiritual, evitando de tal modo inclinarse por posturas y conductas negativas. No menos trascendente es el hecho que de los estudios practicados, emerge claramente que los jóvenes que practican el voluntariado, en otras etapas de su vida continúan siendo voluntarios animados por su vocación de servicio y militan en la comunidad a la que pertenecen.

Jóvenes voluntarios en el mundo

Acorde a la definición de Naciones Unidas, el vocablo joven o youth en inglés, se refiere a jóvenes entre 15 y 24 años de edad. He aquí algunos guarismos a recalcar, a saber:

En el mundo hay 1200 millones de jóvenes entre las edades 15 y 24 años, que conforman un 16% de la población mundial. Se estima que para el año 2030, su número aumentará un 7%, o sea que habrá 1300 millones de jóvenes-

Unos 600 millones de jóvenes practican el voluntariado, o sea uno de cada tres jóvenes, algo por cierto reconfortante.

Uno de cada cinco jóvenes lo hace en espacios de organizaciones.

En determinadas culturas, el vocablo voluntario conlleva connotaciones negativas entre los jóvenes, de tal suerte que prefieren autodenominarse en tanto activistas, militantes o trabajadores sin remuneración alguna.

Jóvenes voluntarios en Israel

En Israel, la división por edades es un poco diferente, habida cuenta que la mayoría de sus jóvenes, una vez culminados sus estudios secundarios, se alistan en el ejército o en el servicio nacional (contribución a la sociedad civil). De ahí que el vocablo jóvenes en este espacio abarca a jóvenes entre 15 y 18 años.

En Israel existe en los colegios una asignatura obligatoria rotulada Programa de evolución personal e involucramiento social, que apunta precisamente a acrecentar la conciencia y vocación de servicio entre los alumnos.

Según una encuesta promovida por el Asociación Israelí del Voluntariado, en al mes de abril del año en curso y practicada por el Instituto Geocartografía entre 510 jóvenes entre las edades 15 y 18 años de edad, tanto de la población judía como la de su par árabe, un 77% de la juventud israelí practica el voluntariado muy superior en relación al resto de la población. A título de ejemplo, durante el año 2022, 42.5% de la población de Israel mayor de 18 años, efectuó tareas de voluntariado.

He aquí algunos guarismos, que si bien pueden abrumar, vale la pena conocerlos habida cuenta de lo trascendente del fenómeno y que atañe a nuestros hijos/as y nietos/as.

Marcos del voluntariado

Un 40% de los jóvenes señalaron que son voluntarios únicamente en mérito a su contacto con la antedicha asignatura de evolución personal e involucramiento social, 32% lo hacen en el marco de dicha asignatura pero la practican durante más horas de lo que la misma exige, en tanto que un 28% lo despliega en forma independiente. Un 63% de los jóvenes respondieron que su tarea voluntaria se cristaliza en marcos de organizaciones u otros colectivos, los cuales por su parte cumplen una labor trascendente.

Espacios principales del quehacer voluntario

La mayoría de los jóvenes voluntarios (37.2%) operan en el espacio de ayuda de los indigentes como ser en la distribución de alimentos, ayuda a los ancianos, discapacitados y juventud marginada. Otra gran parte (36.8%) brinda su ayuda en el área de la educación informal en el marco de los movimientos juveniles y centros comunitarios, en tanto que el restante 30.5% hace otro tanto en el contexto de las residencias estudiantiles y centros de estudios. Faceta interesante a señalar es que el 56.3% del accionar de los voluntarios jóvenes se vuelca precisamente en el espacio de niños y jóvenes.

Vías de incorporación a al voluntariado

Como era de esperar, la mayoría de los voluntarios proviene de los colegios (48.8%), otro núcleo importante (35.1%) lo hace en mérito a sus amigos, un 18.6% a instancias de una organización, en tanto que el restante 18% se incorpora por iniciativa de la familia de los involucrados. Obviamente los mismos voluntarios pueden ser y configurar un excelente referente para la incorporación de nuevos núcleos de jóvenes.

Motivaciones del voluntariado

La mayoría (63.5%) lo hace por motivos altruistas, pero en este colectivo hay un 43.1% que lo amalgama con el deseo de aprender y desarrollar sus atributos personales para abordar mejor su futuro.

Recompensa invocada por los voluntarios

La mayoría (57.4%) señala la ayuda al prójimo, otra (57.2%) enfatiza la satisfacción por el logro obtenido, en tanto que un 56.5% recalca la sensación de ser útiles y contribuir al bienestar general.

Escollos para el voluntariado

Entre aquellos jóvenes que no practican el voluntariado, un 43% afirma que no lo hacen dado que no recibieron ofrecimiento alguno. Otro 40% señaló que carece de tiempo para ello y un 31% manifestó la carencia de marcos para practicarlo. A su vez, un cuarto apuntó que desconocen en qué espacios ser voluntarios. Por otra parte de los entrevistados surge que sólo un 4.5% de ellos son militantes constantes y ello aflora en participación en manifestaciones, firma de solicitadas, presentación de sus candidaturas a las Asociaciones de Estudiantes, etc.

Otros guarismos interesantes

A nivel de jóvenes, es superior el número de mujeres al de varones, a diferencia de los mayores de edad, en los cuales el número de varones supera al de las mujeres.

Los jóvenes provenientes de hogares religiosos superan al de sus pares laicos, tal cual como sucede también con los mayores de edad.

En ambos casos no afloran en el estudio practicado los porcentajes exactos.

Amén de ello, se sabe que se registran fenómenos de voluntariado personal o circunstancial que no asoman ni se reflejan en las estadísticas oficiales.